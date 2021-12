Что скрывала «капсула времени» 1877 года, которую нашли в основании американской статуи

Памятник генералу Ли был демонтирован в сентябре, и в его основании оказалось сразу две «капсулы».

В американском городе Ричмонд была вскрыта капсула времени, обнаруженная под снесенным памятником генералу Роберту Ли. В США давно ведется кампания по демонтажу символов Конфедерации, и в сентябре 2021 года пришло время знаменитого монумента в столице штата Виргиния.

Finally—Virginia and Monument Avenue have moved beyond celebrating the Confederate insurrection. We can all look forward to seeing Virginia’s history remembered in a way that reflects who we are in the 21st century. pic.twitter.com/zH5hF9zBeg — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) September 8, 2021

Еще до начала работ историки знали о существовании в пьедестале «капсулы времени». В документах, хранящихся в библиотеке штата, говорится, что она была помещена туда в 1877 году, и десятки местных жителей передали в контейнер около 60 предметов. Однако, к удивлению исследователей, в декабре 2021 года были обнаружены сразу две капсулы. Первая, открытая несколько дней назад, представляла собой небольшой свинцовый ящик. Внутри находились альманах 1875 года, книга «The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion», монета и фотография. Эти вещи не совпадали с информацией, известной из исторических документов, и специалисты предположили, что ящик заложил кто-то из строителей в качестве личной инициативы.

Pam and I were immensely privileged to witness the opening of what might be the 1887 time capsule this afternoon. Thanks to @DGSvirginia and @VaDHR_SHPO for your tremendous work to preserve this 1887 artifact—we'll share more information on the recovered items as soon as we can! pic.twitter.com/7ePZFSUlK4 — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 22, 2021

Вторую «капсулу» просветили рентгеновскими лучами, и ее содержимое уже на этой стадии выглядело многообещающим, хотя ученые опасались, что многие вещи не сохранились из-за влажной среды. Но страхи были напрасными: артефакты почти не были испорчены.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.



The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 27, 2021

Среди вещей, найденных в «настоящей капсуле» – протоколы заседаний местной масонской ложи и масонский символ, купюры и монеты Конфедеративных штатов Америки, путеводитель по Ричмонду, Библия, несколько газет, осколки пуль, книга «Минуты солдатской жизни в Северовирджинской армии», где на закладке был изображен портрет автора Карлтона Маккарти, а также многие другие предметы.

WATCH LIVE: 1887 Time Capsule Opening in Richmond https://t.co/FzxCudvZZ2 — Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 28, 2021