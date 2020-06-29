Более тысячи лет назад майя покинули одну из своих столиц, Тикаль. Теперь нам известно почему
Более тысячи лет Тикаль являлся одним из крупнейших и наиболее важных городских центров, когда-либо построенных загадочной цивилизацией майя. Однако к концу IX века этот мегаполис распался – Тикаль и ряд других городов майя были заброшены. Новое исследование ученых из Университета Цинциннати отвечает на вопрос, почему это произошло.
Исследователи проанализировали отложения из резервуаров в древнем городе, расположенном на территории современной Гватемалы и нашли следы токсичных загрязнителей, которые сделали воду в Тикале непригодной для питья.
Для обширного города с населением до 100 тысяч человек, подверженного сильным засухам — и отрезанного от озер и рек — загрязненные коллекторы дождевой воды могли привести к катастрофе.
«Преобразование центральных водохранилищ Тикаля из мест жизнеобеспечения в эпицентр инфицирования и болезней могло привести бы к опустошению этого древнего города», — пишут исследователи.
Чтобы понять, как системы водохранилищ Тикаля поддерживали (а затем и не смогли поддерживать) население города, исследовательская группа во главе с биологом Дэвидом Ленцем взяла пробы отложений, взятых из 10 городских резервуаров.
Анализ ДНК, все еще содержащейся в древней грязи, выявил следы двух разных видов цианобактерий (сине-зеленые водоросли) в резервуарах. Данные свидетельствуют о том эти организмы — Planktothrix и Microcystis — существовали в водохранилищах в течение многих столетий во время расцвета Тикаля. Однако эти сине-зеленые водоросли расцветают во время засухи, что и произошло перед тем, как жители покинули город.
Цианобактерии были не единственным источником токсичности в воде. Анализ также выявил высокий уровень ртути в отложениях. После исключения потенциальных источников загрязнения ртутью из природной среды (выщелачивание ртути в водоемы из подстилающей породы или попадание на них из-за вулканического пепла) исследователи поняли, что виновны были, вероятно, сами майя.
К сожалению для майя, одним из ингредиентов, которые они использовали в своих красках, была киноварь — самый распространенный ртутный минерал — токсичный для людей, которые с ним соприкасаются.
Возможно, эта токсичность была известна майя, как и другим древним народам, но как бы безопасно они не обращались с киноварью, они вряд ли понимали, что со временем дождевая вода смывает токсичный пигмент с окрашенных поверхностей в водоемы города.
В результате жители Тикаля, вероятно, получали еду с примесью ртути при каждом приеме пищи. В то же время, засушливость климата и ухудшение состояния окружающей среды тоже были огромными проблемами для майя. Однако нехватка пресной питьевой воды — важного символа в культуре древней цивилизации — возможно, была последней каплей в пострадавшем от засухи и загрязненном городе.
Эти события, объединенные вместе, должны были привести к деморализации населения, которое перед лицом истощающихся запасов воды и продовольствия стало более охотно покидать свои дома, заключают исследователи.
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