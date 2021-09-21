Астероид, уничтоживший древний город у Мертвого моря, мог положить начало библейской легенде о Содоме
В один из дней около 3600 лет назад жители древнего ближневосточного города, ныне называемого Талль-эль-Хаммам, занимались своими повседневными делами, не подозревая, что к ним со скоростью 61 000 км/ч летит ледяная космическая скала, которая принесет неизбежную гибель.
Вспыхнув в атмосфере, скала взорвалась огромным огненным шаром на высоте около 4 километров над землей. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Потрясенные горожане, увидевшие взрыв, мгновенно ослепли. Температура воздуха быстро поднялась выше 2000 °C. Первыми сгорели одежда и дерево, затем начали плавиться мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика. Практически сразу город загорелся.
Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна. Двигаясь со скоростью около 1200 км/ч, она был более мощной, чем самый страшный смерч из когда-либо зарегистрированных. Смертельные ветры пронеслись по городу, снося все здания. Они оторвали верхние 12 метров четырехэтажного дворца и выбросили обломки в соседнюю долину. Ни один из 8000 человек или каких-либо животных в городе не выжил — их тела были разорваны на части, а кости расколоты на мелкие фрагменты.
Примерно через минуту в 22 км к западу от Талль-эль-Хаммама ветер от взрыва обрушился на библейский город Иерихон, стены которого рухнули, и город сгорел дотла.
Все это звучит, как кульминационный момент голливудского фильма-катастрофы, но теперь ученые знают, что эти события происходили на самом деле. Для того, чтобы выяснить это, потребовалось 15 лет упорного труда двух десятков ученых из США, Канады и Чехии, среди которых были археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, седиментологи, эксперты по космическим ударам и врачи.
Много лет назад, когда археологи наткнулись на руины разрушенного города, они обнаружили темный примерно полутораметровый слой, состоящий из древесного угля, золы, расплавленных сырцовых кирпичей и расплавленной глиняной посуды. Было очевидно, что сильнейшая огненная буря давно разрушила этот город. Для удобства исследователи назвали эту темную полосу «слоем разрушения».
Никто точно не знал, что произошло, но этот слой не был вызван простым пожаром, вулканом, землетрясением или войной. Ничто из этого не было способно плавить металл, сырцовые кирпичи и глиняную посуду.
Чтобы выяснить, что произошло, специалисты создали онлайн-калькулятор для моделирования сценариев, которые соответствуют увиденной картине. Проработав десятки сценариев, ученые пришли к выводу, что единственным объяснением такого разрушения города может быть астероид, похожий на Тунгусский метеорит, поваливший 80 миллионов деревьев в Центральной Сибири в 1908 году.
После того, как исследователи нашли вероятного виновника катастрофы, они перешли к сбору непосредственных доказательств. В «слое разрушения» были найдены мелко раздробленные песчинки, называемые шоковым кварцем, которые образуются только при давлении около 328 тонн на дюйм, что соответствует пяти гигапаскалям.
«Слой разрушения» также содержит крошечные твердые как алмазы диамониды. Похоже, что деревья и растения в этом районе мгновенно превратились в этот алмазоподобный материал под воздействием высокого давления и температуры огненного шара.
Кроме того, поверхности керамики и стекловолокна испещрены крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий с температурой плавления 2466 °C, платину, которая плавится при 1768 °C и силикат циркония при 1540 °C. В совокупности все эти свидетельства показывают, что температура в городе поднялась выше, чем температура, которая бывает при обычных пожарах или извержениях вулканов. Поэтому взрыв астероида остался единственным объяснением произошедшего.
Остается загадкой, почему этот город и более сотни других поселений в этом районе были заброшены в течение нескольких столетий после этого разрушения. Возможно, высокие уровни отложений соли во время столкновения сделали невозможным выращивание сельскохозяйственных культур. Ученые еще не уверены, но полагают, что в результате взрыва по всей долине испарилась или расплескалась токсичная соленая вода Мертвого моря. Без урожая никто не смог бы прожить в долине до 600 лет, пока минимальное количество осадков в этом пустынном климате не смыло соль с полей.
Вполне возможно, что устное описание разрушения города могло передаваться из поколения в поколение, пока оно не было записано как история библейских городов Содома и Гоморры. Библия описывает разорение этих поселений недалеко от Мертвого моря такими словами: «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли».
Что немаловажно, это может быть первая письменная запись о таком катастрофическом событии, заключают ученые.