160 000 страниц средневековых рукописей оцифрованы и доступны в онлайн-библиотеке

Сотрудники Лихайского университета в партнерстве с 15 библиотеками Пенсильвании отсканировали и оцифровали более 160 тысяч страниц из 475 оригинальных рукописей, самая ранняя из которых датируется IX веком.

Иллюстрированные и написанные от руки страницы варьируются от ярко окрашенных позолоченных произведений искусства до функциональных текстов, предназначенных для изучения науки, философии и религии. Работа над проектом заняла три года и была профинансирована за счет гранта в размере 500 тысяч долларов от имени консорциума Лихайского университета.