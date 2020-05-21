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История

Древний сибиряк оказался предком коренных американцев

Михаил Сысоев
21 мая 2020
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Фото: G. Pavlenok
Ученые нашли новые доказательства переселения коренных американцев из Сибири.

Человек, который жил в Сибири около 14 000 лет назад, является самым древним известным человеком в мире, у которого есть специфическая смесь генов, наблюдаемая у людей с коренным американским происхождением. Это говорит о том, что связь между древним сибирским и индейским народами гораздо глубже и сильнее, чем считалось ранее.

Археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка во главе с Хе Юй, используя фрагменты зуба, который был найден в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3, восстановили геном человека, жившего здесь 14 тысяч лет назад.

Анализ показал, что этот человек был самым ранним из когда-либо обнаруженных обладателей специфической смеси древних предков из северной Евразии и северо-восточной Азии, которая обычно присутствует у коренных американцев. 

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Следы, оставленные в ДНК человека, также указывают на то, что люди с этим происхождением, породившие индейцев, были гораздо более широко распространены, чем предполагалось ранее.

«Речь не о населении, которое перебралось в Америку, а в Евразии просто исчезло. В древней Сибири по-прежнему существовал большой генофонд, который продолжал смешиваться с популяциями северо-восточной Азии», — Хе Юй.

Эти результаты дополняют имеющиеся свидетельства того, что в Северной и Южной Америке проживают люди из северо-восточной Азии, говорит Андерс Бергстрём из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Считается, что предки современных коренных американцев впервые мигрировали в Северную Америку из Сибири, по крайней мере, 15 000 лет назад через Берингийский мост — кусок суши, который в то время связывал современную Россию и Аляску.

«Эти и другие исследования древних ДНК показывает, что для понимания происхождения коренных американцев необходимо изучать древнюю Сибирь. Озеро Байкал, по-видимому, долгое время было зоной генетического контакта, объединявшей людей с запада и востока как в начале палеолита, так и в бронзовый век», — Андерс Бергстрём.

Согласно генетическому исследованию 2018 года число первых переселенцев из Сибири в Америку было около 250 человек. Уровень культуры первых переселенцев соответствовал позднепалеолитической и мезолитической культурам Старого Света. Расселение индейцев по обоим континентам и освоение ими новых земель тянулось многие тысячелетия.

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