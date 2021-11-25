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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

11-летняя девочка совершила открытие на раскопках в Израиле

Анастасия Баринова
25 ноября 2021
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Фото: Eliyahu Yanai/City of David Ancient Jerusalem
Она нашла редчайшую монету.

11-летняя девочка в Израиле обнаружила серебряную монету, которая, вероятнее всего, была отчеканена на Храмовой горе в Иерусалиме 2000 лет назад. Лиэль Крутокоп участвовала в популярной семейной археологической программе, которая дает возможность прикоснуться к тайнам прошлого всем желающим.

«Мы опрокинули ведро с землей на сито, и когда мы отфильтровали камни, я увидела что-то круглое. Я была очень взволнована. Я не поняла, что это, но оно отличалось от камней».

Монета использовалась для торговли в Иерусалиме до того, как римляне разрушили Иерусалимский храм. Она находилась на древней «дороге паломничества» в городе Давида. На монете была выгравирована надпись «Второй год», что указывает на то, что она появилась во второй год Великого восстания евреев против Римской империи между 67-68 годами нашей эры. На другой стороне монеты на древнееврейском языке написано «Святой Иерусалим».

По мнению экспертов из Управления древностей Израиля, монета изготовлена священником, симпатизировавшим повстанцам, из высококачественного серебра, хранившегося в запасниках Второго Храма.

«Валюта – это признак суверенитета. Если вы готовы к восстанию, вы используете один из самых очевидных символов независимости и чеканите монеты, где отражаете свои взгляды. Решение использовать древнееврейское письмо, которое в то время уже не было распространено, не случайно: это демонстрация стремления людей к дням Давида и Соломона; ко времени, когда народ Израиля имел полную независимость».

Если все гипотезы подтвердятся – монета окажется одним из редких предметов, созданных непосредственно на Храмовой горе. Несмотря на богатый и плодотворный опыт раскопок в Израиле, до наших дней дошло только 30 серебряных монет периода Великого восстания.

Очищенная монета вскоре будет выставлена в экспозиции национального парка долины Цурим. Узнайте о другой находке, которую сделал мальчик из России на таких же семейных археологических раскопках.

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