Египтянка, ставшая известнейшей мумией Северной Ирландии, умерла от удара топором

Исследователи установили, что женщина, чьё тело стало самой известной египетской мумией Северной Ирландии, была убита. Её звали Такабути, она жила 2600 лет назад и погибла от удара топором в спину. Группа экспертов также сделала ряд других открытий о мумии, ныне хранящейся в Белфасте: они позволяют по-новому взглянуть на Древний Египет времен 25-й династии.

Считается, что Такабути жила в Фивах, недалеко от современного Луксора и была либо женой, либо любовницей знатного человека. Она была дочерью египетского священника и умерла в возрасте около 20 лет. Ее мумию купил в Египте богатый торговец Томас Грег, который и перевез ее в Белфаст.