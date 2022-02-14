5 неочевидных фактов о святом Валентине

Пусть про открытки и идеальные ужины при свечах вам расскажут где-нибудь еще. А у нас тут — мрачная история: без романтики, но с расчлененкой.

Про многих католических святых трудно собрать достоверные сведения. Но святой Валентин даже на их фоне стоит особняком: о нем вообще невозможно сказать ничего определенного. Считается, что этот святой был обезглавлен 14 февраля в III веке якобы за то, что тайно венчал воинов, желавших жениться — что было запрещено в Римской империи. Но это не точно. Чтобы составить этот список из пяти фактов, мы собирали информацию буквально по кусочкам.

1. Несмотря на то, что Валентин признан святым, в 1969 году его имя вычеркнули из Общего римского календаря — литургического альманаха, в котором отмечаются даты празднования святых. За что? Из-за отсутствия достоверной информации о его жизни.

2. Разные письменные источники сообщают, что как минимум три святых Валентина умерли 14 февраля. Один погиб в Африке (и о нем больше ничего не известно). Другого, священника, обезглавил римский император Клавдий II Готский. Третий (не путать со вторым!) был епископом города Терни в центральной Италии, и его также обезглавил Клавдий II Готский. Совпадение? Скорее, путаница, в которой разным Валентинам приписали смерть в один день (а двум из них еще и одинаковую смерть).

3. В Дублине в церкви на Уайтфрайар-стрит в сундуке хранится сердце святого Валентина; в римской базилике Санта-Мария-ин-Космедин выставлен его череп, увенчанный цветами; в монастыре Дунса Скота в Глазго в золотом ящике хранится его скелет; в пражской базилике святых Петра и Павла в Вышеграде — плечевая кость; а в мадридской церкви святого Антона показывают ларец с костями святого Валентина.

Алтарь базилики Сан-Валентино, Терни. Фото: Freakit | Wikipedia.org

4. Если вы решили, что пяти адресов с мощами по всей Европе достаточно, то вы ошибаетесь. Любой житель городка Терни к северу от Рима покажет вам, где находится настоящая могила святого Валентина. Тут не промахнешься — на улице Сан-Валентино, посреди базилики Сан-Валентино стоит роскошный саркофаг, в нем — красивая статуя лежащего святого, а под ней — его останки. Каким образом так разбросало бедного Валентина, что и костей не соберешь? Ватикан практически никогда не регулировал процесс приобретения и использования святых мощей, и эту область до сих пор чаще всего обходят почтительным молчанием. Очевидно: чем больше реликвий, тем больше паломников — тогда зачем подвергать сомнению то, что хорошо для церкви?

5. Канонизирован Валентин был в VII веке, за то, что отказался отречься от Христа и принял мученическую смерть. За столетия после этого он побывал покровителем эпилептиков и пчеловодов, а вот с влюбленными его стали связывать далеко не сразу, и легенда о тайных венчаниях появилась сравнительно поздно. Первое известное упоминание о Дне святого Валентина как о празднике любви было сделано лишь в XIV веке в поэме Джеффри Чосера «Птичий парламент».