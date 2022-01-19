Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Наука

Химики заявили, что освященная вода не отличается от обычной

Управление информационной политики НГТУ НЭТИ
19 января 2022
baptism-g8812f6834_1920.jpg
Фото: Betty / Nat.geo.ru
В ночь с 18 на 19 января в России отмечается Крещение. В этот день принято окунаться в купели и набирать освященную воду, которая, по мнению людей, обладает рядом полезных свойств.

Однако ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ заявляют, что освященная вода ничем не отличается от обычной, из водопроводного крана.

«Может быть, доля правды и есть в заявлениях, что освященная вода имеет какие-то особые свойства, но это нужно доказать. Это вообще в природе человека — верить в чудо. Это вопрос веры. Если человек верит, что такая вода особенная, то она может ему и помочь справиться с недугами или просто улучшить состояние. Но это не имеет никакого отношения к науке. Наука и духовное состояние человека — это разные аспекты, их невозможно сопоставлять», — говорит профессор кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Уваров.
cc2913aefb544cc49f54967281e15e82.max-2500x1500.jpg
Андрей Паршин Утро в деревне Заостровье, Архангельской области, женщина идет из храма с бутылями со святой водой.

По его словам, никаких реальных исследований свойств святой воды не проводилось. Он подчеркивает, что для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку. А с учетом того, что освященная вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.

Кроме того, Николай Уваров уверен, что освященная вода действительно имеет бактерицидные свойства, но это никак не связано с обрядами. Это свойство приобретается водой благодаря ионам серебра, если хранить ее в сосудах из этого металла.

Почитайте большой материал National Geographic о том, существовал ли Иисус Христос. Пока историки спорят, археологи ищут свидетельства жизни самой главной для христианского мира и самой загадочной за всю историю человечества фигуры.

рекомендации
Мать и дитя

Чем бы дитя ни тешилось: путешествие по немецкой Дороге игрушек

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?