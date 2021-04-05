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История

Египтянка, ставшая известнейшей мумией Северной Ирландии, умерла от удара топором

National Geographic Россия
05 апреля 2021
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В момент смерти женщине было около 20 лет.

Исследователи установили, что женщина, чьё тело стало самой известной египетской мумией Северной Ирландии, была убита. Её звали Такабути, она жила 2600 лет назад и погибла от удара топором в спину. Группа экспертов также сделала ряд других открытий о мумии, ныне хранящейся в Белфасте: они позволяют по-новому взглянуть на Древний Египет времен 25-й династии.

Считается, что Такабути жила в Фивах, недалеко от современного Луксора и была либо женой, либо любовницей знатного человека. Она была дочерью египетского священника и умерла в возрасте около 20 лет. Ее мумию купил в Египте богатый торговец Томас Грег, который и перевез ее в Белфаст.

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Ulster Museum, Belfast Мумия Такабути

Мумию выставили на обозрение в 1835 году, а иероглифы на раскрашенном гробу были расшифрованы сэром Томасом Хинксом. Уже тогда ученые изучали Такабути и выяснили, что она была миниатюрной молодой женщиной с уложенными каштановыми волосами — она не брила голову, хотя это было частым обычаем в Египте.

Новые технологии позволили исследователям обнаружить больше подробностей в прошлом Такабути. Мумия была изучена с помощью компьютерной томографии, также были проведены углеродное датирование и анализ ДНК. Почти сразу исследователи поняли, что девушка пала от рук убийцы.

«Такабути получила тяжелую рану в задней части левой верхней стенки грудной клетки. Судя по травмам, она получила ранение в спину, около плеча, и это почти наверняка стало причиной ее быстрой смерти», — Роберт Лойнс, соавтор исследования.

«Такабути получила тяжелую рану в задней части левой верхней стенки грудной клетки. Судя по травмам, она получила ранение в спину, около плеча, и это почти наверняка стало причиной ее быстрой смерти», — Роберт Лойнс, соавтор исследования.

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Ulster Museum, Belfast Исследователи берут образцы для тестов

Это оружие было обычным как для египетских, так и для ассирийских солдат. По мнению исследователей, «это означает, что она могла стать жертвой одного из своих людей». Ученые считают, что ее смерть была мгновенной.

Команда также установила, что в забальзамированном трупе все еще находится сердце, которое сохранилось в хорошем состоянии.

Анализ ДНК показал, что Такабути была больше похожа на современных европейцев, чем на современных египтян.

«Удивительное и важное открытие её европейского наследия проливает некоторый свет на важный поворотный момент в истории Египта», — говорит египтолог Розали Дэвид.

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Ulster Museum, Belfast Гроб, в котором нашли Такабути

По ее словам, эти результаты дополняют исследования, показывающие, что древнеегипетское население было генетически ближе к современным европейцам, чем к арабам.

На этом неожиданные открытия не закончились. Дальнейший анализ показал, что у Такабути 33 зуба, а не 32, и есть дополнительный позвонок. Это очень редкие особенности, встречающиеся только у небольшого процента населения.

Причина убийства молодой женщины, вероятно, никогда не будет известна, равно как и личность ее убийцы, говорят авторы исследования. По результатам этой работы была опубликована книга, получившая название «Жизнь и времена Такабути в Древнем Египте: исследование мумии из Белфаста».

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