Дети неба: древний клад Верхнего Сузуна

Памятник «Верхний Сузун-10» открыли случайно.

Лето 2017, дожди идут не переставая. Промокшие археологи Новосибирского краеведческого музея понуро завершают свою экспедицию по Сузунскому району – результатов нет. И вдруг находят неизвестный ранее объект – остатки древнего поселения.

Вспоминает руководитель экспедиции Сергей Росляков: «Мы уже возвращались домой, поездка не принесла никаких находок, все были измотаны, шел дождь, вдобавок машина у нас постоянно глохла. И тут на горизонте показался мост через речку Слезянку». На неприметном мысочке археологи увидели шесть ямок – небольшие углубления, формой напоминающие блюдца. Решили осмотреть, но никакой сенсации не ждали. Всем было понятно, что такие ямы – западины – характерны для поселений эпохи поздней бронзы. «Ничего особенного. Таких памятников на территории Верхнего Приобья – десятки. Скорее для очистки совести, мы все же решили заложить пробный раскоп», – рассказывает Росляков.

И сразу удача! В верхнем слое земли археологи нашли несколько бронзовых предметов – изображения птиц с распахнутыми крыльями: предметы культовые, явно связанные с исполнением обрядов. Новосибирские археологи воодушевились еще больше, когда обследовали территории с помощью металлоискателя – он показал, что под землей есть скопления цветного металла.

Сергей Росляков и сейчас не скрывает радости: «Обнаружить на одном месте сразу несколько предметов культового литья – редкая удача. За последние 50 лет на всех археологических памятниках Новосибирской области нашли всего пару десятков подобных вещей».

На следующий год у неприметного мостика через реку Слезянку начнутся раскопки, которые принесут сенсационные результаты: из-под земли достанут 120 бронзовых культовых изображений эпохи раннего Средневековья (VI–VIII веков). В руках археологов местного краеведческого музея оказалась целая серия предметов, связанных с религиозными представлениями коренных народов Западной Сибири: плоские литые изображения хищных птиц, птицелюдей, всадников, медведей и человека в круге.