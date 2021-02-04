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История

Древнеегипетскую мумию обернули в кокон из грязи

National Geographic Россия
04 февраля 2021
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Это первая подобная находка в истории.

Задокументированная история этой мумии берет начало в 1800-х годах, когда австралийский политик и коллекционер древностей Чарльз Николсон приобрел накрытый крышкой гроб у египетского торговца. В 1860 году он пожертвовал его Сиднейскому университету, и с тех пор гроб хранился в университетском музее.

Исследователи впервые заподозрили, что с этим музейным экспонатом что-то не так, когда провели компьютерную томографию в 1999 году. Из гроба было извлечено несколько образцов, которые содержали смесь песчаного ила.

В 2017 году новая группа исследователей приступила к изучению гроба и хранившейся в нем мумии и постепенно обнаруживала все больше странных особенностей этого захоронения. Ученые выяснили, что тело в гробу принадлежало женщине, которая скончалась около 3400 лет назад.

После смерти ее мумифицировали и завернули в ткань. Затем останки, в том числе левое колено и голень, были повреждены при «неизвестных обстоятельствах», возможно, грабителями могил. Однако кому-то в дальнейшем понадобилось восстановить мумию. Это, вероятно, произошло в пределах одного-двух поколений с момента ее первого захоронения.

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Karin Sowada Гроб с древнеегипетской мумией полтора столетия хранился в университетском музее в Сиднее

Тот, кто ремонтировал мумию, сделал сложный «бутерброд», поместив тесто из грязи, песка и соломы между слоями льняной ткани. По словам ведущего автора исследования Карин Совады из Университета Маккуори в Сиднее, нижняя часть грязевой смеси имела базовое покрытие из белого пигмента на основе кальцита, а верхняя часть была покрыта охрой — красным минеральным пигментом.

«Грязь, очевидно, наносилась слоями, пока она была влажной и податливой. Тело было обернуто льняной тканью, на которую наложили панцирь из грязи, а затем снова обернули тканью», — Карин Совада.

Позже мумию снова повредили, на этот раз с правой стороны шеи и головы. Поскольку это повреждение затрагивало все слои, включая грязевой панцирь, похоже, что оно было более недавним и побудило реставраторов вставить металлические штифты для стабилизации поврежденных участков.

Исследователи обнаружили и еще одну странность, связанную с мумией. На гробе написано имя женщины — Мируах, но этот гроб не принадлежал содержащейся в нем мумии. Ученые выяснили, что гроб примерно на 200 лет моложе находящегося в нем тела.

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Karin Sowada Компьютерная томография мумии (2017)

«Местные торговцы, вероятно, поместили в гроб мумифицированное тело, не связанное с ним, чтобы продать более полный набор. Это хорошо известная практика в местной торговле древностями», — пишут исследователи.

Что касается грязевого панциря женщины, то «это действительно новое открытие в египетской мумификации», — сказала Совада.

«Это исследование помогает построить более детальную картину того, как древние египтяне обращались со своими мертвыми и готовили их к захоронениям», — заключают авторы работы.

Узнайте, как в Египте нашли мумию с золотым языком.

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