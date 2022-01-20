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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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История

Древняя империя варила психоделическое пиво, чтобы завоевывать друзей и влиять на людей

National Geographic Россия
20 января 2022
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Чича – похожий на пиво слабоалкогольный напиток Южной Америки
Фото: Wikimedia Commons
И никакого Дейла Карнеги.

Новое исследование, опубликованное в журнале Antiquity, предполагает, что древняя южноамериканская цивилизация уари добавляла в пивной напиток психоактивные вещества, чтобы поддерживать социальную сплоченность и налаживать новые связи с окружающими сообществами.

Цивилизация уари процветала в перуанских Андах примерно с 500 по 1000 год нашей эры. Новое исследование возникло на основе недавних археологических находок на аванпосте уари, известном как Квилкапампа.

Раскопки выявили свидетельства того, что уари варили большое количество похожего на пиво напитка, известного как чича. Алкогольный напиток является обычным для ряда древних цивилизаций региона, однако добавление в него галлюциногенного вещества стало для ученых открытием.

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Наряду со следами растений, из которых варили чичу, при раскопках были обнаружены следы семян южноамериканского дерева Anadenanthera colubrina, известного в Перу как вилка (wilca). Известно, что эти семена содержат психоактивное вещество под названием буфотенин.

Традиционное использование вилки обычно включает курение или вдыхание порошкообразного семени. Но что любопытно, на участке Квилкапампа не было найдено никаких принадлежностей для курения или нюхания табака. Напротив, следы вилки были обнаружены рядом с признаками варки чичи.

Исследователи уверены, что в данном случае использование психоактивных веществ отличалось от того, как предыдущие древние цивилизации использовали галлюциногенные препараты. В большинстве случаев употребление наркотических веществ носило церемониальный характер и было связано с духовными практиками. Но уари пили галлюциногенное пиво в рамках крупных общественных мероприятий.

«Наличие пива с добавлением вилки, особенно на аванпосте Квилкапампа, предполагает, что оно использовалось для установления прочных социальных связей с отдаленными общинами. Возможно, как способ расширить империю Уари без военной силы», – Мэтью Бивер, ведущий автор исследования.

Бивер и его коллеги выдвинули гипотезу о том, что употребление вилки, вероятно, было привилегией элитных членов общества уари. Растение не встречается в окрестностях Квилкапампы. Фактически, его можно было собрать только в местах, удаленных на сотни километров, а это означает, что вилка была малодоступной. 

«Связав свои эзотерические знания о получении и использовании вилки в качестве добавки к чиче, опьяняющему средству, стимулирующему коммуникацию, лидеры уари смогли узаконить и сохранить свой повышенный статус. Эти люди смогли предложить незабываемые коллективные психотропные пиршества, но гарантировали, что их нельзя будет воспроизвести независимо», – пишут исследователи.

По словам Бивера, пиршества уари, безусловно, имели социальные, экономические и политические мотивы. Предоставление соседним сообществам такого рода психоделических переживаний могло создать мощную динамику, которая заставила бы гостей чувствовать себя перед уари своего рода должниками. 

«Гости пира могут оказаться в долгу перед хозяином, который накормил их и напоил – не у всех есть средства, чтобы расплатиться. Таким образом, они будут социально обязаны каким-то образом отплатить хозяину, что означает его реальную власть. Используя пиры и излишки, вы можете создавать отношения, благодаря которым одни люди становятся должниками других – в таких ситуациях есть реальная сила», – уверен Бивер.

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