Древнейшая в Африке детская могила найдена в Кении

В Кении была найдена могила ребенка, жившего 78 000 лет назад. Это самое ранее из известных захоронений человека в Африке. Малыш, умерший в 2,5-3 года, получил имя «Мтото» (Mtoto), что на языке суахили означает «ребенок». Его похоронили в позе эмбриона, прижав колени к груди. Пол остается неизвестным.
#ICTSNews Precioso trabajo transdisciplinar en el que han participado varios laboratorios del @CENIEH. El enterramiento más antiguo humano en África. https://t.co/0VwvctDL3T— CENIEH Labs (@CENIEH_Labs) May 5, 2021
Раскопки в пещере Panga ya Saidi ведутся с 2010 года. Здесь уже было найдено множество интересных свидетельств присутствия древних людей, но в основном речь шла об артефактах. Завернутое в саван тело было замечено в 2013 году, но извлечь его смогли только спустя 4 года. Кости были слишком хрупкими, чтобы проводить работу обычным способом, и в итоге археологи извлекли целый блок почвы, чтобы изучать находку в лабораторных условиях.
Сначала останки были отправлены в Национальный музей в Найроби, а затем перевезены в Национальный исследовательский центр эволюции человека в Бургосе. И теперь специалисты представили результаты исследования. Мтото имеет физические характеристики, аналогичные современным Homo sapiens, но сохраняет некоторые архаичные черты, которые иллюстрируют тесную генетическую связь с далекими африканскими предками.
Еще в Найроби сканирование показало хорошо сохранившийся позвоночник и два зуба. Позже рентген высокого разрешения и компьютерная томография выявили дюжину зубов, грудную клетку и другие кости. То, как они располагались, позволяет предположить, что с момента захоронения тело оставалось нетронутым. Сместилась лишь голова: вероятнее всего, малыша положили на подушку, которая со временем истлела. Это свидетельствует о том, что древние гоминины уже в то время практиковали погребальные ритуалы.
Для Африки это самое ранее захоронение, но в Евразии известны могилы людей и неандертальцев возрастом 120 000 лет. Новая находка поднимает новые вопросы о происхождении и эволюции погребальных церемоний: их проводили два близкородственных человеческих вида, испытывая одинаковые эмоции в адрес своих усопших.
Ранее в Африке также были найдены древнейшие в мире кровати.