«Древнеримский пранк»: в военном поселении I века до нашей эры нашли игрушечную кожаную мышь

Директор раскопок Эндрю Бирли объясняет, что мыши были настоящей головной болью для римлян и их зернохранилищ. В 2008 году в Виндоланде были обнаружены амбарные постройки, под полами которых были найдены кости тысяч мертвых мышей.

Археологическое исследование Виндоланды началось в XIX веке и продолжается по сей день. За этот период обнаружены тысячи артефактов. Уникальность Виндоланды обусловлена свойствами влажной глинистой почвы этих мест. Подобно почвам Великого Новгорода, сохранившим берестяные грамоты, она способствовала консервации органических материалов, которые в иных условиях бесследно истлели бы, таких как дерево, кожа и ткань.

Узнайте о древнем городе, обнаруженном в провинции Хэнань – он может изменить представление о китайской цивилизации.