Древнюю золотую маску из Перу покрасили человеческой кровью

Согласно новому исследованию, тысячелетняя маска, надетая на череп древнего скелета в Перу, была раскрашена человеческой кровью.

Исследователи обнаружили золотую маску в начале 1990-х годов при раскопках древней гробницы в Перу. Гробница, датируемая примерно 1000 годом нашей эры, послужила могилой для человека, который был представителем знати или даже местным правителем. Он принадлежал к Сиканской культуре, представители которой предшествовали инкам и населяли северное побережье Перу с VIII по XIV века.

Безголовый скелет, тоже окрашенный в ярко-красный цвет, обнаружили в гробнице в сидячем положении в центре квадратного захоронения глубиной 12 метров. Череп был рядом – голову явно умышленно отделили от тела. Ее положили в гробницу лицом вверх и закрыли красной маской.