Что курили древние майя? Неожиданное открытие археологов
Марио Циммерманн, доктор антропологии из Вашингтонского университета (WSU), обнаружил церемониальный сосуд во время работы на археологическом участке майя еще в 2012 году. На аналогичных сосудах были нарисованы иероглифы, переводящиеся как «дом табака», но что именно содержалось внутри, было неизвестно.
Антропологи из WSU провели новое исследование, в котором использовали новую технику анализа артефакта, чтобы выявить соединения в древнем сосуде с психоактивной смесью майя. Полученные данные не только демонстрируют потенциал этого нового аналитического подхода, но и являются первым убедительным свидетельством того, что древние майя смешивали табак с другими травами.
Найденные сосуды можно идентифицировать как вененерас (veneneras, в переводе — «бутылка с ядом»; в них хранили лекарства, табак, пигментирующие вещества и яды) – миниатюрные керамические контейнеры, которые находят на археологических комплексах древних майя.
Циммерманн и его коллеги применили новый подход, основанный на метаболомике, недавно разработанный для анализа широкого спектра растительных соединений и метаболитов, присутствующих в древней керамике. Соавтор нового исследования Дэвид Гэнг объясняет, что предыдущие методы, используемые для обнаружения древних ингредиентов, были ограничены небольшим набором конкретных биомаркеров.
«Проблема в том, что, хотя присутствие такого биомаркера, как никотин, указывает на то, что табак курили, он не сообщит вам, что еще хранилось в артефакте», – говорит Ганг. «Наш подход не только говорит вам: "Да, вы нашли интересующее вас растение", но также может рассказать, что еще потреблялось вместе с никотином».
Сосредоточившись на сосудах древних майя, исследователи узнали, что в небольших ёмкостях наверняка хранились два разных типа табака – Nicotiana tabacum и N. rustica. Помимо метаболических следов табака, исследование обнаружило соединения, связанные с добавлением в смесь бархатцев лучистых (Tagetes Lucida) – многолетнего травянистого растения. Скорее всего это делалось, чтобы сделать процесс курения более приятным.
Ранее в записках колониалистов можно было найти, что коренные народы добавляли это растение в табачные смеси в качестве дополнительного ароматического вещества. Однако новое исследование – первое явное археологическое свидетельство такой практики.
«Хотя было установлено, что табак широко использовался на всей территории Америки до и после контакта с европейцами, доказательства использования других растений в медицинских или религиозных целях остались в значительной степени неизученными», — сообщил доктор антропологии Вашингтонского государственного университета Марио Циммерманн.
Кроме того, результаты анализа включают обнаружение более 9000 остаточных химических следов. Также ученые отобрали еще шесть растений, которые связаны с мезоамериканскими этноисторическими или этнографическими записями о методах изменения сознания.
Исследование является яркой иллюстрацией того, насколько мало науке известно об использовании древних психоактивных растений. Шеннон Тушингем, другой соавтор исследования, надеется, что новый аналитический метод позволит археологам узнать гораздо больше об использовании древних растений. Группа ученых уже работает над приобретением более древних сосудов для анализа на растительные соединения.
Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.