«Хаябуса-2» завершает миссию на астероиде Рюгу

3 декабря 2014 года в космос была отправлена автоматическая станция Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса-2». В ее задачу входило исследование околоземного астероида Рюгу (162173 Ryugu). Преодолев в общей сложности 3,2 миллиарда километров, летом прошлого года аппарат успешно вышел на стабильную орбиту астероида высотой в 20 километров над поверхностью космического тела; 21 сентября 2018 года была совершена успешная мягкая посадка модулей-роботов на поверхность небесного тела. Они перемещались с помощью прыжкового механизма, собирая всю необходимую ученым информацию.
Аппараты JAXA стали первыми в истории исследования космоса роверами на поверхности астероида. Правда, из-за ряда технических проблем агентство отказалось от исследований поверхности, сосредоточившись на гравитации астероида. Но материала для изучения уже было получено достаточно.
Теперь зонд готов к возвращению на Землю. Утром 13 ноября 2019 года станция, находившаяся на расстоянии 20,11 километра от Рюгу, включила двигатели в рамках схождения с его орбиты. На Землю поступило подтверждение успешности маневра, и теперь аппарат постепенно удаляется от астероида со скоростью 9,2 сантиметра в секунду. «Хаябуса-2» будет регулярно получать изображения Рюгу, пока не покинет сферу Хилла: это произойдет через 5 дней.
「さよならリュウグウ」— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) November 13, 2019
Goodbye Ryugu
After the applause, Project Manager Tsuda murmured a goodbye that sounded both affectionate and a touch lonely.
По планам, к концу 2020 года «Хаябуса-2» доставит на околоземную орбиту капсулу с образцами грунта как с поверхности астероида, так и из его внутренних слоев. После входа в атмосферу зонд приземлится в районе испытательного полигона Вумера в центральной части штата Южная Австралия. Сейчас JAXA занимается получением разрешения на проведение операций по встрече станции и вывоза ее в Японию.