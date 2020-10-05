Археологи нашли нетронутую мумию возрастом 2 500 лет

Археологи, работающие в Египте, за последние недели нашли 59 хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных гробов, захороненных более 2 500 лет назад. Открыв один из богато украшенных саркофагов перед собравшимися журналистами, команда обнаружила мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, на которой были иероглифические надписи ярких цветов.

Сенсационная находка была обнаружена к югу от Каира в обширном захоронении Саккары — некрополе древнеегипетской столицы Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три недели назад было объявлено о находке первых 13 гробов, после чего в шахтах на глубине до 12 метров были обнаружены новые — ещё 14. С тех пор количество обнаруженных саркофагов возросло двукратно.

По словам министра туризма и древностей Халеда аль-Анани, неизвестно, сколько ещё гробов может быть захоронено рядом с 4700-летней пирамидой Джосера.