Археолог-любитель нашел в Германии 2000-летний кельтский клад

Монеты имеют изогнутую форму, и эта особенность дала им немецкое название «regenbogenschüsselchen» («радужные чаши»). Оно отсылает к легенде о том, что в конце радуги можно найти горшочек с золотом. Еще одно поверье гласит, что «радужные чаши» падали прямо с неба. Они считались талисманами на удачу и могли исцелять. Эксперты не исключают, что авторы этих мифов, крестьяне, нередко находили древние золотые монеты на своих полях после дождя, «очищенные от грязи и сияющие».

Специалисты смогли сравнительно точно датировать время чеканки монет: между 125 и 30 годами до нашей эры, в конце железного века. В то время основные районы латенской кельтской археологической культуры (около 450 г. до н.э. – до римского завоевания в первом веке до н.э.) приходились на земли, относящиеся сейчас к Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Южной Германии и Чехии. На юге Германии археологи уже находили «радужные чаши», но в Бранденбурге кельты не жили, и поэтому открытие указывает на обширное развитие торговых сетей 2000 лет назад.

19 монет – это статеры диаметром 2 сантиметра и массой 7,3 грамма, а 22 – это тетарте (монета, равная 1/4 статера). Они весят 1,8 г и имеют диаметр 1,4 см. Судя по всему, весь клад был спрятан сразу. Но ученых удивляет, что такое изобилие «радужных» монет – второе по величине в Германии – найдено именно Бранденбурге. Здесь любые золотые клады – редкость, и особенно уникальным является кельтское происхождение.

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