ДНК из 5200-летней ирландской гробницы намекает на древний королевский инцест

Согласно новому исследованию, проведенному генетиками из Тринити-колледжа в Дублине, человек, похороненный в огромной ирландской каменной могиле возрастом примерно 5200 лет, был продуктом инцеста.

ДНК, извлеченная из останков человека, демонстрирует необычайно большое количество идентичных версий одних и тех же генов. Эта модель указывает на то, что его родители были либо братом и сестрой, либо родителем и ребенком.

Кости человека ранее были найдены в Ньюгрейндж — культовом мегалитическом сооружении, представляющем собой коридорную гробницу. Это строение находится в 40 км к северу от Дублина и является национальным памятником Ирландии.

Высота кургана — 13,5 метров, диаметр — 85 метров. 19-метровой длины коридор ведет в погребальную камеру, основу которой составляют вертикально поставленные каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн.