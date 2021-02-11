Азулежу: плитка с историей
В темном переулке недалеко от лиссабонского района Алькантара фабрика Sant’Anna производит азулежу (португальское название изразцов) одним и тем же способом с самого открытия в 1741 году. Сидя за длинными столами, художники рисуют на блестящих белых керамических квадратах ангелов, цветы, изящные завитушки.
Плитка размером 14 x 14 сантиметров укладывается в уникальные панно, украшая монументы и здания изнутри и снаружи.
Хоть фабрика Sant’Anna давно превратилась в место паломничества для туристов, увидеть азулежу может любой желающий – на улицах города. Но из-за пандемии в мастерских, изготавливающих знаменитую плитку, сегодня не толпятся посетители. И все же мастера продолжают усердно работать, повторять классические узоры и придумывать новые, как для местных покупателей, так и для зарубежных. Пятисотлетняя традиция до сих пор невероятно популярна.
Глава лиссабонского Музея азулежу Мария Антониа Пинто де Матош каждый раз чувствует неловкость, когда ей приходится переводить на другие языки слово «азулежу».
По ее словам, исторические и культурные нюансы в переводе теряются. Слово «плитка» ничего не говорит об искусстве азулежу, его деталях и эстетике. Это слово не может передать, как азулежу восхищает светом и отражением, узорами и цветами. Самые разные веяния, повлиявшие на развитие самобытных изразцов, никогда не уместятся на одном панно, но все они создают многогранный образ португальской истории как в стране, так и за ее пределами.
Сам музей располагается в женском монастыре, построенном в начале XVI века, когда неутомимые исследователи вроде португальского мореплавателя Фернана Магеллана расширяли европейское влияние и устанавливали королевскую власть в Северной и Южной Америке и в Тихоокеанском регионе.
Коллекция музея охватывает пять веков истории: от геометрических узоров, отсылающих к исламскому происхождению азулежу, до современных рисунков, знакомых всякому, кто пользуется лиссабонским метро. На верхнем этаже музея находится один впечатляющий экспонат: выполненная из плитки 22-метровая панорама Лиссабона до разрушительного землетрясения 1755 года.
Парадокс: страшное несчастье Лиссабона сослужило азулежу хорошую службу. Если до землетрясения плитку использовали только в интерьерах, то, когда город начали отстраивать заново, она украсила дома и снаружи. Жизнеутверждающие изображения святых и ангелов защищали фасады от ненастий. Азулежу выглядела ярко, стоила дешево, не боялась дождя и ветра, и поэтому в XIX веке стала самым популярным видом облицовки.
В Порту и на севере страны чаще всего на плитках рисовали пейзажи – горы, холмы. Однако с помощью азулежу художники рассказывали и целые истории – многие композиции, сложенные из изразцов, посвящены каким-то сюжетам из прошлого Португалии.
Изразцы оставили след и в мировой культуре. «Азулежу можно увидеть и в других странах, в городах, где проходили старинные торговые пути. Мы восстанавливаем работы, сделанные далеко от Португалии, и некоторым из них более ста лет», – рассказывает Франсишку Томаш, менеджер по маркетингу на фабрике Sant’Anna.
Но у такой популярности есть и обратная сторона: украденная с фасадов плитка позволяла легко заработать, поэтому изразцы стали часто появляться на блошиных рынках. «Мы потрудились над тем, чтобы власти приняли законы, ужесточающие наказание за кражу азулежу, запустили просветительские кампании в СМИ, и отношение к плитке поменялось. Местные жители стали активнее оберегать старую плитку, а туристы теперь лучше понимают происхождение наших изразцов», – рассказывает Леонор Са, координатор проекта по спасению азулежу SOS Azulejo Project.
Азулежу стала своего рода открыткой Португалии. От Лиссабона до Сальвадора, Бразилии, Гоа и Индии: долгая история этих уникальных плиток хранит память о путешествиях через семь морей.