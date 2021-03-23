Древний Шигирский идол оказался еще старше, чем думали ученые

Большой Шигирский идол представляет собой деревянную фигурную скульптуру, которая сотнями лет лежала себе в глубине торфяного болота Шигирь на Урале. Теперь ученые выяснили, что артефакт еще старше, чем позволяли предположить все предыдущие исследования.
Идол представляет собой антропоморфную фигуру, изготовленную из цельного расколотого бревна сибирской лиственницы. Обработка древесины велась по свежесрубленному стволу при помощи шлифованных каменных тёсел и стамесок.
Шигирского идола обнаружили еще в 1890 году, однако его приблизительный возраст выяснили только спустя столетие. Радиоуглеродный анализ, проведенный в 1990-х, показал, что возраст артефакта составляет около 9750 лет.
Ученые были ошеломлены. Не только из-за впечатляющей сохранности артефакта — многие эксперты считали, что стиль искусства, продемонстрированный при создании артефакта, слишком сложен для людей того времени. Археолог Светлана Савченко отмечала, что «персонажи, вырезанные на нем, возможно, отображают водную и небесную стихии, мужское и женское начало, мир растений и животных – это своего рода миф о сотворении мира».
В 2018 году ученые объявили об еще одной сенсации. Первоначальное радиоуглеродное датирование было выполнено по образцу на внешней стороне деревянного столба, который немало изменился после воздействия внешних условий и различных усилий по консервации. Группа ученых провела новый анализ, используя образец, извлеченный из более нетронутого ядра артефакта, и решила, что идолу было около 11 600 лет.
Три члена той же команды, археологи Томас Тербергер из Геттингенского университета в Германии, Михаил Жилин из Института археологии РАН в России и Светлана Савченко из Свердловского областного музея в России, теперь повторно проанализировали результаты множественного углеродного датирования. Они пришли к выводу, что статуя еще старше.
Возраст лиственница, из которой вырезана скульптура, составляет около 12 250 лет. Шигирский идол был сделан из ствола лиственницы, у которой обнаружили 159 годичных колец – это значит, что сама статуя была вырезана около 12100 лет назад, примерно на 500 лет раньше, чем показал прошлый анализ 2018 года.
Получается, что скульптура была вырезана в конце последней ледниковой эпохи — начале голоцена. (Для сравнения – считается, что Стоунхендж был построен всего 5000 лет назад).
Ученые отмечают, что люди, создавшие артефакт, явно обладали навыками обработки и резьбы по дереву, и вряд ли эта скульптура была единственной в своем роде. Идол предполагает, что охотники-собиратели, населявшие Урал в период мезолита, жили богатой и сложной духовной жизнью, и что очень немногие из их произведений искусства пережили разрушительное воздействие временем.
По всему Уралу разбросано множество торфяников; в некоторых из них также были обнаружены деревянные артефакты тысячелетней давности. Большинство из них остаются неизученными, а раскопки дорогостоящи и требуют много времени. Любые секреты в их темных глубинах, скорее всего, останутся нераскрытыми еще долго.