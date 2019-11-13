Химия на страже искусства
Эрик Брейтанг работает на стыке искусства и науки. Специалист по сохранению предметов искусства, он оберегает бесценные шедевры в нью-йоркском Метрополитен-музее при помощи аналитической химии. Но если другие специалисты сосредоточены на конкретных картинах или скульптурах, то Эрик предпочитает более широкий подход. «Моя главная задача – обстановка во всем музее», – объясняет он.
В работе он использует: газовую хроматографию, масс-спектрометрию, ионную хроматографию и оптическую спектроскопию.
Каждый год Эрик готовит музей к шести десяткам выставок в помещениях от 10 до 2000 квадратных метров. Элементы дизайна, используемые на таких мероприятиях, всегда содержат химикаты, которые могут повредить тому или иному предмету искусства. Например, уксусная кислота в подкладке для витринного шкафа совершенно безопасна, когда выставляется одежда, но может вызвать коррозию металлических экспонатов. Эрик пытается разработать первое в мире руководство по летучим химическим агентам, содержащимся в современных материалах. С помощью этого труда можно будет определить, что представляет опасность для различных видов искусства. «Мы делимся в Интернете всем, что нам удается узнать, – рассказывает Эрик, – и надеемся, что читателям наши идеи будут полезны». И неважно, идет ли речь о шедевре, который хранится в музее, или о предмете из домашней коллекции, подчеркивает Брейтанг.
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