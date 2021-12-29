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История

Что скрывала «капсула времени» 1877 года, которую нашли в основании американской статуи

Анастасия Баринова
29 декабря 2021
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Фото: Governor Ralph Northam/Twitter
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Фото: Governor Ralph Northam/Twitter
Памятник генералу Ли был демонтирован в сентябре, и в его основании оказалось сразу две «капсулы».

В американском городе Ричмонд была вскрыта капсула времени, обнаруженная под снесенным памятником генералу Роберту Ли. В США давно ведется кампания по демонтажу символов Конфедерации, и в сентябре 2021 года пришло время знаменитого монумента в столице штата Виргиния.

Еще до начала работ историки знали о существовании в пьедестале «капсулы времени». В документах, хранящихся в библиотеке штата, говорится, что она была помещена туда в 1877 году, и десятки местных жителей передали в контейнер около 60 предметов. Однако, к удивлению исследователей, в декабре 2021 года были обнаружены сразу две капсулы.

Первая, открытая несколько дней назад, представляла собой небольшой свинцовый ящик. Внутри находились альманах 1875 года, книга «The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion», монета и фотография. Эти вещи не совпадали с информацией, известной из исторических документов, и специалисты предположили, что ящик заложил кто-то из строителей в качестве личной инициативы.

Вторую «капсулу» просветили рентгеновскими лучами, и ее содержимое уже на этой стадии выглядело многообещающим, хотя ученые опасались, что многие вещи не сохранились из-за влажной среды. Но страхи были напрасными: артефакты почти не были испорчены.

Среди вещей, найденных в «настоящей капсуле» – протоколы заседаний местной масонской ложи и масонский символ, купюры и монеты Конфедеративных штатов Америки, путеводитель по Ричмонду, Библия, несколько газет, осколки пуль, книга «Минуты солдатской жизни в Северовирджинской армии», где на закладке был изображен портрет автора Карлтона Маккарти, а также многие другие предметы.

В частности, символический флаг Конфедерации, предположительно, выполнен из дерева, которое росло над могилой генерала Томаса Джонатана Джексона. Одна из пуль, по мнению историков, могла быть выпущена во время легендарного сражения при Фредериксберге в 1862 году, когда было прекращено наступление на Ричмонд. А один из артефактов разочаровал исследователей: по некоторым данным, в капсуле могла находиться оригинальная фотография Авраама Линкольна, но снимок оказался копией из газеты.

Ведущий реставратор Департамента исторических ресурсов Виргинии Кейт Риджуэй подтверждает, что содержимое и дизайн коробки соответствуют историческим записям. И хотя бумажные свидетельства прошлого все же немного намокли – их планируется высушить, прочесть и опубликовать.

Узнайте о «капсуле времени», оставленной 7 ноября 1967 года в СССР.

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