Древний сибиряк оказался предком коренных американцев

Человек, который жил в Сибири около 14 000 лет назад, является самым древним известным человеком в мире, у которого есть специфическая смесь генов, наблюдаемая у людей с коренным американским происхождением. Это говорит о том, что связь между древним сибирским и индейским народами гораздо глубже и сильнее, чем считалось ранее.

Археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка во главе с Хе Юй, используя фрагменты зуба, который был найден в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3, восстановили геном человека, жившего здесь 14 тысяч лет назад.

Анализ показал, что этот человек был самым ранним из когда-либо обнаруженных обладателей специфической смеси древних предков из северной Евразии и северо-восточной Азии, которая обычно присутствует у коренных американцев.