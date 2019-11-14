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История

Древние эквадорцы похоронили младенцев, надев на их головы черепа других детей

14 ноября 2019
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Фото: UNC Charlotte
Странное и жутковатое захоронение заставляет ученых ломать головы: были ли такие «шлемы» традиционным ритуалом или разовой практикой?

Археологи нашли необычные захоронения в городище Саланго в Эквадоре. Раскопки здесь проводятся с 2014 года. С этого времени было найдено 11 останков древних жителей Эквадора, похороненных с небольшими артефактами, ракушками и статуэтками предков.

Но последняя находка оставила ученых в недоумении. Они обнаружили останки двух младенцев, одному из которых на момент смерти было 6-9 месяцев, а другому – полтора года. Их черепа в виде своеобразного шлема окружали черепа более взрослых детей – от 2 до 12 лет. Археологи отрицают возможность того, что останки оказались рядом случайно. Целиком обнаруженные находки описаны в исследовании, опубликованном в журнале Latin American Antiquity. Это первый в истории случай использования чужих детских черепов в качестве головных уборов. 

Исследователи выдвинули версию, что такая форма захоронения должна была, по мнению эквадорцев, защитить младенцев в загробном мире. Голова всегда имела особенно значение в культуре народов Южной Америки: по словам ученых, человеческие головы могли использовать в различных погребальных ритуалах, они могли изображать поверженных врагов, почитаемых людей или символические «семена». 

«Мы все еще шокированы этой находкой. Это беспрецедентный случай, к которому много вопросов», – говорит один из авторов исследования Сара Дженгст.

Она надеется, что анализ ДНК останков даст информацию о том, кем были эти дети и кем они друг другу приходились. Дженгст предполагает, что такие «шлемы» могли надевать на младенцев еще при их жизни. 

Исследователи уже выяснили, что все четыре ребенка, найденные в Саланго, скончались от анемии (малокровия). Почитайте о другом впечатляющем детском захоронении.