Древняя империя варила психоделическое пиво, чтобы завоевывать друзей и влиять на людей

Новое исследование, опубликованное в журнале Antiquity, предполагает, что древняя южноамериканская цивилизация уари добавляла в пивной напиток психоактивные вещества, чтобы поддерживать социальную сплоченность и налаживать новые связи с окружающими сообществами.

Цивилизация уари процветала в перуанских Андах примерно с 500 по 1000 год нашей эры. Новое исследование возникло на основе недавних археологических находок на аванпосте уари, известном как Квилкапампа.

Раскопки выявили свидетельства того, что уари варили большое количество похожего на пиво напитка, известного как чича. Алкогольный напиток является обычным для ряда древних цивилизаций региона, однако добавление в него галлюциногенного вещества стало для ученых открытием.