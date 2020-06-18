ДНК из 5200-летней ирландской гробницы намекает на древний королевский инцест

Согласно новому исследованию, проведенному генетиками из Тринити-колледжа в Дублине, человек, похороненный в огромной ирландской каменной могиле возрастом примерно 5200 лет, был продуктом инцеста.
ДНК, извлеченная из останков человека, демонстрирует необычайно большое количество идентичных версий одних и тех же генов. Эта модель указывает на то, что его родители были либо братом и сестрой, либо родителем и ребенком.
Кости человека ранее были найдены в Ньюгрейндж — культовом мегалитическом сооружении, представляющем собой коридорную гробницу. Это строение находится в 40 км к северу от Дублина и является национальным памятником Ирландии.
Высота кургана — 13,5 метров, диаметр — 85 метров. 19-метровой длины коридор ведет в погребальную камеру, основу которой составляют вертикально поставленные каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн.
Генетики в своем исследовании изучили ДНК 44 человек, захороненных в различных ирландских гробницах и могилах, датируемых примерно 6600–4500 лет назад. И только человек из Ньюгрейндж унаследовал генетические маркеры инцеста.
Социально санкционированный инцест редко встречается в истории, но известен по случаям королевского инбридинга. Например, браки между братьями и сестрами происходили в древних правящих семьях, возглавляемых мужчинами, которых считали богами, не попадающими под запреты человеческого общества.
Тутанхамон, правление которого началось 3 352 года назад, был сыном брата и сестры. Поэтому обнаружение потомков инбридинга в столь впечатляющей каменной могиле наводит на мысль о практике инцеста среди ирландской элиты.
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