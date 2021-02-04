Древнеегипетскую мумию обернули в кокон из грязи

Задокументированная история этой мумии берет начало в 1800-х годах, когда австралийский политик и коллекционер древностей Чарльз Николсон приобрел накрытый крышкой гроб у египетского торговца. В 1860 году он пожертвовал его Сиднейскому университету, и с тех пор гроб хранился в университетском музее.

Исследователи впервые заподозрили, что с этим музейным экспонатом что-то не так, когда провели компьютерную томографию в 1999 году. Из гроба было извлечено несколько образцов, которые содержали смесь песчаного ила.

В 2017 году новая группа исследователей приступила к изучению гроба и хранившейся в нем мумии и постепенно обнаруживала все больше странных особенностей этого захоронения. Ученые выяснили, что тело в гробу принадлежало женщине, которая скончалась около 3400 лет назад.

После смерти ее мумифицировали и завернули в ткань. Затем останки, в том числе левое колено и голень, были повреждены при «неизвестных обстоятельствах», возможно, грабителями могил. Однако кому-то в дальнейшем понадобилось восстановить мумию. Это, вероятно, произошло в пределах одного-двух поколений с момента ее первого захоронения.