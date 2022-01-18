Древние погребальные аллеи в Саудовской Аравии: загадочные тропы

Группа исследователей во главе с Мэттом Далтоном из Университета Западной Австралии описала древние образования, располагающиеся на северо-западе Саудовской Аравии. Ученые называют их «погребальными аллеями» и оценивают их возраст примерно в 4500 лет.
По словам исследователей, до недавнего времени доисторические и протоисторические археологические ландшафты северо-западной части Саудовской Аравии подвергались лишь очень избирательному изучению, подобному тому, которое проводилось в рамках Комплексной программы археологических исследований в 1970–1980-х годах.
Ситуация изменилась в 2000-х годах, когда ученые получили доступ к широкой сети спутниковых снимков, позволявших рассмотреть особенности рельефа практически на любой территории планеты. Новое исследование было сделано по заказу Королевской комиссий Аль-Улы (регион в Саудовской Аравии) в рамках программы «Идентификация и документирование недвижимого наследия Аль-Улы».
Команда проекта провела систематический анализ спутниковых изображений, сотни часов воздушной разведки и фотосъемки с вертолетов, обширную наземную съемку и выборочные раскопки в основных частях регионов Аль-Ула и Хайбар на общей площади около 42 500 квадратных километра.
То, что описали ученые, представляет собой обширную сеть древних троп, по бокам которых расположены каменные гробницы замысловатой формы. Исследователи в своей работе называют их подвесками, поскольку с высоты эти сооружения напоминают украшения, нанизанные на одну цепочку. В общей сложности было найдено 2360 таких «подвесок».
По словам Далтона, археологам мало что известно о ритуалах, проводившихся на погребальных аллеях или в гробницах вдоль дорожек. Человеческие останки внутри гробниц плохо сохранились, а многие из гробниц были ограблены, в результате чего в них не осталось артефактов.
Исследователи также обнаружили пирамиды из камней без погребальных камер. Поэтому вполне вероятно, что такие сооружения никогда не служили гробницами, хотя, возможно, они были попросту не достроены, но предназначались для захоронений.
«Тысячи километров этих сложных тропинок, памятников и погребальных аллей можно проследить по ландшафту, особенно вокруг и между основными многолетними источниками воды. Свидетельствуя о маршрутах передвижения людей в этот период, эти особенности обеспечивают новый источник для реконструкции важных аспектов древней мобильности и социальных и экономических связей.
Они также предоставляют важные новые доказательства взаимодействия человека и окружающей среды и стратегий жизнеобеспечения в позднем среднем голоцене на северо-западе Аравии и предполагают параллельное существование кочевого скотоводческого образа жизни и более постоянного поселения, ориентированного на оазисы», – пишут ученые.