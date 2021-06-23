Древние майя любили озеленять города
Тикаль, древний город майя, когда-то был шумным мегаполисом с населением 80 тысяч человек. В нем были высокие пирамиды, мощеные площади, дороги и храмы. Теперь ученые из Университета Цинцинати выяснили, что водохранилища города находились в живописных парках с дикой растительностью.
Исследователи разработали новую систему для эффективного анализа ДНК с целью изучения 30 видов растений, которые окружали берега водохранилищ примерно тысячу лет назад.
Ведущий автор исследования Дэвид Ленц рассказал, что результаты секвенирования ДНК показали, что большая часть центра Тикаля была засажена пышной зеленью. Это позволяло жителям не только наслаждаться природными красотами, но и обеспечивало необходимую в тропиках прохладу.
Соавтор исследования Николас Даннинг добавляет, что некоторые из городских рощ могли обладать священным статусом и в целом майя проявляли глубокое уважение к природе и окружающим лесам.
Кроме того, ученые выяснили, что в Тикале существовала сложная система водохранилищ и каналов, поддерживающая жизнь в городе. Поскольку пористые породы в этом регионе препятствовали образованию озер, майя были вынуждены запасаться водой во время сезона дождей. Они покрывали дно оврагов глинистыми материалами, препятствовавшими просачиванию воды в пористую почву.
В Храмовом резервуаре — самом высоком и маленьком водохранилище — исследователи обнаружили систему очистки воды в виде отложений из тонкого песка, который пропускал воду и мешал проникновению крупных частиц грязи и органики. При переполнении этого резервуара вода проникала в другие хранилища, располагавшиеся ниже.
Развалины Тикаля были найдены в XVII веке. Город, располагающийся на территории современной Гватемалы, был столицей Мутульского царства, которое процветало с I по IX нашей эры. Само поселение было построено около 350 года. К концу X века, после ряда восстаний, город был окончательно заброшен жителями.
Узнайте, почему более тысячи лет назад майя покинули Тикаль, хотя это была одна из их столиц.