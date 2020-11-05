Древние женщины в Южной Америке охотились не реже мужчин

Недавно обнаруженное в Перу захоронение женщины-охотницы возрастом 9000 лет и анализ захоронений других охотников позволяют предположить, что женщины в древней Америке охотились на крупную дичь так же часто, как и мужчины.
В 2013 году Хаас работал над раскопками в Андах, когда местный житель соседней южной перуанской общины Мулла Фасири сообщил, что поблизости обнаружились сотни разбросанных древних каменных инструментов. Пять лет спустя, после получения финансирования и в сотрудничестве с местными жителями, Хаас и его команда начали раскопки на этом месте, которое стало известно как Wilamaya Patjxa.
В 2018 году исследователи обнаружили шесть человеческих захоронений в этом месте. В двух из них также находились охотничьи орудия, но одна из могил привлекла особое внимание ученых.
Исследователи решили, что могила принадлежит человеку, который пользовался особым уважением в обществе и «должно быть, был великим охотником». По развитию зубов ученые смогли определить, что этот охотник умер в возрасте от 17 до 19 лет.
Джеймс Уотсон, доцент антропологии Университета Аризоны и соавтор исследования, был первым, кто предположил, что это вовсе не мужчина. Подробный анализ белков в зубах молодого охотника подтвердил, что это была женщина.
Исследователи задались целью выяснить, была ли эта находка исключительной, или это открытие ведет к пониманию более широкой модели поведения древних американцев.
Изучив данные о других захоронениях охотников-собирателей из позднего плейстоцена (закончился около 11700 лет назад) и раннего голоцена (начался примерно от 12000-11500 лет назад), команда нашла информацию о 107 древних захоронениях, которые содержали 429 скелетов. 27 из них были похоронены с орудиями для охоты на крупную дичь, и 11 были женщинами. Дальнейший статистический анализ показал, что от 30 до 50 процентов охотников в этих популяциях составляли женщины.
«Во многих культурах не было — и до сих пор нет — гендерной бинарности, которая доминирует в нашей современной западной культуре. Когда мы отступаем от наших собственных гендерных предубеждений, мы можем исследовать данные, которые, вероятно, более точны с культурной точки зрения», — заявил в рецензии на исследование Марин Пиллауд, доцент кафедры антропологии Университета Невада.
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