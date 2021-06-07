Археолог-любитель обнаружил резных оленей в шотландской гробнице

Житель Оксфорда Хэмиш Фентон (Hamish Fenton) увлекается археологией. Однажды он отправился на запад Шотландии, в историческую область под названием Килмартин-Глен в горной местности Аргайл. Здесь находится курган, а в нем – несколько захоронений бронзового века. Под одной из плит Фентон заметил следы, которые не были похожи на результат эрозии или других природных воздействий.
Включив фонарик и принявшись рассматривать отметки, мужчина увидел выбитые в камне древние рисунки: оленя вверх ногами, а затем и другие изображения животных. Он связался с представителями организации Scotland's Rock Art Project, и специалисты приступили к профессиональному изучению находки.
Было установлено, что древние художники изобразили двух самцов благородных оленей с ветвистыми рогами, а также несколько молодых оленей. Возраст рисунков составляет от 4000 до 5000 лет, и это первые петроглифы такого типа в Шотландии.
Историки знают, что люди, населявшие в древности западное побережье Шотландии, высоко ценили оленей за их мясо и шкуры, а из костей и рогов они изготавливали различные инструменты. И хотя в других обществах эпохи неолита и бронзового века, в том числе в Скандинавии и Иберии, люди часто изображали сопровождающих их жизненный путь животных, для Шотландии нынешняя находка – первый пример. Ранее ученым были известны только абстрактные геометрические узоры, относящиеся к этому периоду, в том числе круги и кольца на камнях Килмартин-Глен.
В Великобритании есть несколько изображений оленей времен ранней бронзы, однако они схематичны и больше напоминают «пробу пера», тогда как шотландские олени вырезаны в камне с максимально возможной детализацией. Это позволяет предположить, что 5000 лет назад древние шотландцы уже имели контакты с другими народами и обменивались с ними знаниями и опытом.
Район Килмартин-Глен давно привлекает ученых. Здесь располагаются каменные стелы, воздвигнутые более 3000 лет назад. Изображения оленей были найдены в Dunchraigaig Cairn – одной из погребальных пирамид, образующих древнее кладбище. В гробнице, украшенной петроглифами, находились останки десяти человек и несколько артефактов, в том числе топор, точильный камень и кремневый нож. Это открытие было совершено в 1860-х годах, но тогда археологи не обратили внимание на рисунки.
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