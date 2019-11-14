Древние эквадорцы похоронили младенцев, надев на их головы черепа других детей

Археологи нашли необычные захоронения в городище Саланго в Эквадоре. Раскопки здесь проводятся с 2014 года. С этого времени было найдено 11 останков древних жителей Эквадора, похороненных с небольшими артефактами, ракушками и статуэтками предков.

Но последняя находка оставила ученых в недоумении. Они обнаружили останки двух младенцев, одному из которых на момент смерти было 6-9 месяцев, а другому – полтора года. Их черепа в виде своеобразного шлема окружали черепа более взрослых детей – от 2 до 12 лет. Археологи отрицают возможность того, что останки оказались рядом случайно. Целиком обнаруженные находки описаны в исследовании, опубликованном в журнале Latin American Antiquity. Это первый в истории случай использования чужих детских черепов в качестве головных уборов.

Исследователи выдвинули версию, что такая форма захоронения должна была, по мнению эквадорцев, защитить младенцев в загробном мире. Голова всегда имела особенно значение в культуре народов Южной Америки: по словам ученых, человеческие головы могли использовать в различных погребальных ритуалах, они могли изображать поверженных врагов, почитаемых людей или символические «семена».