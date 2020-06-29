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История

Более тысячи лет назад майя покинули одну из своих столиц, Тикаль. Теперь нам известно почему

Михаил Сысоев
29 июня 2020
Тикаль
Фото: Jimmy Baum
Жители города остались без питьевой воды.

Более тысячи лет Тикаль являлся одним из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных загадочной цивилизацией майя. Однако к концу IX века этот мегаполис распался – Тикаль и ряд других городов майя были заброшены. Новое исследование ученых из Университета Цинциннати отвечает на вопрос, почему это произошло. 

Исследователи проанализировали отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном на территории современной Гватемалы и нашли следы токсичных загрязнителей, которые сделали воду в Тикале непригодной для питья. 

Для обширного города с населением до 100 тысяч человек, подверженного сильным засухам — и отрезанного от озер и рек — загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе.

«Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города», — пишут исследователи.

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Nicholas Dunning Резервуар для воды в древнем городе майя

Чтобы понять, как системы водохранилищ Тикаля поддерживали (а затем и не смогли поддерживать) население города, исследовательская группа во главе с биологом Дэвидом Ленцем взяла пробы отложений, взятых из 10 городских резервуаров.

Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах. Данные свидетельствуют о том эти организмы — Planktothrix и Microcystis — существовали в водохранилищах в течение многих столетий во время расцвета Тикаля. Однако эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед тем, как жители покинули город.

«Вода выглядела грязной, а на вкус была ужасной. Никто не захотел бы пить такую воду», — Кеннет Танкерсли, соавтор исследования.

Цианобактерии были не единственным источником токсичности в воде. Анализ также выявил высокий уровень ртути в отложениях. После исключения потенциальных источников загрязнения ртутью из природной среды (выщелачивание ртути в водоемы из подстилающей породы или попадание на них из-за вулканического пепла) исследователи поняли, что виновны были, вероятно, сами майя.

«Цвет был важен в древнем мире майя, они использовали его в своих фресках. При покраске гипса в красный цвет, который они позже использовали в погребениях, майя объединяли его с оксидом железа, чтобы получить разные оттенки», — Кеннет Танкерсли.

К сожалению для майя, одним из ингредиентов, которые они использовали в своих красках, была киноварь — самый распространенный ртутный минерал — токсичный для людей, которые с ним соприкасаются. 

Возможно, эта токсичность была известна майя, как и другим древним народам, но как бы безопасно они не обращались с киноварью, они вряд ли понимали, что со временем дождевая вода смывает токсичный пигмент с окрашенных поверхностей в водоемы города. 

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Nicholas Dunning Модель, демонстрирующая, как выглядел Тикаль более тысячи лет назад

В результате жители Тикаля, вероятно, получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи. В то же время, засушливость климата и ухудшение состояния окружающей среды тоже были огромными проблемами для майя. Однако нехватка пресной питьевой воды — важного символа в культуре древней цивилизации — возможно, была последней каплей в пострадавшем от засухи и загрязненном городе.

Эти события, объединенные вместе, должны были привести к деморализации населения, которое перед лицом истощающихся запасов воды и продовольствия стало более охотно покидать свои дома, заключают исследователи.

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