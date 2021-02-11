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История

Азулежу: плитка с историей

Элена Амант
11 февраля 2021
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Церковь Карму в Порту, построенную в XVIII веке, украшает изразцовое панно с изображением основания ордена кармелитов. Оно был установлено в 1910 году.
Фото: Ребекка Стумпф
Яркая плитка азулежу прошла испытание временем и сохранила память об истории Португалии.

В темном переулке недалеко от лиссабонского района Алькантара фабрика Sant’Anna производит азулежу (португальское название изразцов) одним и тем же способом с самого открытия в 1741 году. Сидя за длинными столами, художники рисуют на блестящих белых керамических квадратах ангелов, цветы, изящные завитушки.

Плитка размером 14 x 14 сантиметров укладывается в уникальные панно, украшая монументы и здания изнутри и снаружи.

Хоть фабрика Sant’Anna давно превратилась в место паломничества для туристов, увидеть азулежу может любой желающий – на улицах города. Но из-за пандемии в мастерских, изготавливающих знаменитую плитку, сегодня не толпятся посетители. И все же мастера продолжают усердно работать, повторять классические узоры и придумывать новые, как для местных покупателей, так и для зарубежных. Пятисотлетняя традиция до сих пор невероятно популярна.

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Ребекка Стумпф

Глава лиссабонского Музея азулежу Мария Антониа Пинто де Матош каждый раз чувствует неловкость, когда ей приходится переводить на другие языки слово «азулежу».

По ее словам, исторические и культурные нюансы в переводе теряются. Слово «плитка» ничего не говорит об искусстве азулежу, его деталях и эстетике. Это слово не может передать, как азулежу восхищает светом и отражением, узорами и цветами. Самые разные веяния, повлиявшие на развитие самобытных изразцов, никогда не уместятся на одном панно, но все они создают многогранный образ португальской истории как в стране, так и за ее пределами.

Сам музей располагается в женском монастыре, построенном в начале XVI века, когда неутомимые исследователи вроде португальского мореплавателя Фернана Магеллана расширяли европейское влияние и устанавливали королевскую власть в Северной и Южной Америке и в Тихоокеанском регионе.

Коллекция музея охватывает пять веков истории: от геометрических узоров, отсылающих к исламскому происхождению азулежу, до современных рисунков, знакомых всякому, кто пользуется лиссабонским метро. На верхнем этаже музея находится один впечатляющий экспонат: выполненная из плитки 22-метровая панорама Лиссабона до разрушительного землетрясения 1755 года.

Парадокс: страшное несчастье Лиссабона сослужило азулежу хорошую службу. Если до землетрясения плитку использовали только в интерьерах, то, когда город начали отстраивать заново, она украсила дома и снаружи. Жизнеутверждающие изображения святых и ангелов защищали фасады от ненастий. Азулежу выглядела ярко, стоила дешево, не боялась дождя и ветра, и поэтому в XIX веке стала самым популярным видом облицовки.

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Азулежу в Португалию завезли мавры в XIII веке, но массовое производство плитки началось в XVI. Каждая плитка рассказывает уникальную историю о художнике, который придумал рисунки, и о периоде, в который она была сделана.
Фото: Франческо Ластруччи
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Азулежу в Португалию завезли мавры в XIII веке, но массовое производство плитки началось в XVI. Каждая плитка рассказывает уникальную историю о художнике, который придумал рисунки, и о периоде, в который она была сделана.
Фото: Ребекка Стумпф

В Порту и на севере страны чаще всего на плитках рисовали пейзажи – горы, холмы. Однако с помощью азулежу художники рассказывали и целые истории – многие композиции, сложенные из изразцов, посвящены каким-то сюжетам из прошлого Португалии.

Изразцы оставили след и в мировой культуре. «Азулежу можно увидеть и в других странах, в городах, где проходили старинные торговые пути. Мы восстанавливаем работы, сделанные далеко от Португалии, и некоторым из них более ста лет», – рассказывает Франсишку Томаш, менеджер по маркетингу на фабрике Sant’Anna.

Но у такой популярности есть и обратная сторона: украденная с фасадов плитка позволяла легко заработать, поэтому изразцы стали часто появляться на блошиных рынках. «Мы потрудились над тем, чтобы власти приняли законы, ужесточающие наказание за кражу азулежу, запустили просветительские кампании в СМИ, и отношение к плитке поменялось. Местные жители стали активнее оберегать старую плитку, а туристы теперь лучше понимают происхождение наших изразцов», – рассказывает Леонор Са, координатор проекта по спасению азулежу SOS Azulejo Project.

Азулежу стала своего рода открыткой Португалии. От Лиссабона до Сальвадора, Бразилии, Гоа и Индии: долгая история этих уникальных плиток хранит память о путешествиях через семь морей. 

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