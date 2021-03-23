Древний Шигирский идол оказался еще старше, чем думали ученые

Большой Шигирский идол представляет собой деревянную фигурную скульптуру, которая сотнями лет лежала себе в глубине торфяного болота Шигирь на Урале. Теперь ученые выяснили, что артефакт еще старше, чем позволяли предположить все предыдущие исследования.

Идол представляет собой антропоморфную фигуру, изготовленную из цельного расколотого бревна сибирской лиственницы. Обработка древесины велась по свежесрубленному стволу при помощи шлифованных каменных тёсел и стамесок.

Шигирского идола обнаружили еще в 1890 году, однако его приблизительный возраст выяснили только спустя столетие. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1990-х, показал, что возраст артефакта составляет около 9750 лет.

Ученые были ошеломлены. Не только из-за впечатляющей сохранности артефакта — многие эксперты считали, что стиль искусства, продемонстрированный при создании артефакта, слишком сложен для людей того времени. Археолог Светлана Савченко отмечала, что «персонажи, вырезанные на нем, возможно, отображают водную и небесную стихии, мужское и женское начало, мир растений и животных – это своего рода миф о сотворении мира».