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История

Древние женщины в Южной Америке охотились не реже мужчин

National Geographic Россия
05 ноября 2020
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Фото: UC Davis IET Academic Technology Services
Это резко контрастирует с представлением, что пока мужчины охотились на крупную дичь, женщины занимались сбором трав и растений.

Недавно обнаруженное в Перу захоронение женщины-охотницы возрастом 9000 лет и анализ захоронений других охотников позволяют предположить, что женщины в древней Америке охотились на крупную дичь так же часто, как и мужчины. 

«Эти результаты подчеркивают идею о том, что гендерные роли, которые мы воспринимаем как должное в современном обществе — или которые многие принимают как должное, — могут быть не такими естественными, как некоторые могли бы подумать», — Рэнди Хаас, доцент кафедры антропологии в Калифорннийском университете в Дэвисе.

В 2013 году Хаас работал над раскопками в Андах, когда местный житель соседней южной перуанской общины Мулла Фасири сообщил, что поблизости обнаружились сотни разбросанных древних каменных инструментов. Пять лет спустя, после получения финансирования и в сотрудничестве с местными жителями, Хаас и его команда начали раскопки на этом месте, которое стало известно как Wilamaya Patjxa.

В 2018 году исследователи обнаружили шесть человеческих захоронений в этом месте. В двух из них также находились охотничьи орудия, но одна из могил привлекла особое внимание ученых. 

«В шестом захоронении возрастом около 9000 лет мы нашли действительно богатое собрание артефактов, включая охотничий набор инструментов с острыми наконечниками», — Рэнди Хаас.

Исследователи решили, что могила принадлежит человеку, который пользовался особым уважением в обществе и «должно быть, был великим охотником». По развитию зубов ученые смогли определить, что этот охотник умер в возрасте от 17 до 19 лет. 

Джеймс Уотсон, доцент антропологии Университета Аризоны и соавтор исследования, был первым, кто предположил, что это вовсе не мужчина. Подробный анализ белков в зубах молодого охотника подтвердил, что это была женщина. 

Исследователи задались целью выяснить, была ли эта находка исключительной, или это открытие ведет к пониманию более широкой модели поведения древних американцев. 

Изучив данные о других захоронениях охотников-собирателей из позднего плейстоцена (закончился около 11700 лет назад) и раннего голоцена (начался примерно от 12000-11500 лет назад), команда нашла информацию о 107 древних захоронениях, которые содержали 429 скелетов. 27 из них были похоронены с орудиями для охоты на крупную дичь, и 11 были женщинами. Дальнейший статистический анализ показал, что от 30 до 50 процентов охотников в этих популяциях составляли женщины.

«Во многих культурах не было — и до сих пор нет — гендерной бинарности, которая доминирует в нашей современной западной культуре. Когда мы отступаем от наших собственных гендерных предубеждений, мы можем исследовать данные, которые, вероятно, более точны с культурной точки зрения», — заявил в рецензии на исследование Марин Пиллауд, доцент кафедры антропологии Университета Невада.

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