Византийский хирург провёл операцию на головном мозге ещё в IV–VII веке!

Исследователи из Университета Адельфи обнаружили при раскопках на участке Палиокастро на греческом острове Тасос останки четырех женщин и шести мужчин, датируемые IV–VII вв н. э. По словам ведущего автора исследования Анагностиса Агеларакиса, убранство их могил и архитектура погребального монументального храма, в котором они были похоронены, свидетельствуют о высоком социальном положении этих людей.
Однако, вместе с этим, осмотр костей показал, что эти люди вели физически тяжелый образ жизни и получили немало травм, а одному из мужчин была сделана операция на головном мозге. Исследователи предполагают, что мужчины были знатными конными лучниками из Византии, а женщины могли быть их родственницами или женами.
По его словам, хирург решился на сложную операцию на головном мозге одного из мужчин, хотя у того почти не было шансов выжить. Тем не менее, врач предпринял попытку его спасти. Вероятно, это был очень важный для населения Палиокастро человек.
Агеларакис и его коллеги смогли получить медицинские, а также палеопатологические данные об этой операции, которая свидетельствует об огромных усилиях со стороны хирурга. Было установлено, что вероятной причиной хирургического вмешательства была инфекция и что лучник умер вскоре после или во время операции.
Ученые отмечают, что операция затронула основание головы, верхнюю треть шеи, левую височную кость и ипсилатеральный компонент затылочной кости. Хирург, отлично знакомый с анатомией человека, сделал все возможное, чтобы не задеть мозг, а также вены и артерии.
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