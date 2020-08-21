Дайверы нашли бутылки с молоком на затонувшем в 1940-м году пароходе

В 2017 году члены орловского клуба подводного плавания «Диво» во время тренировочных погружений на Ладоге обнаружили на дне озера затонувшее судно, которого не было ни на одной локационной карте. Предположения высказывались самые разные, но установить истину удалось только в 2019 году, когда любители подводных погружений отправились в повторную экспедицию, чтобы изучить затонувший объект поближе.
Дайверы произвели замеры судна, подняли материал, расчистили наиболее опасные участки завалов и изучили доступные помещения. При очистке борта корабля удалось прочитать несколько букв названия — благодаря этому (и изучению исторических архивов) удалось установить «личность» потерпевшего крушение.
Оказалось, что затонувший пароход носил имя «Valamon luostari», что переводится как «Валаамский монастырь». С момента покупки «Valamon luostari» выступал как гражданское судно и обслуживал маршрут Валаам – Лахденпохья. Однако с началом советско-финской войны в 1939 году его реквизировали на нужды финского военно-морского флота.
22 января 1940 года во время авиационного налета пароход стоял в Никоновской бухте — и ему досталось сильнее всего. Одна из бомб атакующих бухту советских самолетов попала в корму судна, где начался пожар. Пароход пошел ко дну. О нем не вспоминали, пока команда дайверов клуба «Диво» не обнаружила неизвестный загадочный объект в акватории острова Валаам и не занялась его идентификацией.
Этим летом была организована новая экспедиция на Ладожское озеро, где участники клуба вновь занялись поиском и исследованием материальных следов советско-финской войны. Погрузившись повторно на ранее найденный затонувший пароход, среди прочих артефактов дайверы подняли с него особенно любопытные — две стеклянные бутылки, хранившиеся в трюме затонувшего судна без малого 80 лет. Бутылки находятся в полной сохранности, внутри — белая жидкость, похожая на молоко. Скорее всего это молочная закваска с монастырской фермы, которую пытались вывезти во время Зимней войны.
В Валаамском монастыре уверены, что молоко — местного производства. В руки послушников, заведующих монастырским музеем, дайверы и передали удивительную находку.
«Вот, представьте: такая вот доза на одного человека. На одну ли трапезу или день, уж не знаю. Но вот в таких стеклянных бутылках молоко тогда перевозили», – рассказывает Максим, послушник Валаамского монастыря.
Орловский клуб подводного плавания «Диво» уже много лет занимается поисковой работой, участвуя в экспедициях, проводимых по всему миру. Сейчас, вернувшись в свой родной город, дайверы обдумывают свой следующий маршрут в эти места. Ладога таинственна, загадочна и умеет хранить свои секреты для будущих потомков!