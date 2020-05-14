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История

«Деньги мессии». В Израиле нашли редчайшую монету времен иудейского восстания против Рима

Михаил Сысоев
14 мая 2020
Монета иудейских повстанцев
Фото: Israel Antiquities Authority
Ее чеканили повстанцы, которыми руководил харизматический лидер Шимон Бар-Кохба.

Археологи обнаружили монету, которую чеканили еврейские повстанцы во время восстания Шимона Бар-Кохбы (132-136 гг). Этот период считается временем существования последнего независимого еврейского государства до создания Израиля. 

Открытие было сделано археологами из Управления древностями Израиля. Монета была найдена в археологическом парке Уильяма Дэвидсона в еврейском квартале Старого города в Иерусалиме. Археолог Дональд Цви Ариэль рассказал, что из 22 тысяч монет, найденных в Старом городе, только четыре можно проследить до времени восстания Бар-Кохбы, и монета такого типа была найдена впервые за 40 лет. 

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Jerusalem Archaeological Park Место, где была найдена монета.

Восстание иудеев против римлян при императоре Адриане, в 132–136 годах нашей эры часто называют Второй иудейской войной. Первая война длилась с 66 по 73 годы и привела к поражению иудеев и разрушению Иерусалима, а еще одно восстание, получившее название Война Квиета, к моменту выступления Бар-Кохбы еще не было подавлено до конца. 

Восстание Бар-Кохбы стало назревать практически сразу после войны Квиета из-за серии римских законов Адриана. Евреям запрещалось совершать обряд обрезания младенцев, а также назначать судей. Кроме того, римский император намеревался восстановить Иерусалим под названием Элия Капитолина и возвести на месте разрушенного иудейского языческий храм. 

Шимон Бар-Кохба (Сын Звезды), настоящее имя которого Шимон Бен-Косиба, возглавивший выступление иудеев, был харизматическим лидером, которого многие считали мессией, предсказанным в Ветхом Завете. Начало военных действий застало римлян врасплох, и восстание имело некоторый успех. Бар-Кохба и его последователи строили укрепления в горах и вели против римлян партизанскую войну. 

После неудач, которые потерпел прокуратор Иудеи Тиний Руф, на его место был вызван Юлий Север, лучший полководец Адриана. Он перенял тактику повстанцев: используя мелкие нападения и вытесняя повстанцев из занятых укреплений, прекращая подвоз продовольствия и воды осажденным. Римские войска стали медленно (почти 4 года) овладевать одним укрепленным пунктом за другим. По талмудическим данным для покорения Палестины римской армии пришлось выдержать 54 сражения.

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Arthur Szyk,1927 Восстание Бар-Кохбы

По историческим данным, одним из последних убежищ повстанцев была горная крепость Бейтар, которая была взята штурмом в 135 году. Там же пал в сражении и Бар-Кохба, хотя, согласно некоторым иудейским источникам, он умер от укуса змеи. Спустя год римляне окончательно подавили восстание и прекратили независимость еврейского народа на 1812 лет.

Историки расходятся в оценке масштабов восстания Бар-Кохбы. Согласно одной версии, оно носило широкомасштабный характер на всей территории страны, в которое была вовлечена бо́льшая часть населения Иудеи. Другие историки считают, что оно не имело большого размаха и носило характер волнений среди определенной прослойки населения. Новая находка скорее свидетельствует в пользу первой версии.

На найденной бронзовой монете, украшенной гроздью винограда на лицевой стороне имеется надпись: «Второй год свободы Израиля». А название Иерусалима на иврите говорит об амбициях мятежников покорить этот город. Исследователи полагают, что, кроме прямого назначения, повстанцы использовали монеты для пропаганды. Они были отличным способом вдохновить больше населения присоединиться к восстанию. 

Остается загадкой, как монета оказалась в Иерусалиме, который так и не был захвачен Бар-Кохбой. По версии археологов, ее мог привезти в город один из римских легионеров в качестве сувенира. 

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