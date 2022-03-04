Что такое мечи Ульфберхта и как их изготовляли в Средневековье?

Металлографическая экспертиза позволила объяснить их превосходное качество.
Исследованием средневековых мечей викингов занимались ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова и Государственного исторического музея. Клинки, датированные X веком, могли быть изготовлены в знаменитой оружейной мастерской Ulfberht.
Они были найдены в археологическом комплексе Гнёздово под Смоленском и в курганах Юго-Восточного Приладожья. «Ульфберхт» (Ulfberht) – это современная транскрипция надписи + VLFBERHT +, которая обычно встречается на франкских мечах раннего Средневековья, XIII-XI веков.
На сегодняшний день известно около 170 мечей Ульфберхта, которые сохранились до наших дней. Предполагается, что мастерская находилась на территории Рейнской области.
Ее высококачественная продукция отлично продавалась по всей Европе и даже часто подделывалась. Но только оригиналы отличались сочетанием прочности, легкости и гибкости. Фиксируя наличие клейм и правильность их написания, ученые прежде не могли получить полную информацию о качестве клинков и технологии их изготовления: для этого требовались дополнительные инструменты. Ответы были найдены с помощью металлографии.
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Сами по себе мечи викингов могли изготавливаться из стали самого разного качества, но некоторые из них не смогли бы выдержать ни одного нормального удара: их клинки были сделаны из железа с минимальным содержанием углерода. Существует легенда о том, что для мечей Ульфберта использовалась литая тигельная сталь, сопоставимая по качеству с современным металлом.
Проделанная российскими учеными работа опровергла этот миф: во всех клинках обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения.
По словам Александра Комиссарова из НИТУ «МИСиС», средневековые кузнецы в Европе не делали стали без шлака: их печи были недостаточно мощными для их удаления. В наше время металлы плавят при температуре свыше 1650 °C – только так можно отделить шлак и равномерно смешивать больше углерода. В эпоху викингов углерод в сталь мог попадать только при цементации готового металла в огне; единственный способ удалить шлак – пытаться выбить примеси молотом при многократных проковках.
Исследованные мечи оказались изготовлены по классическим схемам, а вот качество материалов и исполнение сварных швов у них разное. Отличаются и клейма: надпись „+VLFBERH+T“ на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку (последняя буква T перевернута вверх ногами).
Это может объясняться тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделками, были неграмотными. А на одном из мечей удалось обнаружить следы ремонта – сломанный клинок был укорочен и перекован, а на его черен наварили дополнительный кусок железа.
В средневековой Европе железо получали так называемым «кричным» способом. Результатом становился рыхлый ком размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля в условиях низких температур. Название произошло от древнерусского «кръч» («кузнец»). Также крицу называют сыродутным железом. Легировать сталь металлурги научились гораздо позднее.
Для того, чтобы получать высококлассные, твердые и надежные клинки, такие как Ulfberht, кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью.
Подобные исследования помогают археологам не только понять, как был изготовлен каждый конкретный экземпляр, но и продвинуться в понимании развития этой важнейшей индустрии раннего средневековья. Узнайте о загадочной надписи на древнем английском мече.
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