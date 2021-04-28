110 древних гробниц: новая находка в Египте

68 гробниц из этого числа относятся к додинастическому периоду цивилизации Нижнего Египта, который охватывает 6000-3150 годы до нашей эры. Это ямы овальной формы, вырезанные в песчанике. Захороненные в них люди располагались в основном на левом боку с согнутыми коленями; их голова смотрела на запад. Здесь же обнаружено захоронение ребенка в керамическом сосуде.

37 гробниц прямоугольной формы датированы древней эпохой, известной как Второй промежуточный период (1782-1570 гг. до н.э.), когда древним Египтом правили гиксосы. Глубина погребальных ям составляет 20-85 см, и тела в них были уложены в вытянутом положении с лицом вверх, но тоже в западном направлении. Дети, погибшие в этот период, были захоронены в гробах или сосудах из глины.

И еще пять овальных гробниц – это свидетельство культуры Негада III (3200-3000 г. до н. э.). В этих и других могилах были найдены гончарные изделия, амулеты, украшения и другие интересные артефакты.