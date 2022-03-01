Археологи расшифровали эламскую клинопись, найденную в Персеполе

Они помогли узнать о развитии древних языков на берегу Персидского залива.

В рамках проекта по классификации и документированию предметов в запасниках музея Персеполя ученые обнаружили фрагмент эламской надписи. Он повторяет более ранний древнеперсидский текст.

Глиняные таблички с надписями, выполненными в основном на эламском языке, являются артефактами, которые изучаются уже почти столетие. Большое количество таких табличек было обнаружено экспедицией археологов Чикагского университета в 30-х годах прошлого века при раскопках руин Персеполя – древнеперсидского города, располагающегося на юго-западе Ирана и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Артефакты отправились в США, но вернулись в Иран в 2019 году в рамках расширения контактов между учеными двух стран.

Теперь иранский археолог Сохели Делшад заявил, что нашел на одной из табличек фрагмент на эламском языке. Его текст в основном повторяет надпись на древнеперсидском языке ахеменидского царя Дария I по обе стороны от входа в гробницу в Нагше-Ростаме, древнем некрополе персидских царей, расположенном в двух километрах от Персеполя.

Древние руины Персеполя Фото: Wikimedia Commons

Эламский язык – это вымерший язык, на котором говорили жители древней страны Элам, включавшей регион от Месопотамской равнины до Иранского нагорья.

Самые ранние найденные предметы относятся к III тысячелетию до нашей эры, это так называемый эламский период. Затем здесь хоронили правителей Ахеменидского царства (550-330 гг. до н.э.). Последние находки относятся к периоду государства Сасанидов (221-656 гг. н.э.).

Надпись, вырезанная у входа в гробницу, является одной из первых ахеменидских надписей, изученных и опубликованных иранскими учеными. Оригинальный текст восходит к царствованию Дария I (522-486 гг. до н.э.), а его эламская копия относится к периоду, когда Ахеменидское государство возглавлял Ксеркс Великий (486-465 гг. до н.э.).

Сегодня считается, что древнеперсидская письменность – одна из древнейших. Логично, что более ранняя надпись сделана именно на древнеперсидском языке, а более поздняя – на эламском. Но Ксеркс Великий был сыном Дария I и сменил его на царском престоле – то есть прошло не так много времени, чтобы язык изменился. Судя по всему, это изменение случилось раньше.

Сопоставление эламской клинописи с древнеперсидской и вавилонской Фото: Wikimedia Commons

К тому времени самого государства Элам уже давно не существовало: с ним покончил ассирийский правитель Ашшурбанипал. Но язык продолжал использоваться наравне со староперсидским. Затем, примерно во времена правления Дария, эламский начинает вытеснять древнеперсидский – по крайней мере, такое положение вещей отражалось в источниках, тех самых глиняных табличках. Большинство из них заполнено надписями на эламите.

Эти записи в основном представляют собой обычную бюрократическую документацию: платежные ведомости, приказы, дипломатическую переписку. То есть эламский язык был понятен большинству жителей государства Ахеменидов. Некоторые таблички содержат, например, инструкции для руководителей строительства нижнего уровня Персеполя. Другими словами, любой рабочий говорил или хотя бы читал на эламском языке.

На основании этого ученые предположили, что эламский язык ко времени правления Дария, а затем его сына Ксеркса фактически вытеснил из повседневного обихода древнеперсидский. Но, судя по надписи у входа в гробницу, последний оставался священным языком, языком обрядов и ритуалов.

Рассматриваемые глиняные таблички по месту находки и содержанию делятся на две группы. Первые были найдены в районе военных укреплений на северо-востоке Персеполя, отсюда и их название – «Фортификационные таблички Персеполя».

Искусственный интеллект нашел пропущенные знаки на клинописных табличках читать

Находка состояла из более чем 30 тысяч табличек, целых или фрагментарных, из которых уже прочитано 2120 текстов, а остальные остаются нерасшифрованными. Эти документы датированы 509-494 годами до нашей эры. Хотя все они находились в Персеполе, многие прибыли туда из других частей империи, таких как Сузы.

Вторая группа глиняных табличек была найдена в сокровищнице Ксеркса, поэтому их условно называют «Табличками сокровищницы Персеполя». Они датированы 492-458 годами до нашей эры (то есть от конца правления Дария до времени вступления на престол его внука Артаксеркса I). Всего было найдено 753 таблички и фрагмента, из которых на сегодняшний день расшифровано 128. Многие фрагменты слишком изношены или сломаны, чтобы составить связный текст.

Таблички первой группы включают множество записей о сделках (в основном связанных с раздачей продовольствия, управлением стадами, обеспечением рабочих и путешественников) на окраинах империи.

Дела, составленные в провинциях, направлялись в центральную, как мы теперь сказали бы, администрацию в столицу. Вторая группа содержит в основном тексты, относящиеся к жизни самого Персеполя.