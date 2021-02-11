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История

Древняя морская раковина оказалась духовым инструментом эпохи палеолита

National Geographic Россия
11 февраля 2021
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Фото: Carole Fritz
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Фото: Carole Fritz
Рог из ракушки вновь заиграл после очень долгого молчания.

На раковине, найденной в пещере Марсулас в предгорьях французских Пиренеев в 1931 году, впервые за 18 000 лет сыграли, после того как новый анализ идентифицировал ее как духовой инструмент. Первоначально раковина принадлежала хищной морской улитке вида Charonia lampas, но считалось, что ее использовали в качестве церемониальной чаши для питья.

Новый анализ оболочки и ее истории был проведен экспертами из Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Университета Тулузы-Жана Жореса, а также Музея набережной Бранли-Жака Ширака в Париже.

«Во всем мире раковины служили музыкальными инструментами, вызывающими или сигнальными устройствами, а также священными или магическими объектами в зависимости от культур. Насколько нам известно, раковина Марсуласа уникальна в доисторическом контексте не только для Франции, но и масштабе палеолитической Европы и, возможно, всего мира», — авторы исследования.

Радиоуглеродное датирование куска древесного угля и фрагмента медвежьей кости на том же археологическом участке, где располагалась раковина, позволило определить ее возраст, который оценивается примерно в 18 000 лет. Эта новая датировка делает раковину Marsoulas самым старым духовым инструментом такого типа.

Используя методы фотограмметрии для выделения внешних изменений, которые не видны невооруженным глазом, ведущий автор исследования Кэрол Фриц и ее коллеги тщательно изучили на раковине следы вмешательства человека.

Они отметили потускневшие отметины охры в форме отпечатков пальцев, точки ударов вдоль измененной верхней губы и признаки того, что вершина раковины была осторожно и намеренно удалена, чтобы создать второе отверстие.

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Пещера Марсулас
Фото: Carole Fritz
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Работы в пещере Марсулас
Фото: Carole Fritz
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Раковина времен палеолита
Фото: Carole Fritz
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Раковина времен палеолита
Фото: Carole Fritz

Ученые также обнаружили следы коричневого органического вещества, вероятно, смолы или воска, вокруг отверстия на вершине, которое могло использоваться в качестве клея для прикрепления мундштука.

С помощью компьютерной томографии исследователи визуализировали внутренние части оболочки. Они обнаружили, что в спиральных слоях непосредственно под вершиной оболочки были выколоты два дополнительных отверстия, вероятно, для размещения удлинителя трубки мундштука.

Затем Фриц обратилась за помощью музыковеда, который специализируется на духовых инструментах. Он смог воспроизвести звук рожка в трех нотах, которые почти соответствовали тонам до, ре и до-диез в современной музыкальной номенклатуре.

Проанализировав следы охры, исследователи пришли к выводу, что узор на ракушке мог быть связан с наскальными изображениями в пещере.

«Мы предполагаем, что ракушка была украшена тем же узором, который использовался в наскальном искусстве Марсуласа, что устанавливает прочную связь между играемой музыкой и изображениями на стенах. Насколько нам известно, это первый раз, когда мы можем увидеть такую ​​связь между музыкой и наскальным искусством в доисторические времена Европы», — рассказал соавтор исследования Жиль Тозелло.

Пещера Марсулас, между Верхней Гаронной и Арьежем на юго-западе Франции, была первой украшенной пещерой, найденной в Пиренеях. Обнаруженная в 1897 году, пещера свидетельствует о зарождении магдаленской культуры в этом регионе, в конце последнего ледникового максимума.

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