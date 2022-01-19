Химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

Однако ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ заявляют, что освященная вода ничем не отличается от обычной, из водопроводного крана.
По его словам, никаких реальных исследований свойств святой воды не проводилось. Он подчеркивает, что для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку. А с учетом того, что освященная вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.
Кроме того, Николай Уваров уверен, что освященная вода действительно имеет бактерицидные свойства, но это никак не связано с обрядами. Это свойство приобретается водой благодаря ионам серебра, если хранить ее в сосудах из этого металла.
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