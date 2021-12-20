Археологи в Ростове-на-Дону нашли бутылку с посланием 120-летней давности

В центральной части Ростова-на-Дону, на углу улиц Чехова и Седова, специалисты Института истории и международных отношений ЮФУ вместе с коллегами из ООО «Археологическое общество «Наследие» ведут раскопки. Недавно они нашли бутылку с необычным содержимым.
Внутри находились записка, лист отрывного календаря, выпуск местной газеты, пуговицы, винтовочный патрон и папиросы табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко». Послание гласит: «Ростовский на Дону мещанин Иван Федорович Старков 11 апреля 1901 года. Эту бутылку закопал я на память о себе и в этой бутылке газета „Приазовский край“ № 265 года девятого». Далее сообщается, что на горлышке он разместил двухкопеечную монету 1816 или 1812 года.
«Девятый» год газеты не означает, что она относится к 1909 году: в данном случае это порядковый год ее издания. Первый номер «Приазовского края» вышел в 1891 году, а потомкам Старков по какой-то причине решил предложить 265-й выпуск газеты, выпущенный 10 октября 1899 года. Донская Государственная Публичная Библиотека оцифровала свое историческое наследие, и весь выпуск можно прочесть онлайн.
Узнайте, сколько лет самому старому в мире посланию в бутылке.