Древняя операция на черепе с металлической пластиной: оригинал или подделка?

Мнения экспертов разошлись.

В начале года музей остеологии в Оклахоме выставил на обозрение необычный экспонат – череп мужчины из Перу, к которому была прикреплена металлическая пластина. Предполагается, что при жизни он получил ранение в бою, повредив череп, но тогдашним медикам удалось решить проблему с помощью трепанации, успешно вживив пластину в череп пациента.

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Тот факт, что череп, который был подарен музею, имеет коническую форму, не является чем-то необычным: перуанцы начинали добиваться такой конфигурации с раннего детства своих отпрысков. Однако пластина в черепе практически сразу вызвала вопросы не только у специалистов, но и у рядовых читателей.

Издание Live Science узнало мнение экспертов касательно подлинности этого артефакта. Для начала представители издания обратились к сотрудникам музея в Оклахоме, где заявили, что в настоящее время не могут проверить подлинность металлического имплантата. Сообщается, что радиоуглеродное датирование не проводилось, и ученым еще предстоит подробно исследовать череп.

Затем издание обратилось к нескольким экспертам, не связанным с музеем, но имеющим отношение к теме вопроса, и в целом их мнение оказалось неоднозначным. Они сходятся в том, что для определения подлинности имплантата необходимо провести ряд научных тестов.

«Я очень сомневаюсь, что это подлинник. Кратко говоря, скорее это сфабрикованная поддеока, чтобы сделать череп более ценным для коллекционеров. Этот металлический имплантат мог быть вставлен много десятилетий назад, до того, как он попал в руки музея или жертвователя», – Джон Верано, профессор антропологии в Университете Тулейна в Луизиане.

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Верано исследовал несколько андских черепов с металлическими имплантатами и опубликовал статью на эту тему в 2010 году в Международном журнале остеоархеологии. В статье Верано описывает черепа, которые предположительно содержали металлические имплантаты, но они были либо подделками, либо металл вовсе не был хирургическим имплантатом, а вместо этого использовался в качестве подношения при захоронении.

Другие ученые рассказали, что металлический имплантат может быть реальным, но пока рано говорить об этом, пока не будут проведены дальнейшие исследования.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного. Судя по фотографиям, похоже, что металлическая деталь была тонко откована. Судя по характеру перелома, этот человек – [который] выглядит как пожилой мужчина – получил обширную тупую травму правой стороны головы. Тот факт, что радиальные и концентрические линии перелома показывают признаки заживления, предполагает это человек жил еще как минимум от нескольких недель до месяцев после травмы», – Даниэль Курин, профессор антропологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

По словам Курин, поскольку металлургические технологии в Андах в то время различались, изучение металла в черепе могло бы пролить свет на то, где он был сделан.

«Также было бы полезно сделать рентген черепа, чтобы определить, закрывает ли кусок металла трепанационное отверстие и/или открытый перелом черепа», – добавила Курин.

По ее словам, на основе прошлых находок уже известно несколько случаев, когда после трепанации в вырезанное отверстие черепа помещали кусок кости человека или даже тыкву.

Кроме того, в статье Американского журнала физической антропологии 2013 года Курин сообщила о случае, когда человек, живший в Перу около 800 лет назад, носил плотно прилегающий головной убор с пришитой к нему металлической пластиной. Он носил шапку как шлем, обеспечивая защиту области, вырезанной во время трепанации.

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Кент Джонсон, профессор антропологии в SUNY Cortland, подтвердил, что человек из Перу пережил ужасную травму.

«Справедливо назвать этого человека выжившим. У него обширная травма правой стороны черепа, затрагивающая лобную, височную и правую теменную кости», – сказал Джонсон, отметив, что человек, похоже, пережил все эти травмы.

«Есть свидетельства заживления. Мы видим, сломанные края кости имели достаточно времени, чтобы снова срастись», – говорит Джонсон.

Пока журналистам не удалось выяснить, когда череп будет изучен современными исследовательскими методами, а также будут ли тесты проведены вообще.