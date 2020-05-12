Бизнес на загробной жизни: найдено древнеегипетское «похоронное бюро»
В июле 2018 года передовицы газет пестрели новостью о сенсационном открытии: археологи раскопали древнеегипетское «похоронное бюро» глубоко в песках Саккары, захоронение невероятных размеров — расположенное на берегу Нила примерно в 30 километрах к югу от Каира.
С тех пор в течение двух лет археологи вели тщательный анализ находок и новых исследований в близлежащих подземельях, заполненных гробницами, что дало целую кладезь информации про «загробный» бизнес в Древнем Египте. На протяжении веков археология в стране фараонов была сосредоточена на поисках папирусов с важными письменами и артефактов в богатых гробницах. На детали повседневной жизни древних египтян не обращали почти никакого внимания. Вероятно, помещения для мумификации существовали на территориях древних захоронений по всему Египту. Многие из них были упущены из виду целыми поколениями археологов, которые были сосредоточены исключительно на одной цели: поскорее добраться до гробниц.
Открытия в Саккаре изменили все: впервые раскопаны и детально задокументированы археологические свидетельства обширной похоронной индустрии в Древнем Египте.
«Результаты наших исследований указывают на то, что бальзамировщики были прекрасными бизнесменами, – говорит Рамазан Хусейн, египтолог из Тюбингенского университета в Германии. – Они поступали очень умно, когда предлагали заказчикам альтернативные и более доступные варианты ухода в мир иной».
«Мы читали об этом в древних письменах, – добавляет он, – но теперь мы полностью уверены в том, что в Древнем Египте существовал некий бизнес "на костях"».
Неожиданное открытие
Хусейн начал работать в Саккаре в 2016 году, разыскивая скрытые глубоко под землей гробницы, которым более двух тысяч лет. Близлежащие глубокие шахты в основном были проигнорированы египтологами, которые ранее работали на этой территории. Те ученые были всецело сосредоточены на захоронениях более поздних периодов египетской истории. Работа команды Хусейна показана в новом сериале National Geographic, состоящем из четырёх серий, который называется «Королевство Мумий». В США премьера состоится 12 мая. Во время изучения местности, которую последний раз исследовали в конце XIX века, Хусейн и его команда обнаружили шахту, высеченную в скальной породе. Шахта была заполнена песком, развалинами и обломками камней.
После того как археологи удалили почти 42 тонны песка и камней, члены команды наконец добрались до самого дна шахты, глубина которой составляла 12 метров. Внизу археологи обнаружили просторное помещение с высокими потолками, похожее на гробницу. Оно было завалено огромным количеством песка и каменными глыбами, которые необходимо было убрать. Среди обломков лежали тысячи осколков керамики, каждый из которых тщательно осмотрели и сохранили. Кропотливые раскопки заняли не один месяц.
Когда наконец археологи полностью очистили помещение от песка и других преград, команда Хусейна обнаружила, что это вовсе не гробница. В этой просторной комнате было приподнятое место, чем-то напоминающее стол. В одном углу стояла большая чаша, заполненная углём, пеплом и тёмным песком. Также в помещении заметили небольшие отверстия и каналы, которые были аккуратно вырезаны в скальной породе вдоль основания одной из стен. Древний туннель, входящий в систему подземных проходов под Саккарой, в котором находилось это загадочное помещение, пропускал через эти отверстия прохладный воздух.
Команда Хусейна предположила, что эта комната была помещением для мумификации, оснащённым большой курильницей (сосудом для сжигания благовоний), дренажной системой для сливания крови, а также естественной вентиляцией.
«Если в этом месте производили вскрытие тел и дальнейшие стадии мумификации, то, безусловно, там нужен был свежий, прохладный воздух, чтобы избежать размножения наскомых. Когда дело касается вскрытия тела, постоянная циркуляция воздуха критически необходима» – замечает Хусейн.
За последние несколько лет специалисты по керамике смогли собрать воедино керамические черепки, воссоздав сотни маленьких кувшинов, на каждом из которых была надпись с некой меткой.
«На каждом из этих сосудов было название вещества, которое в них хранилось, а также дни процедуры бальзамирования, когда вещество было использовано, – рассказывает Хусейн. – Инструкции по использованию были написаны прямо на этих чашах и кувшинах».
Священные обряды, суровая реальность
Это открытие стало находкой для специалистов, изучающих древнеегипетские погребальные практики, раскрыв новые подробности священных ритуалов и суровой реальности мумификации.
Древние источники содержат достаточно информации с описанием процесса мумификации. Некоторые специалисты даже находили художественные изображения на стенах египетских гробниц, но и это не помогало археологам изучить данную тему до конца.
«За всю историю было раскопано и описано слишком мало подобных помещений, – говорит Дитрих Рауэ, глава Египетского музея университета Лейпцига. – как раз это и образовало пробел в наших знаниях».
«Новые открытия в Саккаре помогают восполнять незамеченные детали и подробности. – утверждает Хусейн. – Впервые мы можем говорить о таком феномене, как археология бальзамирования».
Для древних египтян процесс бальзамирования был сочетанием священного обряда и медицинской процедуры. Они верили, что тело должно оставаться нетленным, чтобы душа человека смогла отправиться в загробный мир. Процесс бальзамирования представлял собой тщательно продуманный и организованный ритуал с особыми обрядами и молитвами, которые проводили 70 дней подряд. Этого времени хватало, чтобы тело человека превратилось в мумию.
В начале процедуры бальзамировщики удаляли внутренние органы и помещали их в специальные контейнеры, которые археологи называют канопами (канопа – ритуальный сосуд, как правило, алебастровый кувшин с крышкой в форме человеческой или звериной головы — прим. ред.). После этого тело высушивали с помощью специальных солей, например, окиси натрия. Затем тело обмазывали душистыми маслами и заворачивали в льняную ткань. Обереги, талисманы и написанные на папирусе заклинания прятали между складок ткани. Наконец, мумию помещали в гробницу, где находились все необходимые предметы для загробной жизни.
Возвышающиеся в бескрайней пустыне пирамиды фараонов и гробница Тутанхамона, почти полностью сделанная из золота, являются достоверным доказательством того, что самые богатые египтяне стремились жить роскоши даже в загробном мире. «Это была крупная и прибыльная индустрия» – замечает Хусейн.
Но приключения мумии не заканчиваются бальзамированием и погребением, приносящими доход бальзамировщикам. В дополнение к своей основной работе древнеегипетские жрецы торговали недвижимостью — местами, где предстояло покоиться умершим.
Вечная забота за ваши деньги
В то время как фараоны и египетская элита были мумифицированы и захоронены в искусно украшенных саркофагах и просторных гробницах, доверху заполненных погребальными артефактами, исследования Хусейна показывают, что древнеегипетские гробовщики предлагали своего рода скидки не таким богатым заказчикам, чтобы угодить каждому. Говоря деловым языком, они были вертикально интегрированы в индустрию, обеспечивая заказчикам все этапы от вскрытия тела и его захоронения в гробницу до дальнейшего ухода за мумией и содержания души умершего. Всё это, безусловно, производилось за определённую плату.
Всего в нескольких шагах от помещения для мумификации в Саккаре археологи обнаружили второе подземелье-шахту, ведущее к комплексу из шести гробниц, где покоились более 50 мумий.
На дне шахты глубиной почти в 30 метров были расположены более дорогие помещения, так как они находились ближе к подземному миру. Захоронения там были особенно сложными, поэтому такие обряды стоили очень дорого и были предназначены в основном для египетской элиты. Среди захоронений на такой глубине археологи обнаружили женщину, которая покоилась в известняковом саркофаге весом около семи или восьми тонн. Рядом находилась ещё одна женщина, чьё лицо было закрыто деревянной маской, покрытой золотом и серебром. Это была редчайшая находка, так как до этих раскопок в Египте не было найдено ни одной похожей маски на протяжении полувека.
Однако в том же погребальном комплексе находились и мумии египтян среднего и рабочего классов: они были похоронены в непримечательных деревянных гробах или просто завёрнуты в льняную ткань и помещёны в песчаные ямы, что сбивало археологов с толку.
Используя 3D-сканирование, Хуссейну удалось воссоздать общую картину того, как было устроено захоронение. Его данные подтверждают папирусные документы, найденные более ста лет назад в Саккаре. В документах говорилось о том, как предприимчивые жрецы-бальзамировщики набивали битком погребальные помещения мумиями египтян среднего и рабочего классов, после чего собирали плату или принимали земельные участки взамен на духовное содержание и уход за мумией.
В обществе Древнего Египта был целый класс жрецов, которые посвящали всю свою жизнь заботе и уходу за душами умерших. Основные обязанности таких жрецов – содержать гробницы и молиться за усопших. Некоторые из них владели десятками гробниц, в каждой из которых находились сотни мумий.
«Люди должны были еженедельно приносить пожертвования умершим, чтобы сохранить их душу, – рассказывает Коэн Донкер Ван Хель, египтолог из Лейденского университета, который годами изучал контракты, заключённые между жрецами и семьями умерших. – Мёртвые люди – это деньги. Вот и всё».
Впервые археологические улики подтверждают то, о чём до недавнего времени можно было только догадываться, опираясь на древние письмена и тысячелетние папирусные документы. Подобные прозрения делают раскопки в Саккаре особенными. Это большой прорыв в египтологии – теперь исследователи и учёные уделяют внимание деталям жизни обычных египтян, а не зацикливаются на одних роскошных гробницах.
«Сейчас Рамазан получает огромный пласт информации, упущенный в прошлом, – говорит Дитрих Рауэ, глава Египетского музея в университете Лейпцига. – Эти гробницы были частью развитой инфраструктуры, которая исчезла с лица земли и не оставила после себя почти никакой документации».
Это означает, что будущее может содержать ещё больше таких невероятных открытий, если найдутся достаточно целеустремлённые и терпеливые археологи, которые справятся с такой нелёгкой задачей. Изучая старые отчёты о раскопках в Саккаре, Хусейн понял, что шахта, прямиком ведущая в помещение для мумификации, была расположена всего лишь в метре от того места, где французские и египетские археологи прекратили свои поиски в 1899 году. Загадочное помещение и его содержимое было полностью скрыто песком, который они поспешно сгребли в сторону.
«Скорее всего, необходимо вернуться к тем местам, которые были исследованы в 1800-х годах и которые уже были изучены в 1900-х годах, – говорит Хусейн. – Нам нужно снова раскопать их».