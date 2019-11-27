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История

160 000 страниц средневековых рукописей оцифрованы и доступны в онлайн-библиотеке

27 ноября 2019
Фрагмент Псалтири 1265 года
Фото: archive.org
В США реализован масштабный проект, который позволит вам погрузиться в мир средневековой письменности.

Сотрудники Лихайского университета в партнерстве с 15 библиотеками Пенсильвании отсканировали и оцифровали более 160 тысяч страниц из 475 оригинальных рукописей, самая ранняя из которых датируется IX веком.

Иллюстрированные и написанные от руки страницы варьируются от ярко окрашенных позолоченных произведений искусства до функциональных текстов, предназначенных для изучения науки, философии и религии. Работа над проектом заняла три года и была профинансирована за счет гранта в размере 500 тысяч долларов от имени консорциума Лихайского университета.

Фрагмент Часослова, выпущенного во французском Бурже в 1490 году.
Фрагмент Часослова, выпущенного во французском Бурже в 1490 году.

Лихайский университет внес в онлайн-коллекцию 27 рукописей объемом около 5 тысяч страниц. Среди них рукописная копия «Энеиды» Вергилия, датированная 1462 годом с набросками на полях, а также несколько богато украшенных Часословов — христианских молитвенников, используемых в частности на богослужениях. Исследователи по всему миру неоднократно запрашивали некоторые из рукописей Лихайского университета, но до реализации настоящего проекта предоставить их было проблематично.

В коллекции собраны по большей части западноевропейские тексты о религии, философии, математике, алхимии, астрономии и родословных. Благодаря проекту было собрано около 1800 разбросанных по всему миру страниц.

Фрагмент книги «Город Бога» блаженного Августина на французском языке. 1408 год.
Фрагмент книги «Город Бога» блаженного Августина на французском языке. 1408 год.

Пользователи могут загружать материалы по страницам, рукописям или сборникам. Базы данных позволяют искать информацию по ключевым словам — пользователи могут найти изображения птиц, замков, религиозных деятелей или выполнить поиск по названию книги, географическому названию или учреждению.

«Мы не могли оцифровать эти рукописи раньше из-за укомплектованности персонала и необходимости в сложном оборудовании. Благодаря полученному финансированию появилась возможность сделать рукописи доступными и удовлетворить потребности исследователей во всем мире», — Лоис Фишер Блэк, главный куратор проекта.

Фрагмент рукописи «Энеиды» Вергилия.
Фрагмент рукописи «Энеиды» Вергилия.

Ученые из Института изучения рукописей Шенберга в библиотеках Пенна каталогизировали рукописи, большинство из которых хранятся в Свободной библиотеке Филадельфии.