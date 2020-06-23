«Если ты жестокий, ты не человек»: последние голоса Второй мировой

Отчим 9-летней Натки, которого девочка называла только папой, любил рассказывать анекдоты. «Почему на пакт Молотова-Риббентропа хотела сесть оса?» — спрашивал он еще в 1939 году. – «Потому что этот листочек был – липа!» Тогда Натка смеялась и представить не могла, что немцы так скоро объявят войну и дойдут до родного Ленинграда.

Ее последнее беззаботное лето 1941 года Натка провела со сводной сестрой Эммочкой и мамой: папу уже отправили на фронт. Город заметно готовился к войне: из Эрмитажа вывозили ценные экспонаты, эвакуировали школы. А Натка с семьей чувствовали себя совершенно спокойно.

Все изменилось 8 сентября. Пока Натка смотрела в кинотеатре «Антон Иванович сердится», к ним домой прибежала тетя Таня, сестра мамы. Сказала: «Видела танки». Так началась блокада.

Мама Натки сразу потратила все деньги на запас чечевицы. Уже 19 сентября отключили воду и электричество. В небе летали самолеты с фашистскими крестами – так низко, что могли расстреливать прохожих. «Тревог было много», – признается Наталья Семеновна (отчество она взяла себе по имени отчима).

Больше всего она волновалась за младшую сестру Эммочку: та была наполовину еврейка. Однажды ночью Натка проснулась и начала плакать: «Если сдадут Ленинград, то Эммочку шестилетнюю же уничтожат!»