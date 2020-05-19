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История

«Древнеримский пранк»: в военном поселении I века до нашей эры нашли игрушечную кожаную мышь

Михаил Сысоев
19 мая 2020
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Фото: Vindolanda Trust
Вероятно, ее обладатель пользовался страхом своих знакомых перед грызунами.

Исследователи обратили внимание на необычную находку из Виндоланды — форта, построенного в I веке до нашей эры римлянами для отражения набегов пиктов. Это поселение находится на севере Англии. В 1993 археологи откопали в Виндоланде мешок с кожаными обрезками, который был отправлен в музей поселения. И только недавно среди сотен обрезков была обнаружена игрушечная мышь длиной 12 сантиметров. 

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Vindolanda Trust

Исследователи предполагают, что тот, кто ее вырезал, обладал чувством юмора и мог пугать этой мышью своих знакомых. 

«Если эта мышь имела подобное практическое применение, то она была довольно убедительной, особенно в плохо освещенной комнате, потому что это не карикатура, как Микки Маус с преувеличенными ушами. Вы определенно могли спутать предмет с маленькой мышью», — Барбара Бирли, куратор музея Виндоланды.

Директор раскопок Эндрю Бирли объясняет, что мыши были настоящей головной болью для римлян и их зернохранилищ. В 2008 году в Виндоланде были обнаружены амбарные постройки, под полами которых были найдены кости тысяч мертвых мышей. 

Археологическое исследование Виндоланды началось в XIX веке и продолжается по сей день. За этот период обнаружены тысячи артефактов. Уникальность Виндоланды обусловлена свойствами влажной глинистой почвы этих мест. Подобно почвам Великого Новгорода, сохранившим берестяные грамоты, она способствовала консервации органических материалов, которые в иных условиях бесследно истлели бы, таких как дерево, кожа и ткань.

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