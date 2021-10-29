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История

Древнюю золотую маску из Перу покрасили человеческой кровью

National Geographic Россия
29 октября 2021
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Фото: Journal of Proteome Research 2021, DOI: 10.1021/acs.jproteome.1c00472
Красный пигмент также содержит следы птичьих яиц.

Согласно новому исследованию, тысячелетняя маска, надетая на череп древнего скелета в Перу, была раскрашена человеческой кровью.

Исследователи обнаружили золотую маску в начале 1990-х годов при раскопках древней гробницы в Перу. Гробница, датируемая примерно 1000 годом нашей эры, послужила могилой для человека, который был представителем знати или даже местным правителем. Он принадлежал к Сиканской культуре, представители которой предшествовали инкам и населяли северное побережье Перу с VIII по XIV века.

Безголовый скелет, тоже окрашенный в ярко-красный цвет, обнаружили в гробнице в сидячем положении в центре квадратного захоронения глубиной 12 метров. Череп был рядом – голову явно умышленно отделили от тела. Ее положили в гробницу лицом вверх и закрыли красной маской.

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Внутри гробницы археологи обнаружили также 1,2 тонны погребального инвентаря и скелеты еще четырех человек: двух молодых женщин, которых захоронили в позах акушерки и роженицы, и двух детей, расположенных на более высоком уровне.

Во время раскопок ученые определили красный пигмент на маске как киноварь – ярко-красный минерал, состоящий из ртути и серы. Ученых удивила сохранность краски, которая тысячу лет покоилась глубоко под землей. 

«Какой именно связующий материал так хорошо проявил себя в красном пигменте, оставалась загадкой», – авторы исследования.

В новой работе ученые проанализировали небольшой образец краски с маски, чтобы определить секретный ингредиент. С помощью метода инфракрасной спектроскопии они выяснили, что в красной краске присутствуют белки. Затем ученые применили масс-спектрометрию, чтобы идентифицировать их.

Выяснилось, что красная краска содержала шесть белков крови человека, в том числе сывороточный альбумин и иммуноглобулин G (тип сывороточных антител человека). Краска также содержала белки из птичьих яиц. Эти белки сильно разложились, поэтому ученым не удалось определить, от какого вида птиц добыли яйца, но исследователи предполагают, что это могла быть мускусная утка (Cairina moschata).

Идентификация белков крови человека подтверждает гипотезу археологов о том, что расположение скелетов было связано с желаемым «возрождением» умершего лидера из Сиканской культуры. Окрашивание скелета и маски в краску с содержанием человеческой крови могут символизировать его жизненную силу, отмечают исследователи.

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