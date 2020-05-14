«Деньги мессии». В Израиле нашли редчайшую монету времен иудейского восстания против Рима

Восстание иудеев против римлян при императоре Адриане, в 132–136 годах нашей эры часто называют Второй иудейской войной. Первая война длилась с 66 по 73 годы и привела к поражению иудеев и разрушению Иерусалима, а еще одно восстание, получившее название Война Квиета, к моменту выступления Бар-Кохбы еще не было подавлено до конца.

Восстание Бар-Кохбы стало назревать практически сразу после войны Квиета из-за серии римских законов Адриана. Евреям запрещалось совершать обряд обрезания младенцев, а также назначать судей. Кроме того, римский император намеревался восстановить Иерусалим под названием Элия Капитолина и возвести на месте разрушенного иудейского языческий храм.

Шимон Бар-Кохба (Сын Звезды), настоящее имя которого Шимон Бен-Косиба, возглавивший выступление иудеев, был харизматическим лидером, которого многие считали мессией, предсказанным в Ветхом Завете. Начало военных действий застало римлян врасплох, и восстание имело некоторый успех. Бар-Кохба и его последователи строили укрепления в горах и вели против римлян партизанскую войну.

После неудач, которые потерпел прокуратор Иудеи Тиний Руф, на его место был вызван Юлий Север, лучший полководец Адриана. Он перенял тактику повстанцев: используя мелкие нападения и вытесняя повстанцев из занятых укреплений, прекращая подвоз продовольствия и воды осажденным. Римские войска стали медленно (почти 4 года) овладевать одним укрепленным пунктом за другим. По талмудическим данным для покорения Палестины римской армии пришлось выдержать 54 сражения.