Древних шведских воинов похоронили на ложе из перьев

Шведские археологи рассказали об открытии, сделанном в ходе работы в Вальсгарде неподалеку от Старой Уппсалы. Вся эта местность была важным религиозным и политическим центром в языческой Скандинавии, резиденцией древних королей. Ученые уже нашли здесь немало захоронений разных эпох, в том числе погребальные ладьи викингов VI века. Самые свежие могилы относятся к XI веку.

В двух могилах, зарегистрированных как Valsgärde 7 и Valsgärde 8, найдены «богато оборудованные лодки», чья корма была ориентирована в сторону реки. Они датируются VII веком нашей эры. В последний путь воинов отправили вместе со шлемами, мечами и ножами; каждое тело было покрыто щитами. В загробном мире им также могли «понадобиться» инструменты для охоты и приготовления пищи. От остальных захоронений Valsgärde 7 и Valsgärde 8 отличались тем, что воины возлежали на перьевых подстилках, а рядом с ними находилась обезглавленная тушка совообразной птицы.

Перья очень быстро разрушаются, потому в археологических записях встречаются редко. Но в данном случае перины сохранились очень хорошо, и это натолкнуло ученых на мысль поискать перья в других частях кораблей. Они уверены, что перья и даже их фрагменты могут стать ценным подспорьем для историков, рассказать о жизни и верованиях людей, об их отношениях с природой.

Найденные образцы были разделены на две категории: контурные перья, которые используются для полета, и «настоящий пух», растущий у кожи и обеспечивающий теплоизоляцию. По окончании сортировки были созданы слайды с увеличением. Сравнивая материал с образцами перьев североевропейских птиц, исследователям удалось идентифицировать птиц из захоронения. Перья принадлежали тундряной куропатке (лат. Lagopus muta), серому гусю (лат. Anser anser), крякве (лат. Anas platyrhynchos) и ряду других местных видов птиц.