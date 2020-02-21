Губительная красота: изображение раковых клеток выиграло в фотоконкурсе медиков

Сотрудники Института исследования рака (ICR) и фонда Royal Marsden NHS Foundation представили для конкурса ICR Science and Medical Imaging изображения, которые, по их мнению, продемонстрировали красоту и сложность их работы.
Победителем стала работа Суманы Шресты. Симпатичные цветные всплески на изображении — стволовые клетки нервной ткани мышей, которые используются для исследования глиобластомы, одной из самых тяжелых форм рака мозга. Исследовательница использовала конфокальную микроскопию, тип оптической визуализации, который помогает устранить нежелательный свет или блики, и иммуноокрашивание для выделения специфических клеток. Звездообразные клетки зеленого цвета на снимке называются астроцитами, красные — нейронами.
Исследование Шресты направлено на то, чтобы выяснить, может ли корректировка уровней микроРНК помочь сделать болезнь менее агрессивной и более поддающейся лечению.
Еще одна работа Шресты представляет собой изображение микрочастиц, похожих на мячи для гольфа. Эти микрочастицы могут быть использованы для доставки лекарств в организм, а также могут помочь в контроле деления и размножения клеток.
Изображение, сделанном Вики Бусгуни, Крисом Бакалом и Дэвидом Робинсоном, представляет собой снимок агрессивной меланомной клетки, которая окутывает себя коллагеном, фибриллярным белком, составляющим основу соединительной ткани организма и обеспечивающим ее прочность и эластичность. Такое поведение меланомной клетки увеличивает ее шансы на выживание.
Для получения изображения ученые использовали ионный луч, чтобы взорвать часть клетки. Поскольку клетки меланомы прикрепляются к поверхностям с помощью структур, называемых очаговыми спайками, удаление части клетки позволяет видеть, что происходит, когда эти структуры образуются. Понимание того, как такие клетки прикрепляются к тканям, жизненно важно для снижения уровня смертности от рака.
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