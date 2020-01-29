Химики научились делать графен из мусора за доли секунды. Это похоже на научный прорыв!

В качестве источника для производства графена может служить почти все, что содержит углерод: пищевые отходы, пластиковые отходы, нефтяной кокс, уголь, древесные обрезки и т.д. В результате описываемого процесса углерод преобразуется в хлопья графена, а неуглеродные компоненты – в полезные газы.

«Когда этот процесс станет промышленным, такие элементы, как кислород и азот, выходящие из реактора мгновенного испарениях, могут быть захвачены в виде небольших молекул», – говорит Джеймс Тур.

По словам ученого, процесс нагревания практически не производит избыточного тепла. Вся избыточная энергия проявляется в виде очень яркой вспышке света.

В настоящее время производство графена представляет собой трудоемкий и очень дорогостоящий процесс. Рыночная цена одной тонны одноатомных листов графена составляет от 67 000 до 220 000 долларов. Тур утверждает, что его метод значительно быстрее и дешевле.