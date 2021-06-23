Древние майя любили озеленять города

Тикаль, древний город майя, когда-то был шумным мегаполисом с населением 80 тысяч человек. В нем были высокие пирамиды, мощеные площади, дороги и храмы. Теперь ученые из Университета Цинцинати выяснили, что водохранилища города находились в живописных парках с дикой растительностью.

Исследователи разработали новую систему для эффективного анализа ДНК с целью изучения 30 видов растений, которые окружали берега водохранилищ примерно тысячу лет назад.

Ведущий автор исследования Дэвид Ленц рассказал, что результаты секвенирования ДНК показали, что большая часть центра Тикаля была засажена пышной зеленью. Это позволяло жителям не только наслаждаться природными красотами, но и обеспечивало необходимую в тропиках прохладу.

Соавтор исследования Николас Даннинг добавляет, что некоторые из городских рощ могли обладать священным статусом и в целом майя проявляли глубокое уважение к природе и окружающим лесам.