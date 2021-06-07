Археолог-любитель обнаружил резных оленей в шотландской гробнице

Житель Оксфорда Хэмиш Фентон (Hamish Fenton) увлекается археологией. Однажды он отправился на запад Шотландии, в историческую область под названием Килмартин-Глен в горной местности Аргайл. Здесь находится курган, а в нем – несколько захоронений бронзового века. Под одной из плит Фентон заметил следы, которые не были похожи на результат эрозии или других природных воздействий.

Включив фонарик и принявшись рассматривать отметки, мужчина увидел выбитые в камне древние рисунки: оленя вверх ногами, а затем и другие изображения животных. Он связался с представителями организации Scotland's Rock Art Project, и специалисты приступили к профессиональному изучению находки.

Было установлено, что древние художники изобразили двух самцов благородных оленей с ветвистыми рогами, а также несколько молодых оленей. Возраст рисунков составляет от 4000 до 5000 лет, и это первые петроглифы такого типа в Шотландии.