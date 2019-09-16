Фанагория, полис древний: подземные и подводные тайны античного города

Полторы тысячи лет назад – в V веке н.э. – в древнем античном городе Фанагории на Таманском полуострове погибла богатая семья: воинственный муж, его супруга и трое их детей, одному из которых едва ли было больше двух лет. Причиной тому стало то ли военное столкновение, то ли болезнь, скосившая всех пятерых.

В последний путь усопших провожали пышно и с размахом – как и было принято в позднеантичные времена. Их положили рядом в семейную усыпальницу. На детей постарше (скорее всего, мальчиков) надели их ременные гарнитуры и портупеи, самому младшему в гроб положили сосуд – вероятно, из него кормили ребенка. Женщина была наряжена в лучшее платье, ворот которого был расшит золотом, на ее шее застегнули ожерелье из золотых пластин. Рядом оставили сумочку и несколько шкатулок, инкрустированных деревом и запирающихся на замок. У изголовья поставили блюдо с заупокойной трапезой – целым боком барана, а также несколько сосудов, среди которых был стеклянный, изящный и явно очень дорогой. Вход в гробницу заслонили каменным надгробием с высеченным на нем изображением всадника на лошади. Это дань главе семьи: он был городским воином, о чем говорят и серебряные пряжки на его ногах, которыми крепилась специальная обувь (а возможно, и шпоры), и щит в его изголовье.

Шли века. Гробницу чудом не разграбили многочисленные охотники за древними артефактами, и этим летом археологи научной экспедиции Института археологии РАН обнаружили склеп, вес инвентарь в нем и останки семьи нетронутыми.