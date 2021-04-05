Египтянка, ставшая известнейшей мумией Северной Ирландии, умерла от удара топором

Исследователи установили, что женщина, чьё тело стало самой известной египетской мумией Северной Ирландии, была убита. Её звали Такабути, она жила 2600 лет назад и погибла от удара топором в спину. Группа экспертов также сделала ряд других открытий о мумии, ныне хранящейся в Белфасте: они позволяют по-новому взглянуть на Древний Египет времен 25-й династии.
Считается, что Такабути жила в Фивах, недалеко от современного Луксора и была либо женой, либо любовницей знатного человека. Она была дочерью египетского священника и умерла в возрасте около 20 лет. Ее мумию купил в Египте богатый торговец Томас Грег, который и перевез ее в Белфаст.
Мумию выставили на обозрение в 1835 году, а иероглифы на раскрашенном гробу были расшифрованы сэром Томасом Хинксом. Уже тогда ученые изучали Такабути и выяснили, что она была миниатюрной молодой женщиной с уложенными каштановыми волосами — она не брила голову, хотя это было частым обычаем в Египте.
Новые технологии позволили исследователям обнаружить больше подробностей в прошлом Такабути. Мумия была изучена с помощью компьютерной томографии, также были проведены углеродное датирование и анализ ДНК. Почти сразу исследователи поняли, что девушка пала от рук убийцы.
«Такабути получила тяжелую рану в задней части левой верхней стенки грудной клетки. Судя по травмам, она получила ранение в спину, около плеча, и это почти наверняка стало причиной ее быстрой смерти», — Роберт Лойнс, соавтор исследования.
Это оружие было обычным как для египетских, так и для ассирийских солдат. По мнению исследователей, «это означает, что она могла стать жертвой одного из своих людей». Ученые считают, что ее смерть была мгновенной.
Команда также установила, что в забальзамированном трупе все еще находится сердце, которое сохранилось в хорошем состоянии.
Анализ ДНК показал, что Такабути была больше похожа на современных европейцев, чем на современных египтян.
«Удивительное и важное открытие её европейского наследия проливает некоторый свет на важный поворотный момент в истории Египта», — говорит египтолог Розали Дэвид.
По ее словам, эти результаты дополняют исследования, показывающие, что древнеегипетское население было генетически ближе к современным европейцам, чем к арабам.
На этом неожиданные открытия не закончились. Дальнейший анализ показал, что у Такабути 33 зуба, а не 32, и есть дополнительный позвонок. Это очень редкие особенности, встречающиеся только у небольшого процента населения.
Причина убийства молодой женщины, вероятно, никогда не будет известна, равно как и личность ее убийцы, говорят авторы исследования. По результатам этой работы была опубликована книга, получившая название «Жизнь и времена Такабути в Древнем Египте: исследование мумии из Белфаста».
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