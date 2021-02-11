Древняя морская раковина оказалась духовым инструментом эпохи палеолита

На раковине, найденной в пещере Марсулас в предгорьях французских Пиренеев в 1931 году, впервые за 18 000 лет сыграли, после того как новый анализ идентифицировал ее как духовой инструмент. Первоначально раковина принадлежала хищной морской улитке вида Charonia lampas, но считалось, что ее использовали в качестве церемониальной чаши для питья.

Новый анализ оболочки и ее истории был проведен экспертами из Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Университета Тулузы-Жана Жореса, а также Музея набережной Бранли-Жака Ширака в Париже.