Древние погребальные аллеи в Саудовской Аравии: загадочные тропы

Группа исследователей во главе с Мэттом Далтоном из Университета Западной Австралии описала древние образования, располагающиеся на северо-западе Саудовской Аравии. Ученые называют их «погребальными аллеями» и оценивают их возраст примерно в 4500 лет.

По словам исследователей, до недавнего времени доисторические и протоисторические археологические ландшафты северо-западной части Саудовской Аравии подвергались лишь очень избирательному изучению, подобному тому, которое проводилось в рамках Комплексной программы археологических исследований в 1970–1980-х годах.

Ситуация изменилась в 2000-х годах, когда ученые получили доступ к широкой сети спутниковых снимков, позволявших рассмотреть особенности рельефа практически на любой территории планеты. Новое исследование было сделано по заказу Королевской комиссий Аль-Улы (регион в Саудовской Аравии) в рамках программы «Идентификация и документирование недвижимого наследия Аль-Улы».

Команда проекта провела систематический анализ спутниковых изображений, сотни часов воздушной разведки и фотосъемки с вертолетов, обширную наземную съемку и выборочные раскопки в основных частях регионов Аль-Ула и Хайбар на общей площади около 42 500 квадратных километра.