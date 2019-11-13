«Хаябуса-2» завершает миссию на астероиде Рюгу

По планам, к концу 2020 года «Хаябуса-2» доставит на околоземную орбиту капсулу с образцами грунта как с поверхности астероида, так и из его внутренних слоев. После входа в атмосферу зонд приземлится в районе испытательного полигона Вумера в центральной части штата Южная Австралия. Сейчас JAXA занимается получением разрешения на проведение операций по встрече станции и вывоза ее в Японию.