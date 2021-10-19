Дайвер-любитель нашел в Средиземном море меч крестоносца

Меч длиной около метра сделан из железа. Он все еще плотно покрыт ракушками и другими наростами, поэтому ученые не готовы рассказать о его обладателе. Специалисты приступили к работам по очистке артефакта.

В любом случае его история будет интересной. Начиная с XI века Римско-католическая церковь отправляла на Ближний Восток армии крестоносцев. В их задачу входило возвращение священных для христиан мест.

Крестоносцы и их противники — мусульмане айюбиды и мамлюки — использовали прямые мечи одинакового размера и формы. Однако поскольку данный меч был обнаружен менее чем в 200 метрах от берега, исследователи почти уверены, что это оружие крестоносца. В те времена мусульмане строили вдоль побережья укрепления в качестве защиты от христиан, прибывающих по воде. Сами же они по морю не путешествовали.

После всестороннего изучения меч планируется выставить в одном из музеев. Узнайте про другие интересные археологические открытия в Израиле.