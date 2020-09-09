Дети неба: древний клад Верхнего Сузуна
Памятник «Верхний Сузун-10» открыли случайно.
Лето 2017, дожди идут не переставая. Промокшие археологи Новосибирского краеведческого музея понуро завершают свою экспедицию по Сузунскому району – результатов нет. И вдруг находят неизвестный ранее объект – остатки древнего поселения.
Вспоминает руководитель экспедиции Сергей Росляков: «Мы уже возвращались домой, поездка не принесла никаких находок, все были измотаны, шел дождь, вдобавок машина у нас постоянно глохла. И тут на горизонте показался мост через речку Слезянку». На неприметном мысочке археологи увидели шесть ямок – небольшие углубления, формой напоминающие блюдца. Решили осмотреть, но никакой сенсации не ждали. Всем было понятно, что такие ямы – западины – характерны для поселений эпохи поздней бронзы. «Ничего особенного. Таких памятников на территории Верхнего Приобья – десятки. Скорее для очистки совести, мы все же решили заложить пробный раскоп», – рассказывает Росляков.
И сразу удача! В верхнем слое земли археологи нашли несколько бронзовых предметов – изображения птиц с распахнутыми крыльями: предметы культовые, явно связанные с исполнением обрядов. Новосибирские археологи воодушевились еще больше, когда обследовали территории с помощью металлоискателя – он показал, что под землей есть скопления цветного металла.
Сергей Росляков и сейчас не скрывает радости: «Обнаружить на одном месте сразу несколько предметов культового литья – редкая удача. За последние 50 лет на всех археологических памятниках Новосибирской области нашли всего пару десятков подобных вещей».
На следующий год у неприметного мостика через реку Слезянку начнутся раскопки, которые принесут сенсационные результаты: из-под земли достанут 120 бронзовых культовых изображений эпохи раннего Средневековья (VI–VIII веков). В руках археологов местного краеведческого музея оказалась целая серия предметов, связанных с религиозными представлениями коренных народов Западной Сибири: плоские литые изображения хищных птиц, птицелюдей, всадников, медведей и человека в круге.
Раскопки в Сузунском районе особенно важны для изучения верований и мировоззрений населения Верхнего Приобья эпохи развитого железа – эпохи, когда закладывалась основа духовной культуры коренных народов Западной Сибири. И, поскольку письменности в те времена не было, узнать, как складывались отношения и происходило перемещение народов, можно только по подобным находкам. Предметы, обнаруженные в Сузунском районе, – крупнейшие находки эпохи раннего Средневековья на территории Западной Сибири, они меняют наше представление о мировоззрении и культуре людей, которые жили здесь почти 1500 лет назад.
Такие находки в научной литературе называют «клад» – речь не о чем-то, закопанном в землю, а о находках, связанных со священными, культовыми местами, где проводились обряды. «Клады» – не просто «копилки», в которых хранилось что-то ценное, это подношения, дары богам в надежде на их милость.
В священных местах, так называемых амбарчиках, накапливались порой несметные богатства: всевозможные изделия из цветных металлов, оружие, посуда. «В случае необходимости предметы могли извлечь, чтобы провести обряд. Но потом все непременно возвращали», – поясняет Росляков. Если же люди по каким-то причинам снимались с насиженных мест, то все богатства так и оставались в святилище: забирать дары у богов нельзя.
«Мы не знаем, – размышляет археолог, – была ли наша находка подобным святилищем или же в этом месте находились жилища шаманов: личные вещи шаманов оставались неприкосновенными и после смерти. В любом случае место, где мы обнаружили “клад”, было священное, сакральное».
Косвенно в пользу этого свидетельствуют не только сами предметы, но и их расположение на памятнике. Впрочем, как рассказывают археологи, точно говорить о положении предметов сложно: большая часть находок лежала прямо под дерном – почти на поверхности. Небольшие скопления предметов были рассредоточены на довольно большой территории. Скорее всего, в советское время здесь были поля, которые регулярно распахивались. Некоторые находки лежали в земле по несколько штук, из чего можно сделать вывод, что когда-то они хранились вместе в небольших деревянных или берестяных емкостях. Интересно, что поблизости не было обнаружено ни остатков жилищ, ни погребений, ни каких-либо других следов жизнедеятельности (керамики, костей животных, очагов) – только культовое литье.
Кто же оставил этот «клад», пролежавший в земле почти 1500 лет? Здесь уместно напомнить о том, что для людей того времени было характерно мифопоэтическое мышление, отличное от нашего – рационального. Вера в богов и духов, а также в магические действия, которые позволяли вступать в контакт с высшими силами, были настолько же реальны, как и весь окружающий мир. Поэтому магические свойства предметов оказывались гораздо важнее их материальной ценности. Каждая из найденных фигурок не просто изображение, это отпечаток мифа – бесконечной цепи событий, которая разветвляется, возвращается и заново складывается в единую картинку.
«Если европейское Средневековье хорошо изучено, то наше южно-сибирское – сплошная загадка, – поясняет директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов. – Наш регион – пограничная территория разных культур, которые здесь встречались и как-то взаимодействовали. Новосибирская область – зона лесостепи, сюда имели доступ и жители юга, и жители таежного региона. При этом на нашей территории проживали и местные народы – были ли владельцы “клада” обскими уграми, или они говорили на языках другой группы, нам доподлинно не известно. Мы надеемся, что наш “клад”, его дальнейшее исследование помогут нам приблизиться к разгадке. Сейчас мы работаем с найденными предметами: реставрируем, обрабатываем, изучаем исторические материалы».
Святилище в Сузунском районе действовало очень долго – может быть, 100 или даже 200 лет.
Шаповалов рассказывает, что уже удалось выяснить: обнаруженные антропоморфные изображения, вероятно, связаны с образами верховного божества в мифологии обских угров – Нуми-Торума (Бог, Дух, Небо) и его жены – богини Калташ-Эквы (Мать-небо). Изображение человека в кольце и дисковидные подвески ассоциируются с их дочерью – богиней Солнца. Всадник на коне, вероятно, олицетворяет сына верховного угорского бога Мир-Суснэ-хума (За Миром Наблюдающий Человек). В мифах и легендах он перемещается по земле и небу на волшебном восьмикрылом коне. Что же касается медведя, то это один из самых распространенных персонажей мифов и легенд народов Сибири. Медведь играет роль посредника между небесными богами и людьми, а также считается хранителем границы Среднего и Нижнего мира. Кроме того, фигурки зверей и птиц могут олицетворять тотемных животных – духов-покровителей рода или села.
Истории обских угров повезло, в отличие от других коренных народов Западной Сибири.
Жизнь и мифология древних угров хорошо изучены и описательно известны нам еще с XVI века, когда русские появились в Западной Сибири. Об укладе «остяков» (ханты) и «вогулов» (манси) двумя веками позже рассказывал казачий полковник, миссионер Григорий Новицкий в книге «Краткое описание о народе остяцком» 1715 года. Как говорят ученые, это был первый в России этнографический труд о Сибири.
Если европейское Средневековье хорошо изучено, то южно-сибирское – сплошная загадка. Наш регион – территория, где встречались и взаимодействовали представители разных культур. Мы пока не знаем, кому принадлежал «клад» в Сузуне.
Новицкий утверждал, что ханты и манси переселились на Обь из Пермской земли, укрываясь от «евангельской благодати Божией». В своих заметках он сообщает, что основные занятия остяков – это оленеводство, охота и рыбная ловля. Олени наряду с собаками остяки использовали как средство передвижения по суше. Полковник Новицкий в своей книге также во всех подробностях описал различные обряды, религиозные представления и культовые места обских угров, которые, они, по его словам, «…изменивше славу нетленнаго бога в подобие птиц, гадов, различныя утвораху боги: иные покланяхуся кумиру по подобию звериному, наипаче медведя, иные же в подобие птиц».
Больше всего в Сузунском районе нашли фигурок хищной птицы и человека-птицы – это изображения тотемных предков в орнитоморфном облике. Один из самых распространенных духов-покровителей у обских угров – старик-филин. Также в мифологии обских угров крылатым богом и высшим духом был сын верховного бога – Сихас. За то, что Сихас ослушался отца, тот превратил сына в птицу.
Таким образом, находки на культовом месте в Новосибирской области – это серия культовых идолов, изображений духов и богов народа, по своему мировоззрению схожего с обскими уграми – предками современных ханты и манси. Предметов очень много, а это значит, что святилище действовало долго – 100 или даже 200 лет. Сейчас археологи продолжают изучать находки: возможно, скоро мы узнаем еще больше подробностей о древнем народе, когда-то населявшем эти края.