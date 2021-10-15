Фанагорийские древности: чем заняты археологи на раскопках погибшего города
Каждое лето ученые отправляются в археологические экспедиции по всей стране, пытаясь по крупицам находок воссоздать прошлое разных эпох. Одним из мест, которые давно притягивают профессиональных археологов и любителей древней истории, являются руины древнегреческого города Фанагории.
Город стоит на Таманском полуострове. Он существовал целых полторы тысячи лет – с середины VI века до нашей эры до X века нашей. За это время он не раз погибал в пожарах и от вражеских набегов, но, словно феникс, вновь возрождался из пепла.
Фанагория была основана бежавшими переселенцами из ионийского Теоса, граждане которого не захотели мириться с персидским господством и под предводительством Фанагора отправились далеко на север в поисках лучшей жизни. На берегу Черного моря они и возвели свой город-государство – богатый, просторный, красивый.
За время своего существования Фанагория расцвела и наладила торговые связи в Причерноморье. Она пережила персидскую экспансию, вошла в состав Боспорского царства, восставала против царя Митридата Евпатора, страдала от набегов гуннов. Позже, уже в VI веке нашей эры, город вошел в состав Византии, а еще позже – подчинился Хазарскому каганату. Все эти события – от рождения и до гибели города – можно проследить по множеству самых разных артефактов, которые находят, изучают и музеефицируют специалисты на раскопках.
Фанагория – уникальный археологический памятник. Не зря именно здесь несколько лет назад был создан первый в России федеральный историко-культурный музей-заповедник. И тому есть три причины:
Во-первых, Фанагория отличается от остальных древнегреческих полисов, выросших на морском побережье, тем, что здесь нет камня. Исторически каменные строения сохраняются очень плохо – их попросту разбирают со временем на другие нужды. Была бы Фанагория каменной – здесь нечего бы было изучать.
Но Фанагория основана на песчанике и глине, и поэтому тут есть культурный слой толщиной аж семь метров, который отложился за полторы тысячи лет. На его изучение потребуются силы не одного поколения исследователей.
Получился слоеный пирог с уникальной начинкой – артефактами, сохранившимися в земле за всю историю существования города.
Во-вторых, город не застроен. После гибели Фанагории здесь не построили ни одного здания, поэтому на всей ее площади можно смело проводить исследования.
В-третьих, Фанагория – не просто город, это целое государство. Его площадь вместе с окрестностями – более ста квадратных километров. И исследование такой территории требует особого комплексного подхода.
Раскопки ведутся на городищах – Верхнем и Нижнем, на огромной территории некрополя, где веками фанагорийцы хоронили своих усопших, и на затопленной части Фанагории – почти треть города сейчас находится под водами Таманского залива, такая настоящая «русская Атлантида».
Затопленный город изучает специальный отряд Фанагорийской экспедиции, созданный при поддержке фонда «Вольное дело»; сегодня он практически не имеет себе равных на территории России по степени профессиональной подготовки и укомплектованности. Например, в 2012 году подводные археологи под руководством Сергея Ольховского совершили сенсационную находку не только по меркам России, но и всего мира – на дне обнаружили затонувший древнегреческий военный корабль, который по всей видимости был направлен в Фанагорию царем Митридатом Евпатором для подавления восстания (63 г. до нашей эры).
Что нашли в Фанагории в этом году?
В этом сезоне археологам особенно везло на «денежные» находки – монеты самых разных времен и типов. Одна из них – это маленький золотой кизикин, достаточно ранняя монета, которая была в хождении в 500-330 гг. до нашей эры.
Кизикины – монеты, вычеканенные из природного электра, – являют собой уникальное явление в античной нумизматике. В свое время они получили широкое распространение в античном мире как международная (межполисная) монета. Есть много типов кизикинов, на аверсе монеты могли быть самые разные изображения, у этой – Персей.
Еще одна находка этого года – солид Юстиниана I (527-565), найденный в слое пожара – то есть в той части культурного слоя, когда город был разрушен огнем (но после отстроился заново). Это третья такая монета в коллекции фонда фанагорийского музея.
В том же слое пожара археологи обнаружили и одну из важнейших находок сезона – клад из 82 монет-статеров. Это медные монеты трех боспорских царей, которые находились в обращении в раннесредневековый период на Боспоре.
Видимо, при нападении на город фанагориец в спешке спрятал узелок с монетами в подвернувшееся под руку горло разбитой амфоры и закопал его. По словам ученых бедствие, из-за которого в огне была уничтожена значительная часть города и которое послужило толчком для местного жителя спрятать свои сбережения, могло быть связано с нападением на города Боспора вражеских племен – выяснилось, что пожар, в котором погиб город, случился между 545 и 554 годами. Датировку получилось установить благодаря анализу клада.
Интересно, что хотя этот клад датируется III-IV веками нашей эры, спрятан он был в горло амфоры V-VI века. Это значит, что монеты были в хождении целых несколько столетий! Это видно по их облику – изображения на сторонах монет потерты множеством рук, через которые они прошли, и даже после реставрации статеры тускло блестят в ярком свете ламп.
Еще в этом году археологи обнаружили медную монету XVI века из кипрского города Фамагуста. В монете проделано отверстие, которое говорит о том, что ее носили как подвеску или украшение. Исследователи считают, что ее привез на Тамань в качестве сувенира или трофея один из жителей расположенных здесь турецких поселений.
Фамагуста была одним из важнейших торговых и культурных центров Средиземноморья. Скорее всего, обитатели турецкого поселения на Таманском полуострове участвовали в осаде и присоединении Фамагусты к владениям Османской империи.
На лицевой стороне монеты изображен лев святого Марка – герб Венецианской республики, под властью которой находилась Фамагуста до завоевания Османской империей. На обратной стороне изображен парящий Купидон.
Не деньгами едиными – на раскопах находят и много других любопытных артефактов: амфорные клейма (оттиски на сосудах), по которым можно установить динамику торговых связей полиса с другими городами, стеклянные светильники и сосуды, разнообразные украшения.
Например, в этом году археологи нашли два интересных керамических скифоса – так называются чаши для питья вина. Оба украшены мифическими персонажами из свиты Диониса, бога веселья и виноделия. На керамических боках чаш сатиры преследуют менад и красуются крылатые сфинксы, у которых лица доработаны белой краской, а крылья – пурпурной.
Работа с находками идет постоянно. Например, осколок керамического сосуда с изображением чьей-то мускулистой руки был найден в яме на раскопках в 2019 году. Два года спустя в той же яме археологи обнаружили еще один осколок – и он идеально подошел к первому, дополняя изображение!
Такими «паззлами» специалисты музея-заповедника занимаются не один год – выбирают из груды осколков подходящие друг другу и кропотливо собирают из них целые сосуды. В будущем к этой работе планируют подключить нейросеть.
Довольно громкой находкой было обнаружение астрагала – так называли кости животных с залитым внутрь свинцом, которые тогда использовались в качестве игральных костей. Вместе с астрагалом были найдены и стеклянные фишки, которые также могли применяться в игре.
Не менее интересно узнавать об изучении крупных находок прошлых лет. В 2019 году на территории некрополя было найдено семейное захоронение IV-V вв. – супруги и несколько маленьких детей. На ключицах женского скелета покоилось широкое золотое украшение, которое тускло переливалось в лучах солнца.
При ближайшем рассмотрении украшение оказалось золотым воротом из множества мелких нашивок. Целая россыпь филигранных деталей с искусной резьбой пришивались к одежде в несколько рядов из кругов, зигзагов и треугольников. Над воротом на женщине было ожерелье со стеклянной подвеской – к сожалению, стекло подверглось ирризации и сейчас утрачено.
В склепе вместе с семьей были найдены еще и золотые индикации – слепки с монеты, сделанные из тончайшей золотой фольги. Их клали в могилу вместе с усопшими – как оболы Харона.
Но самая интересная находка из склепа – железный меч с навершием рукояти из такой же тонкой золотой фольги. Меч был спрятан в специальном тайнике, в мужской части захоронения.
Меч изъяли из почвы вместе с землей, цельным куском. Для его очистки и реставрации нужно будет привлекать специалистов – работа тонкая и трудоемкая, нужно будет слой за слоем снимать грязь – специалисты надеются, что под ней обнаружатся ножны из кожи или дерева. Пока что меч выглядит довольно невзрачно под ярким светом лампы на перине из пенопласта: потрескавшийся и разваливающийся на части, укутанный в пластиковую пленку. Но реставрация и исследования впереди – после меч обретет вторую жизнь.
Раскопки, музей и научный центр — три кита Фанагории
Фанагория — это не только летняя работа на раскопах в поисках интересных предметов. Исследования и музеефицирование находок ведутся круглый год — работа кипит. Здесь трудятся не только археологи и историки, но и высококлассные нумизматы, антропологи, палеозоологи, картографы, палеогеографы, реставраторы, специалисты многих других направлений. «Наша экспедиция – целый НИИ на выезде», – шутит Владимир Кузнецов.
Например, здесь изучают состав почвы и семена, оставшиеся в ней, что помогает восстановить растительный покров и климат, царящий в Фанагории сотни лет назад. Здесь изучают и кости домашних и диких животных, чтобы понять, какой скот и какие звери здесь водились. Антропологи помогают определить средний возраст жизни граждан Фанагории, их диету, выясняют, от каких болезней они страдали и от каких ранений умирали. Благодаря им мы знаем, что для римского периода Фанагории средний возраст мужчины был 38 лет, а женщины – 33 года.
В этом году в составе экспедиции впервые работал паразитолог, который на основании останков людей изучал паразитов, обитавших в то время в человеке. Такой комплексный подход к изучению материала позволяет совершать множество интересных открытий в самых разных сферах.
Парадокс: чтобы погрузиться в разгадки тайн древности, нужно идти в ногу с лучшими изобретениями современности.
Для этого неподалеку от места раскопок расположился мозг Фанагории — научно-культурный центр Фанагорийской экспедиции. Центр был построен и оборудован в 2012 году на средства фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» Олега Дерипаски. Он располагает хорошо оснащенными фондохранилищами и оборудованными по последнему слову техники лабораториями, в том числе реставрационной, а также крупнейшей на Юге России библиотекой по классической археологии и истории Северного Причерноморья.
Реставрационная лаборатория – царство деликатного оборудования: здесь и микроскопы, под которыми ведется химическая и механическая расчистка находок, и рентгенофлуоресцентный спектрометр – для определения химического состава предметов и сплавов, и множество колбочек с различными веществами для консервации и восстановления артефактов.
Научной работой и работой в полях музей-заповедник не ограничивается, расширяя свою “зону влияния” за пределы Фанагории: в этом году в образовательном центре «Сириус» в Сочи открылся филиал фанагорийского музея.
«У нашего музея пока нет собственного здания, оно будет построено позже, но даже без него мы уже смогли открыть филиал, — говорит Владимир Кузнецов. — Там проходит постоянная выставка, там есть свои лаборатории - так что мы можем запустить там свою образовательную программу, посвященную древнему городу – читать для детей лекции, проводить мастер-классы, знакомить их с тонкостями археологической работы».
Фанагория открыта для туристов и с каждым годом приобретает все большую популярность — здесь всегда есть на что посмотреть. Каждый сезон появляются новые экскурсионные маршруты — сейчас их уже шесть. Можно отправиться в пешеходную прогулку по руинам Фанагории, заглянуть в научный центр, узнать о традициях фанагорийцев или объехать музей-заповедник на электробусе. Туристов готовы встретить каждый день и круглый год — не упускайте такую возможность, если решите рвануть в путешествие по югу России.
А мы тем временем будем ждать новых открытий и вестей с раскопок — с каждой находкой, будь то богатое захоронение со множеством артефактов или осколок обычной амфоры, история древнего города обрастает все новыми подробностями. Может быть, однажды мы сможем воссоздать ее целиком: от рождения Фанагории до ее гибели.