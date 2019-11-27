160 000 страниц средневековых рукописей оцифрованы и доступны в онлайн-библиотеке

Сотрудники Лихайского университета в партнерстве с 15 библиотеками Пенсильвании отсканировали и оцифровали более 160 тысяч страниц из 475 оригинальных рукописей, самая ранняя из которых датируется IX веком.
Иллюстрированные и написанные от руки страницы варьируются от ярко окрашенных позолоченных произведений искусства до функциональных текстов, предназначенных для изучения науки, философии и религии. Работа над проектом заняла три года и была профинансирована за счет гранта в размере 500 тысяч долларов от имени консорциума Лихайского университета.
Лихайский университет внес в онлайн-коллекцию 27 рукописей объемом около 5 тысяч страниц. Среди них рукописная копия «Энеиды» Вергилия, датированная 1462 годом с набросками на полях, а также несколько богато украшенных Часословов — христианских молитвенников, используемых в частности на богослужениях. Исследователи по всему миру неоднократно запрашивали некоторые из рукописей Лихайского университета, но до реализации настоящего проекта предоставить их было проблематично.
В коллекции собраны по большей части западноевропейские тексты о религии, философии, математике, алхимии, астрономии и родословных. Благодаря проекту было собрано около 1800 разбросанных по всему миру страниц.
Пользователи могут загружать материалы по страницам, рукописям или сборникам. Базы данных позволяют искать информацию по ключевым словам — пользователи могут найти изображения птиц, замков, религиозных деятелей или выполнить поиск по названию книги, географическому названию или учреждению.
«Мы не могли оцифровать эти рукописи раньше из-за укомплектованности персонала и необходимости в сложном оборудовании. Благодаря полученному финансированию появилась возможность сделать рукописи доступными и удовлетворить потребности исследователей во всем мире», — Лоис Фишер Блэк, главный куратор проекта.
Ученые из Института изучения рукописей Шенберга в библиотеках Пенна каталогизировали рукописи, большинство из которых хранятся в Свободной библиотеке Филадельфии.