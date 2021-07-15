2300-летний паззл: фрагменты полотна мумии нашли в разных частях света

Фрагмент льняного полотна, в которое была обернута мумия возрастом 2 300 лет, находящийся в Teece Museum при Кентерберийском университете в Новой Зеландии, совпал по возрасту с похожим образцом из Института Гетти в Лос-Анджелесе.

Это помогло решить часть давней головоломки и позволило экспертам по Древнему Египту прочитать текст заклинания из Книги Мертвых.

Эксперты заподозрили связь между своим экспонатом, хранящимся в новозеландском городе Крайстчерче, и экспонатом в Лос-Анджелесе после того, как Teece Museum оцифровал артефакты из своей коллекции.