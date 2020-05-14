«Деньги мессии». В Израиле нашли редчайшую монету времен иудейского восстания против Рима

Археологи обнаружили монету, которую чеканили еврейские повстанцы во время восстания Шимона Бар-Кохбы (132-136 гг). Этот период считается временем существования последнего независимого еврейского государства до создания Израиля.
Открытие было сделано археологами из Управления древностями Израиля. Монета была найдена в археологическом парке Уильяма Дэвидсона в еврейском квартале Старого города в Иерусалиме. Археолог Дональд Цви Ариэль рассказал, что из 22 тысяч монет, найденных в Старом городе, только четыре можно проследить до времени восстания Бар-Кохбы, и монета такого типа была найдена впервые за 40 лет.
Восстание иудеев против римлян при императоре Адриане, в 132–136 годах нашей эры часто называют Второй иудейской войной. Первая война длилась с 66 по 73 годы и привела к поражению иудеев и разрушению Иерусалима, а еще одно восстание, получившее название Война Квиета, к моменту выступления Бар-Кохбы еще не было подавлено до конца.
Восстание Бар-Кохбы стало назревать практически сразу после войны Квиета из-за серии римских законов Адриана. Евреям запрещалось совершать обряд обрезания младенцев, а также назначать судей. Кроме того, римский император намеревался восстановить Иерусалим под названием Элия Капитолина и возвести на месте разрушенного иудейского языческий храм.
Шимон Бар-Кохба (Сын Звезды), настоящее имя которого Шимон Бен-Косиба, возглавивший выступление иудеев, был харизматическим лидером, которого многие считали мессией, предсказанным в Ветхом Завете. Начало военных действий застало римлян врасплох, и восстание имело некоторый успех. Бар-Кохба и его последователи строили укрепления в горах и вели против римлян партизанскую войну.
После неудач, которые потерпел прокуратор Иудеи Тиний Руф, на его место был вызван Юлий Север, лучший полководец Адриана. Он перенял тактику повстанцев: используя мелкие нападения и вытесняя повстанцев из занятых укреплений, прекращая подвоз продовольствия и воды осажденным. Римские войска стали медленно (почти 4 года) овладевать одним укрепленным пунктом за другим. По талмудическим данным для покорения Палестины римской армии пришлось выдержать 54 сражения.
По историческим данным, одним из последних убежищ повстанцев была горная крепость Бейтар, которая была взята штурмом в 135 году. Там же пал в сражении и Бар-Кохба, хотя, согласно некоторым иудейским источникам, он умер от укуса змеи. Спустя год римляне окончательно подавили восстание и прекратили независимость еврейского народа на 1812 лет.
Историки расходятся в оценке масштабов восстания Бар-Кохбы. Согласно одной версии, оно носило широкомасштабный характер на всей территории страны, в которое была вовлечена бо́льшая часть населения Иудеи. Другие историки считают, что оно не имело большого размаха и носило характер волнений среди определенной прослойки населения. Новая находка скорее свидетельствует в пользу первой версии.
На найденной бронзовой монете, украшенной гроздью винограда на лицевой стороне имеется надпись: «Второй год свободы Израиля». А название Иерусалима на иврите говорит об амбициях мятежников покорить этот город. Исследователи полагают, что, кроме прямого назначения, повстанцы использовали монеты для пропаганды. Они были отличным способом вдохновить больше населения присоединиться к восстанию.
Остается загадкой, как монета оказалась в Иерусалиме, который так и не был захвачен Бар-Кохбой. По версии археологов, ее мог привезти в город один из римских легионеров в качестве сувенира.
Узнайте о бизнесе на загробной жизни – найденном древнеегипетском «похоронном бюро»!