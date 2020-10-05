Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №202, сентябрь
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
История

Археологи нашли нетронутую мумию возрастом 2 500 лет

Михаил Сысоев
05 октября 2020
Этот и другие найденные саркофаги будут доставлены в Большой Египетский музей.

Археологи, работающие в Египте, за последние недели нашли 59 хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных гробов, захороненных более 2 500 лет назад. Открыв один из богато украшенных саркофагов перед собравшимися журналистами, команда обнаружила мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, на которой были иероглифические надписи ярких цветов.

Сенсационная находка была обнаружена к югу от Каира в обширном захоронении Саккары — некрополе древнеегипетской столицы Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три недели назад было объявлено о находке первых 13 гробов, после чего в шахтах на глубине до 12 метров были обнаружены новые — ещё 14. С тех пор количество обнаруженных саркофагов возросло двукратно.

По словам министра туризма и древностей Халеда аль-Анани, неизвестно, сколько ещё гробов может быть захоронено рядом с 4700-летней пирамидой Джосера.

«Сегодняшний день я считаю не концом, а началом большого открытия», — Халед аль-Анани.

Гробы, запечатанные более 2500 лет назад, относятся к позднему периоду Древнего Египта.

В ходе раскопок в Саккаре в последние годы были обнаружены целые сокровищницы артефактов, а также мумифицированных змей, птиц, жуков-скарабеев и других животных. Обнаружение гробов — первое крупное объявление в Египте после вспышки COVID-19, которая привела к закрытию музеев и археологических памятников примерно на три месяца с конца марта. В этом районе были также найдены десятки статуй, в том числе бронзовая статуэтка, изображающая Нефертума, древнего бога цветения лотоса.

Предварительные исследования показали, что саркофаги, вероятно, принадлежали священникам, высокопоставленным государственным деятелям и видным деятелям древнеегипетского общества 26-й династии, сказал Халед аль-Анани. Он добавил, что все гробы будут доставлены в Большой Египетский музей, который скоро откроется на плато Гиза.

Гробы разместят напротив зала, в котором находятся 32 других запечатанных саркофага священников 22-й династии, которые были найдены в прошлом году в южном городе Луксор.

Открытие Большого Египетского музея, которое несколько раз откладывалось, запланировано на 2021 год. В музее будут представлены тысячи артефактов, охватывающих несколько эпох истории Египта, от додинастического до греко-римского периода.

Государство надеется, что в ближайшие годы появится шквал археологических находок, и Большой Египетский музей будет способствовать развитию жизненно важного для страны туристического сектора, который пострадал от множества потрясений после восстаний арабской весны 2011 года, последней из которых стала пандемия.

Узнайте, как в Японии нашли древнейший манускрипт учения Конфуция.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили