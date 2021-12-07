5800 лет назад египтяне пили густое пиво, похожее на кашу

Новое исследование показывает, что около 5800 лет назад древнеегипетская элита пила густое пиво, похожее на кашу. Ученые проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иераконполисе (древнем городе и нынешнем месте археологических раскопок на юге Египта). Они обнаружили остатки пива в пяти сосудах соломенного цвета с плоским дном. Вероятно, их использовали как нынешние пивные кеги.

В четырех сосудах из тонкой глины в форме стаканов также нашли остатки пива. Предположительно, их использовали для питья и сервировки. Как отмечают исследователи, пиво в то время было «символом статуса и власти», важным в элитных пиршествах и погребальных ритуалах.

В своей работе Цзяцзин Ван, археолог из Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире и его коллеги использовали метод анализа остатков микрофоссилий. Его провели на 33 фрагментах керамических сосудов. Каждый из них датируется периодом между 3800 и 3600 годами до нашей эры, примерно за 600 лет до времен правления первого египетского фараона.

Используя свой метод, исследователи обнаружили гранулы крахмала, дрожжевые клетки и небольшое количество фитолитов – крохотных структур в тканях растений, которые остаются даже после разложения остальной части растения. Они также нашли кристаллы «пивных камней», также известные как оксалат кальция. Это разновидность накипи, которая образуется в результате химических реакций и с которой сражаются нынешние пивовары.