Древние женщины в Южной Америке охотились не реже мужчин

Исследователи решили, что могила принадлежит человеку, который пользовался особым уважением в обществе и «должно быть, был великим охотником». По развитию зубов ученые смогли определить, что этот охотник умер в возрасте от 17 до 19 лет.

Джеймс Уотсон, доцент антропологии Университета Аризоны и соавтор исследования, был первым, кто предположил, что это вовсе не мужчина. Подробный анализ белков в зубах молодого охотника подтвердил, что это была женщина.

Исследователи задались целью выяснить, была ли эта находка исключительной, или это открытие ведет к пониманию более широкой модели поведения древних американцев.

Изучив данные о других захоронениях охотников-собирателей из позднего плейстоцена (закончился около 11700 лет назад) и раннего голоцена (начался примерно от 12000-11500 лет назад), команда нашла информацию о 107 древних захоронениях, которые содержали 429 скелетов. 27 из них были похоронены с орудиями для охоты на крупную дичь, и 11 были женщинами. Дальнейший статистический анализ показал, что от 30 до 50 процентов охотников в этих популяциях составляли женщины.

«Во многих культурах не было — и до сих пор нет — гендерной бинарности, которая доминирует в нашей современной западной культуре. Когда мы отступаем от наших собственных гендерных предубеждений, мы можем исследовать данные, которые, вероятно, более точны с культурной точки зрения», — заявил в рецензии на исследование Марин Пиллауд, доцент кафедры антропологии Университета Невада.

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