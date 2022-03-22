Астероид убил динозавров. Что было дальше?

Оказывается, сера от астероида вызвала гораздо более сильное похолодание, чем считалось раньше. Ученые пришли к этим выводам случайно.
Новое исследование показало, что, когда астероид, уничтоживший динозавров, столкнулся с Землей 66 миллионов лет назад, огромное количество серы – больше, чем считалось ранее – было выброшено высоко над землей в стратосферу.
Оказавшись в воздухе, это огромное облако серосодержащих газов заблокировало Солнце и держало планету в плену холода десятилетия или столетия, а затем излилось на Землю в виде смертоносных кислотных дождей, изменив химический состав океанов на десятки тысяч лет.
«Полученные данные показывают, что мы недооценили количество серы, которое образовалось в результате удара астероида. Связанное с этим изменение климата, возможно, было намного сильнее, чем мы думали раньше», – Джеймс Уиттс, ведущий автор исследования из Школы наук о Земле Бристольского университета.
Уиттс добавил, что тот факт, что сера продолжала вырываться на поверхность так долго, может объяснить, почему жизни (особенно морской) потребовалось так много времени, чтобы восстановиться.
Исследователи пришли к своим выводам случайно. Изначально ученые планировали изучить геохимию древних раковин у реки Бразос в округе Фолс в штате Техас. Это уникальное место находилось под водой во время вымирания динозавров в конце мелового периода. Кроме того, оно находится относительно недалеко от кратера Чикшулуб на полуострове Юкатан, куда упал астероид диаметром около 10 километров.
Исследователи взяли несколько образцов отложений на этом участке и доставили образцы в Университет Сент-Эндрюс в Шотландии, где соавтор исследования Обри Зеркл, геохимик и геобиолог, проанализировал их на наличие различных изотопов серы.
По словам Уиттса, исследователи обнаружили очень необычный сигнал – масса изотопов серы неожиданно изменилась. Такие изменения массы происходят, когда сера попадает в атмосферу и взаимодействует с ультрафиолетом.
«Такое действительно может произойти только в двух сценариях: либо в атмосфере, в которой нет кислорода, либо когда у вас так много серы, что она ушла очень высоко в насыщенную кислородом атмосферу.
Вы не увидите [этот сигнал] в морских скалах. У моря есть своя изотопная сигнатура, которая полностью растворяет крошечное количество серы из этих вулканов. Тот факт, что этот сигнал присутствует в морской породе мелового периода, показывает, что после этого удара в атмосфере должно было быть чертовски много серы», – заявил Уиттс.
По словам Уиттса, такое количество серы связано с богатым этим элементом известняком на Юкатане. «Если бы астероид упал где-то еще, возможно, в атмосферу не было бы выброшено столько серы, и последующее изменение климата могло бы быть не таким серьезным. И, следовательно, массовое вымирание могло быть не таким гибельным», – говорит Уиттс.
Предыдущие оценки аэрозолей серы, попавших в атмосферу Земли после столкновения с астероидом, колеблются от 30 до 500 гигатонн. Согласно климатическим моделям, эта сера должна была превратиться в сульфатные аэрозоли, что привело бы к охлаждению поверхности Земли на 2-8 градуса по Цельсию в течение нескольких десятилетий после удара. Но новое открытие предполагает, что, поскольку количество серы было выше, изменение климата могло быть еще более серьезным.
Читайте также
Астероид убил динозавров. Что было дальше?
Зачем жители одного из древнейших городов раскрашивали кости своих покойников
В Канаде нашли древнюю дубину индейцев
Гигантский кратер под ледником Гайавата образовался гораздо раньше, чем мы думали
Рядом с местом знаменитой битвы найден редкий камень пиктов