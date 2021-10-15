Фанагорийские древности: чем заняты археологи на раскопках погибшего города

За время своего существования Фанагория расцвела и наладила торговые связи в Причерноморье. Она пережила персидскую экспансию, вошла в состав Боспорского царства, восставала против царя Митридата Евпатора, страдала от набегов гуннов. Позже, уже в VI веке нашей эры, город вошел в состав Византии, а еще позже – подчинился Хазарскому каганату. Все эти события – от рождения и до гибели города – можно проследить по множеству самых разных артефактов, которые находят, изучают и музеефицируют специалисты на раскопках.

Фанагория – уникальный археологический памятник. Не зря именно здесь несколько лет назад был создан первый в России федеральный историко-культурный музей-заповедник. И тому есть три причины:

Во-первых, Фанагория отличается от остальных древнегреческих полисов, выросших на морском побережье, тем, что здесь нет камня. Исторически каменные строения сохраняются очень плохо – их попросту разбирают со временем на другие нужды. Была бы Фанагория каменной – здесь нечего бы было изучать.

Но Фанагория основана на песчанике и глине, и поэтому тут есть культурный слой толщиной аж семь метров, который отложился за полторы тысячи лет. На его изучение потребуются силы не одного поколения исследователей.

Получился слоеный пирог с уникальной начинкой – артефактами, сохранившимися в земле за всю историю существования города.