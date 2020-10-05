Археологи нашли нетронутую мумию возрастом 2 500 лет

Археологи, работающие в Египте, за последние недели нашли 59 хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных гробов, захороненных более 2 500 лет назад. Открыв один из богато украшенных саркофагов перед собравшимися журналистами, команда обнаружила мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, на которой были иероглифические надписи ярких цветов.
Сенсационная находка была обнаружена к югу от Каира в обширном захоронении Саккары — некрополе древнеегипетской столицы Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Три недели назад было объявлено о находке первых 13 гробов, после чего в шахтах на глубине до 12 метров были обнаружены новые — ещё 14. С тех пор количество обнаруженных саркофагов возросло двукратно.
По словам министра туризма и древностей Халеда аль-Анани, неизвестно, сколько ещё гробов может быть захоронено рядом с 4700-летней пирамидой Джосера.
Гробы, запечатанные более 2500 лет назад, относятся к позднему периоду Древнего Египта.
В ходе раскопок в Саккаре в последние годы были обнаружены целые сокровищницы артефактов, а также мумифицированных змей, птиц, жуков-скарабеев и других животных. Обнаружение гробов — первое крупное объявление в Египте после вспышки COVID-19, которая привела к закрытию музеев и археологических памятников примерно на три месяца с конца марта. В этом районе были также найдены десятки статуй, в том числе бронзовая статуэтка, изображающая Нефертума, древнего бога цветения лотоса.
Archaeologists in #Egypt have announced the discovery of 59 well-preserved and sealed wooden coffins that were buried more than 2,500 years ago, in major archaeological find.— Yemen Details (@DetailsYemen) October 3, 2020
Egypt says archaeologists have unearthed dozens of ancient coffins in a vast necropolis south of #Cairo pic.twitter.com/DcBJsOZLQ8
Archaeologists in Egypt uncover 59 well-preserved and sealed wooden coffins that were buried more than 2,500 years ago at the Saqqara necropolis, outside Cairo, Egypt on Saturday.— The Voice of America (@VOANews) October 4, 2020
An unknown number of additional coffins may still lie buried there, officials say.
(AFP) pic.twitter.com/jAqpvAftH9
Предварительные исследования показали, что саркофаги, вероятно, принадлежали священникам, высокопоставленным государственным деятелям и видным деятелям древнеегипетского общества 26-й династии, сказал Халед аль-Анани. Он добавил, что все гробы будут доставлены в Большой Египетский музей, который скоро откроется на плато Гиза.
Гробы разместят напротив зала, в котором находятся 32 других запечатанных саркофага священников 22-й династии, которые были найдены в прошлом году в южном городе Луксор.
Открытие Большого Египетского музея, которое несколько раз откладывалось, запланировано на 2021 год. В музее будут представлены тысячи артефактов, охватывающих несколько эпох истории Египта, от додинастического до греко-римского периода.
Государство надеется, что в ближайшие годы появится шквал археологических находок, и Большой Египетский музей будет способствовать развитию жизненно важного для страны туристического сектора, который пострадал от множества потрясений после восстаний арабской весны 2011 года, последней из которых стала пандемия.
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