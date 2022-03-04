Что такое мечи Ульфберхта и как их изготовляли в Средневековье?

Металлографическая экспертиза позволила объяснить их превосходное качество.

Исследованием средневековых мечей викингов занимались ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова и Государственного исторического музея. Клинки, датированные X веком, могли быть изготовлены в знаменитой оружейной мастерской Ulfberht.

Они были найдены в археологическом комплексе Гнёздово под Смоленском и в курганах Юго-Восточного Приладожья. «Ульфберхт» (Ulfberht) – это современная транскрипция надписи + VLFBERHT +, которая обычно встречается на франкских мечах раннего Средневековья, XIII-XI веков.

Фото: НИТУ «МИСиС»

На сегодняшний день известно около 170 мечей Ульфберхта, которые сохранились до наших дней. Предполагается, что мастерская находилась на территории Рейнской области.

Ее высококачественная продукция отлично продавалась по всей Европе и даже часто подделывалась. Но только оригиналы отличались сочетанием прочности, легкости и гибкости. Фиксируя наличие клейм и правильность их написания, ученые прежде не могли получить полную информацию о качестве клинков и технологии их изготовления: для этого требовались дополнительные инструменты. Ответы были найдены с помощью металлографии.

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Сами по себе мечи викингов могли изготавливаться из стали самого разного качества, но некоторые из них не смогли бы выдержать ни одного нормального удара: их клинки были сделаны из железа с минимальным содержанием углерода. Существует легенда о том, что для мечей Ульфберта использовалась литая тигельная сталь, сопоставимая по качеству с современным металлом.

Проделанная российскими учеными работа опровергла этот миф: во всех клинках обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения.

По словам Александра Комиссарова из НИТУ «МИСиС», средневековые кузнецы в Европе не делали стали без шлака: их печи были недостаточно мощными для их удаления. В наше время металлы плавят при температуре свыше 1650 °C – только так можно отделить шлак и равномерно смешивать больше углерода. В эпоху викингов углерод в сталь мог попадать только при цементации готового металла в огне; единственный способ удалить шлак – пытаться выбить примеси молотом при многократных проковках.

Исследованные мечи оказались изготовлены по классическим схемам, а вот качество материалов и исполнение сварных швов у них разное. Отличаются и клейма: надпись „+VLFBERH+T“ на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку (последняя буква T перевернута вверх ногами).

Это может объясняться тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделками, были неграмотными. А на одном из мечей удалось обнаружить следы ремонта – сломанный клинок был укорочен и перекован, а на его черен наварили дополнительный кусок железа.

Фото: НИТУ «МИСиС»

В средневековой Европе железо получали так называемым «кричным» способом. Результатом становился рыхлый ком размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля в условиях низких температур. Название произошло от древнерусского «кръч» («кузнец»). Также крицу называют сыродутным железом. Легировать сталь металлурги научились гораздо позднее.

Для того, чтобы получать высококлассные, твердые и надежные клинки, такие как Ulfberht, кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью.

Подобные исследования помогают археологам не только понять, как был изготовлен каждый конкретный экземпляр, но и продвинуться в понимании развития этой важнейшей индустрии раннего средневековья. Узнайте о загадочной надписи на древнем английском мече.