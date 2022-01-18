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История

Древние погребальные аллеи в Саудовской Аравии: загадочные тропы

National Geographic Россия
18 января 2022
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Фото: Matthew Dalton
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Фото: Matthew Dalton
Их возраст оценивается в 4500 лет.

Группа исследователей во главе с Мэттом Далтоном из Университета Западной Австралии описала древние образования, располагающиеся на северо-западе Саудовской Аравии. Ученые называют их «погребальными аллеями» и оценивают их возраст примерно в 4500 лет. 

По словам исследователей, до недавнего времени доисторические и протоисторические археологические ландшафты северо-западной части Саудовской Аравии подвергались лишь очень избирательному изучению, подобному тому, которое проводилось в рамках Комплексной программы археологических исследований в 1970–1980-х годах.

Ситуация изменилась в 2000-х годах, когда ученые получили доступ к широкой сети спутниковых снимков, позволявших рассмотреть особенности рельефа практически на любой территории планеты. Новое исследование было сделано по заказу Королевской комиссий Аль-Улы (регион в Саудовской Аравии) в рамках программы «Идентификация и документирование недвижимого наследия Аль-Улы».

Команда проекта провела систематический анализ спутниковых изображений, сотни часов воздушной разведки и фотосъемки с вертолетов, обширную наземную съемку и выборочные раскопки в основных частях регионов Аль-Ула и Хайбар на общей площади около 42 500 квадратных километра.

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Matthew Dalton Гробницы представляют собой нагромождение камней с погребальными камерами

То, что описали ученые, представляет собой обширную сеть древних троп, по бокам которых расположены каменные гробницы замысловатой формы. Исследователи в своей работе называют их подвесками, поскольку с высоты эти сооружения напоминают украшения, нанизанные на одну цепочку. В общей сложности было найдено 2360 таких «подвесок».

По словам Далтона, археологам мало что известно о ритуалах, проводившихся на погребальных аллеях или в гробницах вдоль дорожек. Человеческие останки внутри гробниц плохо сохранились, а многие из гробниц были ограблены, в результате чего в них не осталось артефактов.

«Несмотря на отсутствие информации, нетрудно представить, что гробницы использовались для поминовения умерших, тем более что потомки или родственники похороненных в них, вероятно, часто проходили мимо них в течение своей повседневной жизни. Мы могли бы даже представить себе похоронные процессии по улицам от заселенных оазисов к гробницам, но это чисто гипотетически, пока мы не найдем больше доказательств», – Мэтт Далтон.

Исследователи также обнаружили пирамиды из камней без погребальных камер. Поэтому вполне вероятно, что такие сооружения никогда не служили гробницами, хотя, возможно, они были попросту не достроены, но предназначались для захоронений. 

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Matthew Dalton Ученые описали 13 основных форм «подвесок»

«Тысячи километров этих сложных тропинок, памятников и погребальных аллей можно проследить по ландшафту, особенно вокруг и между основными многолетними источниками воды. Свидетельствуя о маршрутах передвижения людей в этот период, эти особенности обеспечивают новый источник для реконструкции важных аспектов древней мобильности и социальных и экономических связей. 

Они также предоставляют важные новые доказательства взаимодействия человека и окружающей среды и стратегий жизнеобеспечения в позднем среднем голоцене на северо-западе Аравии и предполагают параллельное существование кочевого скотоводческого образа жизни и более постоянного поселения, ориентированного на оазисы», – пишут ученые. 

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