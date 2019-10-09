Древнейшая «карта» загробного мира обнаружена на египетском саркофаге

Еще в 2012 году археологи исследовали погребение в египетском некрополе Дейр-аль-Барша. Хотя большая часть его содержимого была разграблена или уничтожена плесенью, они обнаружили, что на одном из саркофагов нанесены рисунки из древней «Книги двух Путей» – таинственного иллюстрированного путеводителя по подземному миру.

Исследователи установили, что гробница принадлежит женщине знатного происхождения по имени Анкх. Несмотря на то, что некрополь был разграблен, и большую часть ценных вещей из него похитили, археологам удалось восстановить изображения на двух деревянных панелях саркофага, дополненных несколькими строками иероглифического текста. Они и оказались небольшими разделами «Книги двух Путей».

Современные археологи установили, что текст на саркофаге женщины может быть самой ранней известной копией «Книги двух Путей». Возраст гробницы составляет минимум 4 000 лет (это поняли благодаря упоминанию в тексте на саркофаге номарха Джехутинахта I, который правил в Египте в 21-20 вв. до нашей эры).

«Книга двух Путей» является самой подробной частью коллекции текстов, известной как «Тексты саркофагов» – надписей и изображений, высеченных на поверхности египетских гробов. Это 1185 заклинаний, заклинаний и религиозных сочинений о загробной жизни. «Тексты саркофагов», в свою очередь, предваряют более поздний сборник заупокойных текстов – знаменитую «Книгу Мертвых».

«Книга двух Путей» – это своеобразная «карта» путешествия умершего через потусторонний мир. В ней неизвестный автор изобразил две зигзагообразные линии – два маршрута, по которым мертвые могут добраться до владений Осириса через тьму, полную препятствий в виде высоких стен, огненных ловушек и злобных демонов. Эти графические элементы уникальны – их находили лишь в некрополе Дейр-аль-Барша и ими покрывали саркофаги лишь на протяжении нескольких поколений.

«По сути, «Книгу двух Путей» можно считать первой иллюстрированной книгой в истории», – отметил эксперт по Древнему Египту доктор Фой Скалф из Чикагского университета. Целиком исследование археологов опубликовано в журнале The Journal of Egyptian Archaeology.