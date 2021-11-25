11-летняя девочка совершила открытие на раскопках в Израиле

11-летняя девочка в Израиле обнаружила серебряную монету, которая, вероятнее всего, была отчеканена на Храмовой горе в Иерусалиме 2000 лет назад. Лиэль Крутокоп участвовала в популярной семейной археологической программе, которая дает возможность прикоснуться к тайнам прошлого всем желающим.
Монета использовалась для торговли в Иерусалиме до того, как римляне разрушили Иерусалимский храм. Она находилась на древней «дороге паломничества» в городе Давида. На монете была выгравирована надпись «Второй год», что указывает на то, что она появилась во второй год Великого восстания евреев против Римской империи между 67-68 годами нашей эры. На другой стороне монеты на древнееврейском языке написано «Святой Иерусалим».
Watch the 11 year old girl’s incredible experience finding a 2000 year old pure silver coin at the City of David Sifting Project!— City of David Ancient Jerusalem (@cityofdavid) November 24, 2021
Enjoy the inside look at the new discoveries found at the City of David!
Credit: Yaniv Berman, City of David and the Israel Antiquities Authority pic.twitter.com/MIjjcWRHJl
По мнению экспертов из Управления древностей Израиля, монета изготовлена священником, симпатизировавшим повстанцам, из высококачественного серебра, хранившегося в запасниках Второго Храма.
Если все гипотезы подтвердятся – монета окажется одним из редких предметов, созданных непосредственно на Храмовой горе. Несмотря на богатый и плодотворный опыт раскопок в Израиле, до наших дней дошло только 30 серебряных монет периода Великого восстания.
New Discovery Alert!! An 11-year-old Girl Found a Rare Silver 2000-Year-Old Coin May Have Been Minted in the Temple as part of the Jewish Revolt Against the Romans. On one side is a inscription of a cup with the caption: "Israeli shekel"— City of David Ancient Jerusalem (@cityofdavid) November 23, 2021
Credit: Eliyahu Yanai pic.twitter.com/YHT2iSUQ0D
Очищенная монета вскоре будет выставлена в экспозиции национального парка долины Цурим. Узнайте о другой находке, которую сделал мальчик из России на таких же семейных археологических раскопках.