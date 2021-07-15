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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

2300-летний паззл: фрагменты полотна мумии нашли в разных частях света

National Geographic Россия
15 июля 2021
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Фото: University of Canterbury
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Фото: University of Canterbury
Соединив кусочки древнего «паззла», ученые смогли прочитать заклинания из Книги Мертвых.

Фрагмент льняного полотна, в которое была обернута мумия возрастом 2 300 лет, находящийся в Teece Museum при Кентерберийском университете в Новой Зеландии, совпал по возрасту с похожим образцом из Института Гетти в Лос-Анджелесе. 

Это помогло решить часть давней головоломки и позволило экспертам по Древнему Египту прочитать текст заклинания из Книги Мертвых.

Эксперты заподозрили связь между своим экспонатом, хранящимся в новозеландском городе Крайстчерче, и экспонатом в Лос-Анджелесе после того, как Teece Museum оцифровал артефакты из своей коллекции.

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Небольшой фрагмент, хранящийся в Новой Зеландии, представляет собой часть набора повязок, которые были оторваны от мумии некого Петосириса и отправились путешествовать по всему миру. О Петосирисе практически ничего неизвестно кроме того, что его мать звали Тетосирис.

Исследователи сообщают, что на двух подошедших друг к другу частях полотна изображены сцены и заклинания из Книги Мертвых, в том числе надписи египетским иератическим письмом, датируемые 300 г. до н.э. В двух фрагментах ткани из Новой Зеландии и США отсутствует небольшой кусок, но если их соединить, можно получить изображение мясников, разделывающих вола в качестве подношения, а также мужчин, несущих предметы для загробной жизни.

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Getty Institute Увеличенное изображение фрагмента Книги мертвых в Исследовательском институте Гетти. Фрагмент в Новой Зеландии укладывается оторванным краем снизу

Известно, что полотно когда-то принадлежало Чарльзу Огастесу Мюррею, который был генеральным консулом Великобритании в Египте с 1846 по 1863 год. Позже оно стало частью коллекции сэра Томаса Филлипса (1883-1966). Затем экспонаты постепенно продавались на разных аукционах и попали во множество частных и музейных коллекций.

В более ранние периоды египтяне оставляли надписи и делали изображения прямо на стенах гробницы, однако в более поздний период они писали на папирусе и тканевом полотне, используемом для обертывания тел.

«На таком материале трудно писать. Нужна твердая рука и хорошее перо, и этот человек проделал потрясающую работу», – Элисон Гриффит, адъюнкт-профессор классической литературы из Кентерберийского университета.
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Помимо мясников и слуг с загробной утварью, на полотне изображены четыре знаменосца с символами номов (административных единиц Древнего Египета), а также ястреб, ибис, шакал, погребальная лодка с фигурами сестер-богинь Исиды и Нептиды по бокам, а также человек, тянущий сани с Анубисом. Похожая сцена происходит в начале копии Книги Мертвых на Туринском папирусе.

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