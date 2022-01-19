Химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

По его словам, никаких реальных исследований свойств святой воды не проводилось. Он подчеркивает, что для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку. А с учетом того, что освященная вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.



Кроме того, Николай Уваров уверен, что освященная вода действительно имеет бактерицидные свойства, но это никак не связано с обрядами. Это свойство приобретается водой благодаря ионам серебра, если хранить ее в сосудах из этого металла.

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