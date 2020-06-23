«Если ты жестокий, ты не человек»: последние голоса Второй мировой
Наталья Курепина, блокадница
Отчим 9-летней Натки, которого девочка называла только папой, любил рассказывать анекдоты. «Почему на пакт Молотова-Риббентропа хотела сесть оса?» — спрашивал он еще в 1939 году. – «Потому что этот листочек был – липа!» Тогда Натка смеялась и представить не могла, что немцы так скоро объявят войну и дойдут до родного Ленинграда.
Ее последнее беззаботное лето 1941 года Натка провела со сводной сестрой Эммочкой и мамой: папу уже отправили на фронт. Город заметно готовился к войне: из Эрмитажа вывозили ценные экспонаты, эвакуировали школы. А Натка с семьей чувствовали себя совершенно спокойно.
Все изменилось 8 сентября. Пока Натка смотрела в кинотеатре «Антон Иванович сердится», к ним домой прибежала тетя Таня, сестра мамы. Сказала: «Видела танки». Так началась блокада.
Мама Натки сразу потратила все деньги на запас чечевицы. Уже 19 сентября отключили воду и электричество. В небе летали самолеты с фашистскими крестами – так низко, что могли расстреливать прохожих. «Тревог было много», – признается Наталья Семеновна (отчество она взяла себе по имени отчима).
Больше всего она волновалась за младшую сестру Эммочку: та была наполовину еврейка. Однажды ночью Натка проснулась и начала плакать: «Если сдадут Ленинград, то Эммочку шестилетнюю же уничтожат!»
Подробности блокады отпечатались в памяти Натальи Семеновны навсегда. Как разменивали у часовых и ели «дуранду», спрессованную траву. Как Натка принесла умирающей тете добытый на базаре огурец и кусочек сахара. Как в июне 1942 года и сама чуть не умерла. Тогда Наткино тело уже не принимало еду, она страдала от цинги. Потеряла сознание, а очнулась от голоса склонившегося над ней соседа: «Натка, ты чего?» Она объясняет то, что выжила, просто: «У меня ангел-хранитель есть».
Блокаду переживут не все. Из 12 человек в коммунальной квартире Натки выживут пятеро. В 1943 году ее папа отправит свое последнее письмо: «9 января. Пишу на лопате. Идем в атаку».
Лидия Гиген, блокадница
«Ели крыс, ели мышей – что только не ели. Но не сдавались», — вспоминает Лидия Семеновна о пережитой блокаде из рассказов мамы. В 1941, когда город окружили фашисты, Лиде был всего год. Сила духа помогла им с мамой выжить: в войну умер дедушка Лиды и пропал без вести отец. Они остались одни.
Их вывезли из Ленинграда в 1943 году по «Дороге жизни», опасному ледовому пути через озеро Лагода. Так, в грузовиках, из города забирали самых слабых: стариков, женщин, детей. Сидя в одном из битком набитых машин, Лида с мамой слышали, как под вереницей грузовиков трещал лед: «Молили Бога, чтобы проскочить. Как еще?» — рассказывает Лидия Семеновна. Под лед ушел и грузовик сразу перед ней, и грузовик за ними. В каждом — по 60-80 человек. А грузовик с Лидой – проскочил.
Их с мамой до конца блокады поселили в коммунальную квартиру в Солигаличе (Костромская область). Они справлялись без денег благодаря соседям: они и присматривали за Лидой, пока ее мама ходила за водой, и делились очистками еды. Когда Лида пошла в первый класс, именно они принесли ткань для ее первого школьного платья. Лидия Семеновна до сих пор больше всего ценит открытую душу и готовность помочь любому: «Если ты жестокий, ты не человек».
День Победы четырехлетняя Лида встретила в Ленинграде на руках у мамы – от слабости после голодной блокады еще не умела ходить. «Все плакали, все целовали друг друга. Это
было какое-то совершенно потрясающее единение», — с улыбкой вспоминает Лидия Семеновна.
В этом году она тоже будет плакать – и ничего не сможет с собой поделать: «Это праздник со слезами на глазах».
Михаил Гуляев, артиллерист
Жизнь 17-летнего Миши из Волгограда перевернулась в один из декабрьских дней 1943 года, когда Сталин дал приказ: мобилизовать всех выпускников средней школы. Не успев закончить десятый класс, уже в марте Миша сел в эшелон и отправился в полк. Тогда он не знал, куда и кем он едет служить, но ему не терпелось последовать примеру четырех уже воевавших братьев.
Петру, самому старшему, в тот год было уже 32. Он служил в третьем Балтийском фронте – переехал с Дальнего Востока. Войну Петр переживет, лишившись пяти квадратных сантиметров поверхности черепа. Михаил Егорович до сих пор помнит, как страшно ему было стричь брата в этом месте машинкой – протез Петру так и не установили.
Второй ребенок в семье, 27-летний Александр, в тот март 1944 года уже закончил летную академию и воевал с Японией. Ему тоже повезет: уже в мирное время, в звании подполковника, он переедет в выданную государством квартиру в Тамбов.
Третий брат Василий уехал в полк сразу после школы, как и Миша. В 1942 году 21-летнего политрука убили фашисты. Его братскую могилу под Орлом уже после войны найдет и посетит Михаил Егорович. И сегодня, вспоминая брата, 94-летний ветеран на секунду замолчит.
Для четвертого брата Миши Ивана война началась со Сталинградской битвы. Когда Мишу мобилизовали, Иван с Советской армией уже дошел до Румынии. Там, рядом с городом Яссы, спустя 75 лет Михаил Егорович будет искать могилу брата – и никогда не найдет.
Военный эшелон с 17-летним Мишей остановится на пятый день пути в Чкалове, сегодняшнем Оренбурге. По распределению попав в артиллерийское училище, он получит там звание лейтенанта, но так и не успеет построить военную карьеру: придет новый приказ Сталина. Война кончилась.
Юрий Транквилицкий, офицер
Уже в 18 лет Юрий Транквилицкий стал офицером, прошел подготовку по руководству на Западном фронте и получил в командование взвод фронтовой разведки. С этим периодом войны связаны его самые ужасные воспоминания. «У меня было шесть рукопашных схваток с фашистами, – вспоминает Юрий. – И все они были не на жизнь, а на смерть».
Одна из самых запоминающихся произошла в Белоруссии. Вражеский солдат спрыгнул на Юрия с крыши дома, ударил ногами в спину, чтобы тот упал, забрался ему на шею и стал душить. В какой-то момент Юрию удалось сломать противнику руку, и он закричал. В пылу драки Транквилицкий сломал ему вторую руку, хоть в этом уже не было необходимости, и убил его.
Вторая жестокая схватка также случилась в Белоруссии. Юрий и его товарищи выходили из болота недалеко от деревни. Вдруг он почуял неладное, обернулся и заметил нациста, целящегося в него. Юрий выхватил пистолет, но выстрелить не смог: болотная грязь забила дуло. Оружие врага, как по волшебству, тоже не стреляло. Тогда нацист бросился вперед и попытался ударить в пах, но Юрий схватил его за ногу и ловким приемом порвал ахиллово сухожилие. Враг был обезврежен.
«Словом, в моей военно-спортивной карьере было шесть крупных побед, – говорит Транквилицкий. – Шесть побед и шесть нацистов, которых я победил с помощью приемов самбо, а призом стала моя жизнь».
Как и многие люди, прошедшие войну, он по сей день (сейчас ветерану 94 года) хранит свой «сувенир». Юрий признается, что если бы не эта вещица, его бы не было в живых: «Меня осыпало довольно большим количеством осколков. Один из них попал почти в самое сердце, но у меня в кармане был маленький кожаный кошелек. Я до сих пор храню его дома. Осколок разрезал кошелек, мою одежду, мышцу и вонзился в ребро. Если бы не он, меня бы здесь не было».
Николай Мельников, полковник
Для 19-летнего Николая Сталинград 1942 года стал ночным городом: под прикрытием темноты они с товарищами минировали передний край немецкой обороны, обезвреживали оставленные фашистами мины.
Еще в июне, под Сталинградом Советская армия была в меньшинстве. Она лишь защищалась от атак фашистов, направленных на захват региона. К осени ситуация изменилась: фронт Николая перешел в контрнаступление, вынудив немцев обороняться.
Николай Александрович особенно запомнил 20 ноября 1942 года, когда его подразделение в рамках знаменитой операции «Уран» соединилось с донецким фронтом, окружив тем самым фашистов. «Плохо было для немцев то, что мы имели возможность несколько подзадержаться», — смеется Николай Александрович.
Это был важнейший день не только для Николая, но и для всей Красной армии: Советский Союз после череды поражений наконец перешел в наступление. День, когда немецкая группировка в Сталинграде сдалась, для Николая Александровича и стал Днем Победы: «Было большое счастье, что я остался жив».
В битве под Сталинградом погибло более полутора миллионов советских граждан.
Флорентина Гуткина, блокадница
Флорентине было всего пять лет, когда началась блокада Ленинграда, но она хорошо запомнила, что на одного члена семьи выдавалось 125 граммов хлеба. «У моего знакомого во время блокады умерла бабушка, – вспоминает она. – Его семья не похоронила ее, а получала на имя бабушки порцию хлеба».
Семья Флорентины – чистокровные евреи, но в блокаду это не имело никакого значения. Как говорит сама блокадница, всем было не до этого. В то время каждый человек страдал дистрофией и буквально качался на ветру.
После снятия блокады в 1944 году, ее годовалый брат и бабушка заболели туберкулезом. Бабушка умерла сразу, все думали, что та же участь ждет и брата. Он был очень слаб. «На его ноге было 28 нарывов, – говорит Флорентина. – Говорят, это из-за голода». Но брат Флорентины выжил. В тот год еды все так же было мало, продукты выдавали по карточкам.
Уже после окончания войны, в пятидесятых, еврейским семьям пришлось тяжело: началась антисемитская кампания. Отца Флорентины выгнали с работы, работники-евреи были не нужны. Когда Флорентине было восемнадцать лет, когда ее отец нашел работу в Петропавловске-Камчатском и переехал туда со своей семьей. Уже там уже они смогли нормально жить, родители заработали хорошую пенсию.
Эдуард Павлов, блокадник
Почти все воспоминания Эдуарда о блокаде связаны с его матерью. Ему было шесть лет, когда все началось и если бы не его мама, Павлов бы не выжил. «Она была удивительным человеком, – говорит Эдуард. – Она каким-то образом могла планировать все заранее. Люди получали свой паек на десять дней, делали из всех этих круп кашу и съедали ее через два-три дня, а в течение следующих семи-восьми дней у них ничего не было, только хлеб. Моя мама была очень осторожна, она старалась планировать все заранее».
Понимая, что ей нужно кормить не только себя, мужа, отца, но еще и маленького сына, мать Эдуарда придумала блюдо на несколько дней. В большую кастрюлю она засыпала совсем немного крупы и заливала ее водой. Вода становилась первым блюдом, а крупа – вторым.
«Некоторые моменты были трагичными и комичными одновременно», – вспоминает Павлов. Однажды во время бомбежки он и его мама не успели спуститься в бомбоубежище и остались лежать в коридоре. Дверь была открыта, и они видели вражеский самолет, освещенный прожекторами, слышали гул сирен. Тут в коридор вышла женщина с кастрюлей супа и начала есть. Все, кто был в коридоре, начали на нее злиться, потому что она шумела, а раздражающих звуков хватало и снаружи. «Бомба попадет в нас и убьет всех! – кричали жители дома. – Убери кастрюлю, не раздражай людей!» А она говорит: «Да, если нас всех убьют, то суп пропадет зря — вот будет позор!»
Эдуард и его мама практически не расставались. Она понимала, что ребенку даже в такой ситуации нужно иногда дышать свежим воздухом, поэтому каждый раз, когда мать Эдуарда выходила на улицу чтобы набрать воды, она брала его с собой. Они тепло одевались, брали ведро, ковш, сани и отправлялись к Финскому заливу.
Как-то Эдуард остался охранять сани, пока его мама набирала воду. Ее не было минут десять, а когда она вернулась, Павлова не было на месте. Его и его сани увела какая-то женщина. Видимо, она предложила мальчику что-то вкусное, и он пошел с ней. «Мама уронила ведро и побежала за женщиной. Не знаю, откуда у нее взялись силы, но она выхватила мою руку. Когда женщина обернулась, я увидел ее глаза. Они были безумны, будто не человеческие. Наверное, она думала о мясных котлетах», – рассказывает Эдуард.