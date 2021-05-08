Древнейшая в Африке детская могила найдена в Кении

Раскопки в пещере Panga ya Saidi ведутся с 2010 года. Здесь уже было найдено множество интересных свидетельств присутствия древних людей, но в основном речь шла об артефактах. Завернутое в саван тело было замечено в 2013 году, но извлечь его смогли только спустя 4 года. Кости были слишком хрупкими, чтобы проводить работу обычным способом, и в итоге археологи извлекли целый блок почвы, чтобы изучать находку в лабораторных условиях.

Сначала останки были отправлены в Национальный музей в Найроби, а затем перевезены в Национальный исследовательский центр эволюции человека в Бургосе. И теперь специалисты представили результаты исследования. Мтото имеет физические характеристики, аналогичные современным Homo sapiens, но сохраняет некоторые архаичные черты, которые иллюстрируют тесную генетическую связь с далекими африканскими предками.