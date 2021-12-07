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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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История

5800 лет назад египтяне пили густое пиво, похожее на кашу

National Geographic Россия
07 декабря 2021
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Они использовали напиток в своих ритуалах и церемониях.

Новое исследование показывает, что около 5800 лет назад древнеегипетская элита пила густое пиво, похожее на кашу. Ученые проанализировали фрагменты глиняной посуды, найденной в Иераконполисе (древнем городе и нынешнем месте археологических раскопок на юге Египта). Они обнаружили остатки пива в пяти сосудах соломенного цвета с плоским дном. Вероятно, их использовали как нынешние пивные кеги. 

В четырех сосудах из тонкой глины в форме стаканов также нашли остатки пива. Предположительно, их использовали для питья и сервировки. Как отмечают исследователи, пиво в то время было «символом статуса и власти», важным в элитных пиршествах и погребальных ритуалах. 

В своей работе Цзяцзин Ван, археолог из Дартмутского университета в Нью-Гэмпшире и его коллеги использовали метод анализа остатков микрофоссилий. Его провели на 33 фрагментах керамических сосудов. Каждый из них датируется периодом между 3800 и 3600 годами до нашей эры, примерно за 600 лет до времен правления первого египетского фараона. 

Используя свой метод, исследователи обнаружили гранулы крахмала, дрожжевые клетки и небольшое количество фитолитов – крохотных структур в тканях растений, которые остаются даже после разложения остальной части растения. Они также нашли кристаллы «пивных камней», также известные как оксалат кальция. Это разновидность накипи, которая образуется в результате химических реакций и с которой сражаются нынешние пивовары. 

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Journal of Anthropological Archaeology Фрагменты керамики, на которых сохранились следы пива

Растительный материал в остатке предполагает, что пивное сусло профильтровали для удаления шелухи злаков. Ученые также обнаружили доказательства повреждения крахмала – комбинированного результата соложения и затирания в начале пивоварения. Этот процесс редко встречается в других технологиях обработки пищевых продуктов, что явно указывает на присутствие пива.

Проанализировав найденные следы напитка, исследователи обнаружили, что оно представляло собой «густую кашу» – мутное и сладкое варево из пшеницы (в основном), ячменя и травы с низким содержанием алкоголя. 

К настоящему времени в Иераконполисе обнаружили более десятка древних пивоварен, способных производить от 390 до 1000 литров пива за раз. В ранний династический период пивовары, возможно, добавляли бобовые и клубни в качестве крахмалистых добавок, чтобы увеличить сбраживаемый сахар. Таким образом пиво становилось «смесью из нескольких ингредиентов», отмечают исследователи. 

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