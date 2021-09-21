Астероид, уничтоживший древний город у Мертвого моря, мог положить начало библейской легенде о Содоме

В один из дней около 3600 лет назад жители древнего ближневосточного города, ныне называемого Талль-эль-Хаммам, занимались своими повседневными делами, не подозревая, что к ним со скоростью 61 000 км/ч летит ледяная космическая скала, которая принесет неизбежную гибель.

Вспыхнув в атмосфере, скала взорвалась огромным огненным шаром на высоте около 4 километров над землей. Взрыв был примерно в 1000 раз мощнее атомной бомбы в Хиросиме. Потрясенные горожане, увидевшие взрыв, мгновенно ослепли. Температура воздуха быстро поднялась выше 2000 °C. Первыми сгорели одежда и дерево, затем начали плавиться мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика. Практически сразу город загорелся.

Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна. Двигаясь со скоростью около 1200 км/ч, она был более мощной, чем самый страшный смерч из когда-либо зарегистрированных. Смертельные ветры пронеслись по городу, снося все здания. Они оторвали верхние 12 метров четырехэтажного дворца и выбросили обломки в соседнюю долину. Ни один из 8000 человек или каких-либо животных в городе не выжил — их тела были разорваны на части, а кости расколоты на мелкие фрагменты.

Примерно через минуту в 22 км к западу от Талль-эль-Хаммама ветер от взрыва обрушился на библейский город Иерихон, стены которого рухнули, и город сгорел дотла.