Губительная красота: изображение раковых клеток выиграло в фотоконкурсе медиков

Сотрудники Института исследования рака (ICR) и фонда Royal Marsden NHS Foundation представили для конкурса ICR Science and Medical Imaging изображения, которые, по их мнению, продемонстрировали красоту и сложность их работы.

Победителем стала работа Суманы Шресты. Симпатичные цветные всплески на изображении — стволовые клетки нервной ткани мышей, которые используются для исследования глиобластомы, одной из самых тяжелых форм рака мозга. Исследовательница использовала конфокальную микроскопию, тип оптической визуализации, который помогает устранить нежелательный свет или блики, и иммуноокрашивание для выделения специфических клеток. Звездообразные клетки зеленого цвета на снимке называются астроцитами, красные — нейронами.

Исследование Шресты направлено на то, чтобы выяснить, может ли корректировка уровней микроРНК помочь сделать болезнь менее агрессивной и более поддающейся лечению.