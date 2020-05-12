Бизнес на загробной жизни: найдено древнеегипетское «похоронное бюро»

В июле 2018 года передовицы газет пестрели новостью о сенсационном открытии: археологи раскопали древнеегипетское «похоронное бюро» глубоко в песках Саккары, захоронение невероятных размеров — расположенное на берегу Нила примерно в 30 километрах к югу от Каира.

С тех пор в течение двух лет археологи вели тщательный анализ находок и новых исследований в близлежащих подземельях, заполненных гробницами, что дало целую кладезь информации про «загробный» бизнес в Древнем Египте. На протяжении веков археология в стране фараонов была сосредоточена на поисках папирусов с важными письменами и артефактов в богатых гробницах. На детали повседневной жизни древних египтян не обращали почти никакого внимания. Вероятно, помещения для мумификации существовали на территориях древних захоронений по всему Египту. Многие из них были упущены из виду целыми поколениями археологов, которые были сосредоточены исключительно на одной цели: поскорее добраться до гробниц.

Открытия в Саккаре изменили все: впервые раскопаны и детально задокументированы археологические свидетельства обширной похоронной индустрии в Древнем Египте.