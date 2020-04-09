Византийский хирург провёл операцию на головном мозге ещё в IV–VII веке!

Исследователи из Университета Адельфи обнаружили при раскопках на участке Палиокастро на греческом острове Тасос останки четырех женщин и шести мужчин, датируемые IV–VII вв н. э. По словам ведущего автора исследования Анагностиса Агеларакиса, убранство их могил и архитектура погребального монументального храма, в котором они были похоронены, свидетельствуют о высоком социальном положении этих людей.

Однако, вместе с этим, осмотр костей показал, что эти люди вели физически тяжелый образ жизни и получили немало травм, а одному из мужчин была сделана операция на головном мозге. Исследователи предполагают, что мужчины были знатными конными лучниками из Византии, а женщины могли быть их родственницами или женами.