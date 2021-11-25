11-летняя девочка совершила открытие на раскопках в Израиле

Она нашла редчайшую монету.

11-летняя девочка в Израиле обнаружила серебряную монету, которая, вероятнее всего, была отчеканена на Храмовой горе в Иерусалиме 2000 лет назад. Лиэль Крутокоп участвовала в популярной семейной археологической программе, которая дает возможность прикоснуться к тайнам прошлого всем желающим.

«Мы опрокинули ведро с землей на сито, и когда мы отфильтровали камни, я увидела что-то круглое. Я была очень взволнована. Я не поняла, что это, но оно отличалось от камней».

«Мы опрокинули ведро с землей на сито, и когда мы отфильтровали камни, я увидела что-то круглое. Я была очень взволнована. Я не поняла, что это, но оно отличалось от камней».

Монета использовалась для торговли в Иерусалиме до того, как римляне разрушили Иерусалимский храм. Она находилась на древней «дороге паломничества» в городе Давида. На монете была выгравирована надпись «Второй год», что указывает на то, что она появилась во второй год Великого восстания евреев против Римской империи между 67-68 годами нашей эры. На другой стороне монеты на древнееврейском языке написано «Святой Иерусалим».