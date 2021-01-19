Что курили древние майя? Неожиданное открытие археологов

Марио Циммерманн, доктор антропологии из Вашингтонского университета (WSU), обнаружил церемониальный сосуд во время работы на археологическом участке майя еще в 2012 году. На аналогичных сосудах были нарисованы иероглифы, переводящиеся как «дом табака», но что именно содержалось внутри, было неизвестно.

Антропологи из WSU провели новое исследование, в котором использовали новую технику анализа артефакта, чтобы выявить соединения в древнем сосуде с психоактивной смесью майя. Полученные данные не только демонстрируют потенциал этого нового аналитического подхода, но и являются первым убедительным свидетельством того, что древние майя смешивали табак с другими травами.

Найденные сосуды можно идентифицировать как вененерас (veneneras, в переводе — «бутылка с ядом»; в них хранили лекарства, табак, пигментирующие вещества и яды) – миниатюрные керамические контейнеры, которые находят на археологических комплексах древних майя.