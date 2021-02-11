Азулежу: плитка с историей

Глава лиссабонского Музея азулежу Мария Антониа Пинто де Матош каждый раз чувствует неловкость, когда ей приходится переводить на другие языки слово «азулежу».

По ее словам, исторические и культурные нюансы в переводе теряются. Слово «плитка» ничего не говорит об искусстве азулежу, его деталях и эстетике. Это слово не может передать, как азулежу восхищает светом и отражением, узорами и цветами. Самые разные веяния, повлиявшие на развитие самобытных изразцов, никогда не уместятся на одном панно, но все они создают многогранный образ португальской истории как в стране, так и за ее пределами.

Сам музей располагается в женском монастыре, построенном в начале XVI века, когда неутомимые исследователи вроде португальского мореплавателя Фернана Магеллана расширяли европейское влияние и устанавливали королевскую власть в Северной и Южной Америке и в Тихоокеанском регионе.

Коллекция музея охватывает пять веков истории: от геометрических узоров, отсылающих к исламскому происхождению азулежу, до современных рисунков, знакомых всякому, кто пользуется лиссабонским метро. На верхнем этаже музея находится один впечатляющий экспонат: выполненная из плитки 22-метровая панорама Лиссабона до разрушительного землетрясения 1755 года.

Парадокс: страшное несчастье Лиссабона сослужило азулежу хорошую службу. Если до землетрясения плитку использовали только в интерьерах, то, когда город начали отстраивать заново, она украсила дома и снаружи. Жизнеутверждающие изображения святых и ангелов защищали фасады от ненастий. Азулежу выглядела ярко, стоила дешево, не боялась дождя и ветра, и поэтому в XIX веке стала самым популярным видом облицовки.