Более тысячи лет назад майя покинули одну из своих столиц, Тикаль. Теперь нам известно почему

Более тысячи лет Тикаль являлся одним из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных загадочной цивилизацией майя. Однако к концу IX века этот мегаполис распался – Тикаль и ряд других городов майя были заброшены. Новое исследование ученых из Университета Цинциннати отвечает на вопрос, почему это произошло.

Исследователи проанализировали отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном на территории современной Гватемалы и нашли следы токсичных загрязнителей, которые сделали воду в Тикале непригодной для питья.

Для обширного города с населением до 100 тысяч человек, подверженного сильным засухам — и отрезанного от озер и рек — загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе.

«Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города», — пишут исследователи.