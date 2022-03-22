Астероид убил динозавров. Что было дальше?

Оказывается, сера от астероида вызвала гораздо более сильное похолодание, чем считалось раньше. Ученые пришли к этим выводам случайно.

Новое исследование показало, что, когда астероид, уничтоживший динозавров, столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад, огромное количество серы – больше, чем считалось ранее – было выброшено высоко над землей в стратосферу.

Оказавшись в воздухе, это огромное облако серосодержащих газов заблокировало Солнце и держало планету в плену холода десятилетия или столетия, а затем излилось на Землю в виде смертоносных кислотных дождей, изменив химический состав океанов на десятки тысяч лет.

«Полученные данные показывают, что мы недооценили количество серы, которое образовалось в результате удара астероида. Связанное с этим изменение климата, возможно, было намного сильнее, чем мы думали раньше», – Джеймс Уиттс, ведущий автор исследования из Школы наук о Земле Бристольского университета.

Уиттс добавил, что тот факт, что сера продолжала вырываться на поверхность так долго, может объяснить, почему жизни (особенно морской) потребовалось так много времени, чтобы восстановиться.

Исследователи пришли к своим выводам случайно. Изначально ученые планировали изучить геохимию древних раковин у реки Бразос в округе Фолс в штате Техас. Это уникальное место находилось под водой во время вымирания динозавров в конце мелового периода. Кроме того, оно находится относительно недалеко от кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан, куда упал астероид диаметром около 10 километров.

Исследователи взяли несколько образцов отложений на этом участке и доставили образцы в Университет Сент-Эндрюс в Шотландии, где соавтор исследования Обри Зеркл, геохимик и геобиолог, проанализировал их на наличие различных изотопов серы.

По словам Уиттса, исследователи обнаружили очень необычный сигнал – масса изотопов серы неожиданно изменилась. Такие изменения массы происходят, когда сера попадает в атмосферу и взаимодействует с ультрафиолетом.

Место, где были взяты образцы отложений для исследования Фото: James Witts

«Такое действительно может произойти только в двух сценариях: либо в атмосфере, в которой нет кислорода, либо когда у вас так много серы, что она ушла очень высоко в насыщенную кислородом атмосферу.

Вы не увидите [этот сигнал] в морских скалах. У моря есть своя изотопная сигнатура, которая полностью растворяет крошечное количество серы из этих вулканов. Тот факт, что этот сигнал присутствует в морской породе мелового периода, показывает, что после этого удара в атмосфере должно было быть чертовски много серы», – заявил Уиттс.

По словам Уиттса, такое количество серы связано с богатым этим элементом известняком на Юкатане. «Если бы астероид упал где-то еще, возможно, в атмосферу не было бы выброшено столько серы, и последующее изменение климата могло бы быть не таким серьезным. И, следовательно, массовое вымирание могло быть не таким гибельным», – говорит Уиттс.

Предыдущие оценки аэрозолей серы, попавших в атмосферу Земли после столкновения с астероидом, колеблются от 30 до 500 гигатонн. Согласно климатическим моделям, эта сера должна была превратиться в сульфатные аэрозоли, что привело бы к охлаждению поверхности Земли на 2-8 градуса по Цельсию в течение нескольких десятилетий после удара. Но новое открытие предполагает, что, поскольку количество серы было выше, изменение климата могло быть еще более серьезным.