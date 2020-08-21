Дайверы нашли бутылки с молоком на затонувшем в 1940-м году пароходе

В 2017 году члены орловского клуба подводного плавания «Диво» во время тренировочных погружений на Ладоге обнаружили на дне озера затонувшее судно, которого не было ни на одной локационной карте. Предположения высказывались самые разные, но установить истину удалось только в 2019 году, когда любители подводных погружений отправились в повторную экспедицию, чтобы изучить затонувший объект поближе.

Дайверы произвели замеры судна, подняли материал, расчистили наиболее опасные участки завалов и изучили доступные помещения. При очистке борта корабля удалось прочитать несколько букв названия — благодаря этому (и изучению исторических архивов) удалось установить «личность» потерпевшего крушение.

Оказалось, что затонувший пароход носил имя «Valamon luostari», что переводится как «Валаамский монастырь». С момента покупки «Valamon luostari» выступал как гражданское судно и обслуживал маршрут Валаам – Лахденпохья. Однако с началом советско-финской войны в 1939 году его реквизировали на нужды финского военно-морского флота.