Дайвер-любитель нашел в Средиземном море меч крестоносца

Во время занятия дайвингом Шломи Кацин, житель израильского города Атлит, обнаружил меч возрастом 900 лет. Радом находились другие древние артефакты: пласты песка на дне внезапно обнажили настоящую сокровищницу.
Археологи давно наблюдали за этим районом: естественной бухтой, которая тысячелетиями служила убежищем для кораблей. Более ранние открытия показали, что местность была населена еще 4000 лет назад. Представители Управления древностей Израиля отмечают, что в последнее время число людей, занимающихся дайвингом в этом районе, растет: специалисты связывают это с их желанием найти старинные предметы.
Непредсказуемые условия в океане часто выносят артефакты на поверхность: даже самый небольшой шторм может сдвинуть песок, обнажив одни участки морского дна и засыпав другие. Кацин, помимо меча, заметил фрагменты глиняной посуды, а также каменные и металлические якоря.
Меч длиной около метра сделан из железа. Он все еще плотно покрыт ракушками и другими наростами, поэтому ученые не готовы рассказать о его обладателе. Специалисты приступили к работам по очистке артефакта.
В любом случае его история будет интересной. Начиная с XI века Римско-католическая церковь отправляла на Ближний Восток армии крестоносцев. В их задачу входило возвращение священных для христиан мест.
Крестоносцы и их противники — мусульмане айюбиды и мамлюки — использовали прямые мечи одинакового размера и формы. Однако поскольку данный меч был обнаружен менее чем в 200 метрах от берега, исследователи почти уверены, что это оружие крестоносца. В те времена мусульмане строили вдоль побережья укрепления в качестве защиты от христиан, прибывающих по воде. Сами же они по морю не путешествовали.
После всестороннего изучения меч планируется выставить в одном из музеев. Узнайте про другие интересные археологические открытия в Израиле.