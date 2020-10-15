Археология Фанагории: как секреты античного города раскрывают в современных лабораториях

Невольно становится интересно, сколько времени надо, чтобы отсканировать такой череп целиком.

— Нужно понимать, что создание 3D модели не заканчивается на сканировании объекта, объясняет мне сотрудник научного центра. — Полученные сканы не всегда корректно склеиваются, часто приходится подгонять определенные параметры вручную. В целом на то, чтобы отсканировать один такой человеческий череп, нужно всего около часа. Но только если сканер уже подготовлен к работе, потому что его настройка занимает определенное время. Нередко процесс калибровки сканера может занять больше времени, чем само сканирование.

На сканирование к специалистам научно-культурного центра попадают самые разнообразные предметы, в основном те, что нуждаются в реконструкции. Используют в центре и фотограмметрию — это построение 3D-модели предмета по фотографии. Однако 3D-сканер создает гораздо более точные модели, что важно при реконструкции. Так сотрудники научного центра отсканировали одну из важнейших находок подводных археологов — таран затопленного корабля царя Митридата, распечатали модель на 3D-принтере и получили его точную уменьшенную копию. Таким же путем получена копия гермы, которая стоит на столике неподалеку от работающего сканера: на вид — древняя статуэтка, а в реальности — великолепно выполненная и покрашенная модель из пластика.

3D-модели самых важных находок на территории Фанагории можно посмотреть (и даже повертеть, рассматривая с разных сторон) здесь.

Есть среди этих 3D-моделей и образец, снятый с особенно ценной находки для руководителя Фанагорийской экспедиции Владимира Кузнецова. Это — часть мраморной стелы с персидской клинописью, которая хранит следы пожара и из-за этого очень плохо читаема. Сенсационность находки в том, что это практически единственная древнеперсидская надпись, найденная за пределами персидского царства.