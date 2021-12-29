Что скрывала «капсула времени» 1877 года, которую нашли в основании американской статуи

Еще до начала работ историки знали о существовании в пьедестале «капсулы времени». В документах, хранящихся в библиотеке штата, говорится, что она была помещена туда в 1877 году, и десятки местных жителей передали в контейнер около 60 предметов. Однако, к удивлению исследователей, в декабре 2021 года были обнаружены сразу две капсулы.

Первая, открытая несколько дней назад, представляла собой небольшой свинцовый ящик. Внутри находились альманах 1875 года, книга «The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion», монета и фотография. Эти вещи не совпадали с информацией, известной из исторических документов, и специалисты предположили, что ящик заложил кто-то из строителей в качестве личной инициативы.